Hana Gregorová jako vědma! Pomůže kriminalistům řešit případy?

Pro nový nedělní příběh ze seriálu Temný Kraj je důležitou součástí. Role Hany Gregorové je jasným důkazem, že malých rolí není. Přesto, že natáčení její postavy zabralo pouhé dva dny, vědmu v jejím podání si jistě dobře zapamatujete.

"Lidé, kteří mají dar od pánaboha, na něm peníze nevydělávají," uvedla jasně známá herečka během rozhovoru právě k její postavě v seriálu Temný Kraj. Více prozrazuje níže.

Jak byste představila svou roli v seriálu Temný Kraj?

Je to věštkyně, taková sympatická vědma, která docela slušně předpovídá budoucnost. Mně taky baví věštit, mám cikánské karty a taky mám občas takové „shiningy“.

Pomůže svými viděními kriminalistům řešit případy?

To bych prozradila děj. Oni to neberou moc vážně, ale divák uvidí.

Je vám výklad karet blízký?

Moje maminka velice dobře vykládala a já si ty karty také občas rozhodím, když nevím kudy kam. Ale myslím, že mám určitý dar. Občas mám předtuchy a tak.

Využila jste někdy služeb jiné kartářky? Nebo vám vykládala maminka?

Maminka dceři vykládat nemůže, na blízké to nefunguje. Mám jednoho šikovného věštce na Slovensku, ale neupínám se k tomu, spíš, abych si některé věci ověřila. A musím říct, že mu všechno vyšlo. A když se mi chce, tak vyložím známým, ale dělám to jen z plezíru. Můžu ještě říct, že mám zkušenost, kdy mi kamarádka doporučila prý výbornou paní. Šla jsem tam, neřekla nic, mlčela jsem jako ryba. A samozřejmě, že se do ničeho netrefila.

Takže je mezi kartářkami rozdíl?

Je. Myslím, že dnes už je to trochu byznys a ti skuteční, co opravdu umí a mají dar od pánaboha, tak to ani pro peníze nedělají.

Jak se vám natáčelo s hereckými kolegy?

Natáčelo se mi dobře. Honzíka Teplého znám, i Lukáše Vaculíka, s Kristýnkou Fuitovou jsme dělaly Ordinaci, takže to bylo příjemné. Je důležité, aby si lidé sedli. Mám ráda holky Bártovky, bavilo mě to.

