23. 1. startuje nový kanál Prima PLUS na Slovensku

23. ledna ve 13.10 spouští skupina Prima kanál Prima PLUS, jehož vysílání je směřováno na území Slovenska. Novou stanici je možné si naladit u 10 operátorů, díky čemuž je pokryto 1,5 mil. domácností s placenými televizními službami. Diváci se mohou těšit na oblíbené primácké seriály, jako je Ohnivý kuře, V.I.P. vraždy či Přístav, ale i nový detektivní seriál TEMNÝ KRAJ.

„V prvním roce se na kanálu Prima PLUS zaměřujeme na osvědčené seriálové formáty i zábavná show. Přichystáno máme také několik zajímavých novinek, kde navazujeme na naše nedělní detektivní pásmo, nebo představíme úplně nové prostředí. V případě úspěchu kanálu Prima PLUS plánujeme v budoucnu program rozšířit i o akviziční formáty,“ říká Marek Singer, generální ředitel FTV Prima.

První letošní novinka, kterou FTV Prima představí na kanále Prima PLUS 29. ledna, je detektivní seriál TEMNÝ KRAJ s Lukášem Vaculíkem v hlavní roli. Dále se představí například Kristýna Nováková, Martin Trnavský, Saša Rašilov, Tereza Kostková, Jan Teplý, Karel Zima nebo slovenská herečka Zdena Studénková. Hlavní hrdina bude postupně rozplétat celkem šest případů sériových vražd rozdělených do dvanácti dílů plných napětí, tajemných lidových pověstí a strašidelných legend. Děj je zasazený do melancholické nostalgie malebného venkova a baladicky laděných osudů hlavních hrdinů.

Nový kanál Prima PLUS obchodně zastupuje JOJ Group a sledovat jej mohou zákazníci těchto operátorů: Skylink, Slovak Telekom, UPC, VARES, SANTOV, SBD Šaľa, PEREMEDIA, Steam a TowerCom. Bližší informace o naladění nového kanálu poskytnou operátoři.