Czech Photo Centre uvede to nejlepší z Grantu Prahy soutěže Czech Press Photo

V novém multižánrovém prostoru Czech Photo Centre se od čtvrtka 26. ledna představí výstava Proti času Martina Frouze, držitele Grantu Prahy - zvláštní ceny pražského magistrátu, kterou ve formě ročního tvůrčího stipendia uděluje v rámci soutěže Czech Press Photo každoročně primátor Prahy.

reklama

Zároveň zde budou k vidění práce všech ostatních držitelů Grantu Prahy z let 1995 až 2016. Výstava potrvá do 26. února.

Výstava Proti času, je složena z několika menších celků. Jejich hlavním těžištěm je lokalita. Návštěvník tak má možnost sledovat několikaletý proces oprav těch nejvýznamnějších pražských památek, jakými jsou v případě Martina Frouze Národní muzeum, Karlův most, Národní divadlo, Pražský hrad, ale i rekonstrukce karlínského kostela sv. Cyrila a Metoděje či vinohradského kostela Nejsvětějšího srdce Páně od architekta Josipa Plečnika. Fotografie autor pořizoval během posledních 15 let.

„Díky spolupráci s mnoha odborníky od archeologů, přes památkáře, restaurátory, stavaře a další mám možnost či privilegium dostat se během výzkumu a oprav do míst, kde není žádoucí, aby se mnoho lidí pohybovalo. Snažím se zde utvořit mimo požadovanou technickou dokumentaci i snímky, které by ve výtvarnější podobě umožnily do těchto okamžiků nahlédnout širší veřejnosti,“ vysvětluje Frouz.

Martin Frouz vystudoval katedru fotografie AMU a FAMU a posléze také katedru Dokumentace a Popularizace a Fotografie ve službách vědy. V roce 2002 začal pracovat pro českou mutaci National Geographic jako fotoeditor a fotograf. Ve stejném roce zachytil v Praze rovněž srpnové povodně, které poškodily mnoho objektů v centru města. Od dokumentace samotných povodní tak Frouzova cesta vedla právě k dokumentaci oprav památek. K tomu se postupně v návaznosti na aktivity v rámci časopisu National Geographic Česko začala přidávat spolupráce s archeology, egyptology, památkáři, restaurátory, církví, muzejníky školami a dalšími. Frouz je současně také spoluautorem celé řady teoretických článků a publikací o památkové péči, ale i různých knih a kalendářů.

Součástí výstavy Proti času bude navíc průřez všemi udělenými Granty Prahy v období let 1995 až 2016. „Granty, jež byly fotografům za posledních 22 let uděleny, tvoří neocenitelnou fotografickou kroniku našeho hlavního města,“ řekla k výstavě Veronika Souralová, ředitelka soutěže Czech Press Photo a zároveň také šéfka Czech Photo Centre.

Přehled držitelů kategorie Grant Prahy:

2016 Šebek Jiří – Chrámy nové doby

2015 Frouz Martin – Oprava a průzkum památek v oblasti Prahy

2014 Glos Hynek – Průmyslové objekty v Praze, které odcházejí

2013 Erben Eduard – Je nám 80 a víc a stále žijeme sportem

2012 Novák Tomáš – Praha na okraji

2011 Dvořáková Alena, Viktor Fischer – Velkoměsto a voda

2010 Vondrouš Roman – Pražská sídliště

2009 Jaroš Milan – Jak se žije lidem s handicapem v Praze

2008 Sidorják Martin – Cyklisté v Praze

2007 Zátorský Jan – Žijeme s vlakem

2006 Kyndrová Dana – Neziskové organizace a sociálně slabí v Praze

2005 Cudlín Karel – Netradiční kultura v Praze

2004 Schejbal Jan – Život na okraji Prahy

2003 Stein Štěpánka, Issa Salim – Pražská čtvrť Karlín

2002 Slavík Herbert – Pražské osobnosti

2001 Křenek Jiří – Satelitní městečka

2000 Kracíková Maria – Pražská nádraží

1999 Rudinská Libuše – Jiní Pražané

1998 Cudlín Karel – Stavby a lidé

1997 Kuklík Karel – Město a okolní příroda

1996 Ságl Jan – Pražská architektura

1995 Kučera Jaroslav - I taková je Praha…

Vstupné na výstavu bude 50 Kč a snížené vstupné pak 25 korun. Czech Photo Centre je otevřeno každý den kromě pondělí. Od úterý do pátku vždy od 11.00 do 18.00, o víkendu od 10.00 do 18.00 hodin. Czech Photo Centre - Nové Butovice /bezbariérový přístup/ - výstup z metra směr poliklinika Lípa, Na Zlatě 1.

Více na: www.czechphotocentre.cz.