BONUS: Reportáž z natáčení pondělního Ano, šéfe! v motorestu Ušák

Nasajte už nyní atmosféru dalšího premiérového dílu kuchařské show Ano, šéfe! Na extra videu hned v úvodu si pusťte celou reportáž z natáčení, v níž také zazní, co tvorba slavného pořadu přináší jeho tvůrcům. Tentokrát si Zdeňka Pohlreicha pozvali do motorestu Ušák. Epizodu režíruje Martin Dušek.

reklama

Motorest Ušák u Prunéřova pamatuje lepší časy. Býval vyhlášenou zastávkou mnoha kolem projíždějících, několik let sloužil i jako vykřičený dům.

Ani dnes si řidiči na nabídku podniku nestěžují, ale upřímně, jídlo za moc nestojí.

Majitel Erich dal Motorest do kupy vlastníma rukama a je na to patřičně pyšný. Zároveň ale ví, že je tady ještě dost co zlepšovat. Do změn se vrhá po hlavě, což Šéf oceňuje. Co mu ale vadí, jsou Erichovy politické názory. Dojde v Ano, šéfe! na rvačku?

To všechno uvidíte v pondělím Ano, šéfe! ve 21.30 na Primě. Pusťte si ale už nyní i další bonusy z pořadu na Primě PLAY

Článek EXTRA: Pusťte si reportáž z natáčení pondělního Ano, šéfe! v jídelně U Vlka Podívejte se, jak probíhalo natáčení dalšího unikátního dílu pořadu Ano, šéfe! v Brně. Tentokrát pod taktovkou režiséra Filipa Remundy. Navštívená jídelna pana Volfa je...

Článek Ano, šéfe! z brněnské jídelny U Vlka a bonusy sledujte na Primě PLAY Celou pondělní epizodu, během níž šéf Pohlreich poznával i místa, kterým se Brňané spíše vyhýbají, si pusťte hned v úvodu článku. „Tady jsem se naučil řadu zajímavých věcí...