EXKLUZIVNĚ: Video z natáčení premiérového dílu VII. řady Ano, šéfe!

Ano, je to pravda! Již v pondělí 16. ledna startuje očekávaná VII. řada jedné z nejsledovanějších show u nás - Ano, šéfe! v hlavní roli se Zdeňkem Pohlreichem. Už dnes se však na videu hned v úvodu můžete podívat, jak probíhalo natáčení. Zdeněk a celý tým tvůrců show jsou evidentně ve formě!

Ve formě ale stále nejsou všechny tuzemské restaurace!

Sám šéf Pohlreich má prý tentokrát takových dojmů z natáčení, že „se o nich úplně bojim mluvit.“ Jeho režisér Radovan Síbrt zase diváky láká na záhadu, která se bude prolínat celou první epizodou, natáčenou v podniku podniku America Grill & Bar v Chomutově.

Vůbec poprvé v dlouhé historii natáčení pořadu Ano, šéfe!, totiž šéf vystupuje v roli nezvaného hosta. Uvidíte, co jste ještě neviděli. Alespoň šéf byl chvílemi dost zaskočený. A to by se dalo čekat, že po tolika letech éry Ano, šéfe!, už ho nemůže nic překvapit. Vzpomeňme třeba mleté maso, které mu "poslali" na talíři v mohelnické Americe TADY, či "tři odstíny hnědý" v Teplicích ZDE.

Premiéru VII. řady Ano, šéfe! z America Grill & Bar v Chomutově, sledujte v pondělí ve 21.30 na Primě!

Ještě více o 1. dílu prozrazuje upoutávka: