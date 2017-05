Barevné šílenství The Color Run™ bude 3. června v Praze

reklama

Tisíce lidí, tuny barevného prášku, běh a zábava – že už jste tohle barevné šílenství někdy viděli? Aby ne. Jde o nejoblíbenější barevný běh u nás. Letošní ten originální The Color Run™ se uskuteční 3. června od 14.00 v Praze. Kamarádi, zamilované páry, rodiny s dětmi, běžci i neběžci se opět sejdou na Výstavišti v Holešovicích, aby se oddali svým snům a zase se na chvíli stali dětmi.

A to bude snadné, jelikož se letošní The Color Run nese ve znamení snů, návratů do dětství a barevné magie. Takže se nebojte přijít s bandou kamarádů v retro outfitech nebo se naplno oddat barvám a hrám jako dřív. Tuto příležitost si nenechá ujít ani filmový režisér Jakub Kohák, herečka Anna Fialová, modelka Andrea Verešová, tanečnice Angeé Svobodová nebo zpěvačka Debbi a MARQET s moderátorkou Markétou Ježkovou.

Tak se těšíme v sobotu 3. června na pražském Výstavišti. Na letošním ročníku si budete moct nejen užít barevné šílenství, ale také se pobavit v PUMA Brand Experience centru, vyfotit se s kamarády ve fotokoutku Canon a Evropa 2 i TV Prima se postarají o pořádnou dávku zábavy. V ELLE ZONE si zase můžete zkusit barevný make-up, vlasový styling, fotokoutek, zasoutěžit si a občerstvit se.

The Color Run 2017

Kdy: sobota 3. června 14.00

Kde: Výstaviště Holešovice

Registrace: 790 Kč na místě

Více informací na www.thecolorrun.cz nebo http://www.facebook.com/thecolorrunCR.