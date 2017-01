Do soutěže PRIMA HRDINA se přihlásilo 30 projektů, které mají pomoci dětem. Polovina postoupila do dalšího kola.

reklama

Nadace Reach for Change spolu s FTV Prima zahájila v září loňského roku spolupráci na projektu PRIMA HRDINA, jehož cílem je najít inovativní nápad, který pomůže dětem trávit volný čas aktivně, namísto pasivního sezení u počítače, tabletu či mobilního telefonu. Do soutěže, která byla ukončena 1. listopadu, se přihlásilo celkem 30 zajímavých projektů. Odborná porota nakonec vybrala 15 nejlepších, které postoupily do akceleračního programu. První část mají uchazeči již za sebou, nyní, v polovině ledna, absolvují druhou část.

Dvoudenního workshopu, který uchazečům přinesl informace spojené s tématem sociálního podnikání, se zúčastnilo celkem 15 uchazečů, kteří se opět sejdou v prostorách Impact Hub Praha i v budově FTV Prima. Z třiceti přihlášek vybrala polovinu postupujících porota složená z představitelů nadace Reach for Change, FTV Prima, Impact Hub Praha a ze zástupců nadací a neziskových organizací, jako jsou například Nadace Sirius, Centrum Anabell, SOS dětské vesničky nebo UNICEF.

„Jsme rádi, že se do prvního ročníku soutěže PRIMA HRDINA přihlásilo tolik zajímavých a různorodých projektů, které se věnují volnému času dětí. Mezi postupujícími jsou například projekty, které mají děti motivovat k četbě, malbě nebo k trávení času v kontaktu se zvířaty a přírodou. Nechybí také sportovní aktivity, jako je cyklistika a další,“ uvádí Marek Singer, generální ředitel FTV Prima.

„Uchazeče nyní čeká další část akceleračního programu, která bude více zaměřena na projektové plánování a měla by uchazečům pomoci také s jejich prezentací. Část z nich poté se svými nápady předstoupí před tzv. velkou porotu, která vybere tři finalisty,“ uvádí Eliška Svátková, zástupkyně nadace Reach for Change. Pro tyto finalisty budou natočena videa k propagaci jejich nápadu směrem k veřejnosti. A právě diváci potom svým hlasováním vyberou vítěze soutěže, tedy PRIMA HRDINU, který obdrží grant v hodnotě 750 000 Kč, a to díky podpoře FTV Prima a Home Design Center Čestlice.

Více informací o projektu i vyhlášení soutěže pro další rok naleznete na webové adrese www.primahrdina.cz. Projekt můžete sledovat také na facebookovém profilu www.facebook.com/reachforchangeczech/.

Reach for Change je nadace, která byla založena v roce 2010 společností Kinnevik Group a Sarou Damberovou. Má zastoupení v 18 zemích světa na třech kontinentech a podporuje inovativní nápady veřejnosti, které pomáhají dětem. V současné době podporuje více než 400 sociálních podnikatelů po celém světě, kterým pomáhá rozvíjet jejich inovativní nápady prostřednictvím počátečního financování, přístupu k obchodním zkušenostem a kontaktům.

Více o porotě se dozvíte zde: http://czech.reachforchange.org/cs/o-nas/nasi-experti