IEM Katowice se stal nejsledovanějším eSports turnajem na Prima COOL

Jeden z největších herních turnajů ve hrách League of Legends a Counter Strike: Global Offensive mohli herní diváci na webu Prima COOL sledovat od konce února až do půlky března komentované živé vysílání. Turnaj celkem vidělo přes 215 000 unikátních uživatelů.

„ESports se pro mladé stává doslova fenoménem současnosti, což dokládá i náš další rekord ve sledovanosti Prima COOL. Celkem nás sledovalo přes 215 000 uživatelů napříč všemi platformami. V HbbTV mělo klání v Katowicích celkem 362 358 video přehrání,“ říká Daniel Grunt, ředitel nových médií FTV Prima.

Turnaj IEM Katowice vyvrcholil dvěma televizními pořady o délce šedesáti minut. Pořad Alza COOL Esport: IEM Katowice – LoL (soutěž v League of Legends) byl u diváků populárnější a zaznamenal share 20,60 % v CS 15–25 let. Přenos z CS:GO s názvem Alza COOL Esport: IEM Katowice – CS:GO měl celkový share 4,49 % v CS 15–25 let. Turnaje v Katowicích měly celkově 695 121 video přehrání a vidělo jej 215 181 diváků. Během čtrnácti dnů diváci na Prima COOL celkem zhlédli 96 816 hodin a mohli si pustit přes 121 hodin živého vysílání přímých přenosů a záznamů z akce. České diváky turnajem provázeli profesionální komentátoři jako Ivan "Dev1" Lazarov, Zdeněk Princ nebo Petr "Xnapy" Jirák.

Intel Extreme Masters každoročně platí za největší herní turnaj světa a týmy jej prestižně berou jako mistrovství světa v počítačových hrách. Prima COOL ve spolupráci se společností Alza.cz, HyperX a Republic of Gamers přinesla od 28. února do 12. března největší herní reportáž o tomto velikém turnaji.