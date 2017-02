Ano, šéfe! online: Díl z hodonínské Westy dojímal k slzám. Tolik chvály a přejících ohlasů tady ještě nebylo

Pusťte si pondělní díl Ano, šéfe! hned v úvodu. Díl s dojemným lidským příběhem, vynikajícím kuchařem z Tyrolska, který následoval ženu do Hodonína, pro lásku a pochopení se zcela automaticky vzdal kariéry. Šéf Pohlreich se tady se vší pokorou učil vařit a nakonec udělil výjimečné TŘI HVĚZDY!

reklama

Podle reakcí na facebookovém profilu pořadu Ano, šéfe!, předstihl tento díl dosud nejemotivnější epizody - z restuarace U Zběhlíka, z hospůdky U Štěpána a z Rosy na Šumavě. Přečtěte si alespoň ukázku reakcí, které po odvysílání lidé psali do komentářů.

Reakce z FB Ano, šéfe! Češi umí přát

Vlastimil Rizner: Tak tenhle díl je naprosto skvělý, neskutečně mě dostal. Konečně někdo, kdo skvěle vaří a je skromný, škoda jen že nám určitou pokoru musí ukazovat Tyrolák, Super práce Ludviku.W

Simona Štefanová Super díl...z těch lidí je cítit něco naprosto jiného, než když se natáčí v restauracích, které vedou Češi, byla radost mu koukat do rukou a ten klid a radost z práce. Jak řekl pan Pohlreich, celou generaci jsme za nimi pozadu z těch závodních jídelen a blafů.

Simonka Holubova: Krasny dil... naposledy me takhle chytl za srdce Potok a U Stepana. Ať se jim dari❤

Lola Kucerova: Divam se stale na porad Ano sefe, Dnesni dil byl vyjimecny ,tentokrate se varilo v Hodoninu kde nemusel Zdenek zasahovat do vareni , jako v ostatnich dilech. Konecne nasel poradneho kuchare, za ktereho se nemusi stydet Zdenda !!! Jeste vic takovych restauracich aby se Zdenek nemusel rozcilovat. Diky do Hodonina! Diky,diky.

Tak krásný díl jsem ještě neviděla...Zdeněk dokázal, že není arogantní

Karel Kašík: Zdeněk byl za velmi kladnou postavu a dokázal že není arogantní, prostě jen musí být co chválit!!! Fakt moc dobrý!!!

Svatava Pavkova: Tak krásný díl jsem ještě neviděla a to sleduji pravidelně. Obdivuji majitele a je pravda, že jsme o této restauraci nevěděli a hned napravíme nevědomost. Jelikož už teměř nikam do restaurace nechodíme, jelikož ty služby nejsou a neodpovídají cenám. Úplně se těším na býčí koule a ostatní dobroty, které jsem nejedla od doby, co jsem pracovala v pohostinství. Díky šefe.

Vladimír Sousedík: Hrozně sympaticý pár a je vidět že on není Čech a paní tam dlouho žila .... úplně jiný přístup k sobě....a bohužel takový přístup se Češi dloooouho budou učit ... moc jim přeji, ať si koupí svoje cihly a maltu.

Martin Captain Fidler: Musím říct, že všude v Rakousku jsem se nažral k prasknutí!!! Borec a ta skromnost pro něj normální fakt pecka :)

Lukáš Bláha: Moc hezký díl, přeji panu Ludvikovi a jeho ženě, hodně štěstí, zdraví a spoustu hostů.

O co šlo v restauraci Westy?

Westy byl už před příjezdem šéfa podnik s domácí a poctivou kuchyní. Hosté si ho chválili. Ale jak říkala majitelka: "Někde děláme chybu." Hostů chodilo málo a o restauraci skoro nikdo nevěděl. Přitom tady v kuchyni mají hotový poklad!

Za majitelem a kuchařem Ludwigem Westermairem jezdili do jeho rodného Kützbühlu takoví hosté jako Arnold Schwarzenegger, Hugh Grant nebo Bernie Ecclestone. A Ludwig je prvním kuchařem, který bude šéfa učit vařit.

Co Ludwig dělá v Česku, kde se mu zdaleka tolik cti nedostává? Šel sem s manželkou, aby ji podpořil v době, kdy se starala o vážně nemocného otce. Nyní stejnou podporu vítá její maminka.

Článek VIDEO: Alles Gute, šéfe! Předpremiérová Kleine Portion němčiny se hodí Zdeněk Pohlreich v pondělním dílu Ano, šéfe! ochutná tyrolskou kuchyni. Uprostřed Hodonína. Je na čase, zopakovat si důležitá německá slovíčka. Abychom si dobře rozuměli,...

Článek BONUS: Videoreportáž z natáčení Ano, šéfe! v Restauraci Westy V pondělí ve 21.30 na Primě uvidíte další premiérový a také hodně originální díl úspěšné kuchařské show Ano, šéfe! Natáčel se v Restauraci Westy v Hodoníně. Do zákulisí...

(schneidy)