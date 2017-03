Ironie osudu. Krajovi má zachránit život muž, kterému přebral ženu?

Život Petra Kraje visí na vlásku a jedinou, i když také ne zcela jistou možností, je složitá operace. Zkušený lékař, který měl zákrok na jeho mozku provézt, ale na poslední chvíli couvl. A Petrovi s krutou diagnózu ubíhá čas. Podívejte se v sestřihu, co se odehrálo a kdo další ho může zachránit.

Bývá tomu tak i v reálném životě, že možnost, která se jeví jako ta nejméně pravděpodobná, je nakonec tou jedinou.

Petr Kraj se i přes hrozivou diagnózu dokázal zase radovat ze života, dokonce to vypadá, že začíná být na venkově šťastný a na obzoru se rýsuje i opravdová láska.

Od začátku není tajemstvím, že veterinářka Tereza, k níž má teď Petr hodně blízko a která mu dodává hodně psychické síly, je vdaná. Manžela sice oficiálně má, ale ten jako uznávaný lékař většinu času pobývá v zahraničí. Pro Terezu už dávno začal být hodně vzdálený - cizí.

Tenhle doktor se nevzdá! Ani své ženy...

On si to ale nemyslí a své ženy se rozhodně vzdát nehodlá. Jak jste viděli v uplynulém dílu Temného Kraje, manžel už ví, že Tereza ho chce opustit, i to, že je to kvůli jinému muži. Podívejte se na celou scénu TADY

Pan doktor však netuší, že ho Tereza opouští právě kvůli jeho novému pacientovi - Petrovi Krajovi.

Jaké tento hodně provázaný trojúhelník bude mít pokračování, sledujte už tuto neděli v dalším dílu Temného Kraje. Začíná ve 20.15 na Primě.

