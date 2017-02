Jasná v Nízkých Tatrách je díky inovacím lyžařskou špičkou na Slovensku

reklama

Top lyžařské středisko Jasná v Nízkých Tatrách se po 32 letech vrátilo na mapu světového lyžování. Světový pohár žen organizovaný v březnu 2016 přilákal na Chopok špičková lyžařská ženská esa a vytvořil nezapomenutelnou atmosféru jedné výjimečné světové akce. Světovému poháru v Jasnej – Ski The Future – předcházela výrazná modernizace skiareálu, která začala před 9 lety. Jasná se díky masivním investicím do infrastruktury – výstavby nových kabinkových lanovek, rozšíření sjezdovek, budování zasněžování, vytvoření lyžařských škol a trendových sportovních obchodů – stala nejlepším a největším lyžařským areálem na Slovensku. Po obrovském úspěchu Světového poháru středisko opět inovuje a přichází s významnou novinkou. Slovenský kopec Chopok a jeho lanovkovou mozaiku doplnila v prosinci nová 15místná kabinková lanovka v úseku lokality Krupová –- Kosodrevina. Komplikované přestupy z lyžařských vleků a ze sedačkové lanovky jsou už minulostí. Nejmodernější technologie od firmy Doppelmayr vyveze lyžaře na přestupní stanici Kosodrevina za 4 minuty a 50 sekund. Přepravní kapacita 1,2 km dlouhé lanovky je 2 800 osob/hod. Skiareál Jasná je podmanivým lyžařským rájem, který nabízí 49 km sjezdových tratí různé náročnosti. Sjezdovky a služby v TOP středisku Jasná jsou ověnčené mezinárodní známkou nejvyšší kvality. Lyžaři si mohou užít dokonalost v podobě jízdy po čerstvém manšestru, ale i horskou krajinu a kouzlo jedinečné pohádkové zimy. Ski in ski out nejvýše položený Hotel Rotunda (2 004 m n. m.) nabízí pokoje s vyšším nebo nižším standardem a snídaně s výhledem do zasněžených údolí a na panorama majestátných Vysokých Tater či malebného Horehroní. Jasná je střediskem, které udává trend, a zároveň je dokonalým místem pro individualisty, freeridery a rodiny s dětmi. Milovníky dovolenkových záběrů potěší inverzní změny a nádherné pocity v horách – nad mraky. O zábavu je postaráno i večer, do tanečného víru proslulého hudebního klubu Happy End vtáhnou milovníky zábavy nejlepší DJ. Podrobnosti na www.jasna.sk

S GOPASSEM se nečeká v řadě, ale jde se přes turniket přímo na svah

Tatranský pobyt se skipasem si lyžaři rezervují pohodlně z domova přes e-shop www.GOPASS.sk Stačí jen kliknout a vybrat lyžování, výlet lanovkou, vstup do Tatralandie nebo lyžařskou školu či doplňkové sportovní potřeby. Prostřednictvím GOPASS konta získávají uživatelé výhodnější skipasy, ale hlavně nečekají v řadě na pokladnách, ale rovnou z auta jdou lyžovat na svah.

Jasná Nízké Tatry:

- top středisko Jasná Nízké Tatry s 5 oceněními mezinárodní kvality

- 49 km sjezdovek

- 28 vleků a lanovek, z toho nejmodernější: Funitel, Twinliner a 15místná gondola

- 100 km běžeckých tratí na Liptově

- GOPASS e-shop

- 14 gastro provozů, včetně aprés-ski a restaurací

- 11 sportovních obchodů

- 12 půjčoven lyží se servisem a profesionální péčí v lyžařské škole

- díky technickému zasněžování garance sněhu 5 měsíců v roce

- možnost nočního lyžování, sáňkování a snowtubingu

- skibus a aqua-skibus – regionální doprava

- skipas Špindlerův Mlýn + Tatry

- pobytové ski balíky se slevami na skipasy

- vícedenní skipasy umožňující nevylyžovaný (nevyužitý) den vyměnit na koupání se v aquaparku Tatralandia

Kde se ubytovat v Nízkých Tatrách? Výjimečnou polohou přímo pod lyžařskými svahy se pyšní Hotel Grand Jasná****, unikátní atmosféru má Hotel Tri Studničky**** v Demänovské Dolině. Luxus nabízí Chalety de Luxe v Jasné. Tradiční ubytování je možné v apartmánech a chatkách Holiday Village Tatralandia.

Kde se dobře pobavit? Pokud vás lyže dostatečně neunavily a máte chuť „žít“ i po lyžování, aprés-ski bar Happy End v Jasné vám zaručí zábavu až do rána.

Kde se chutně najíst? Rotunda Restaurant s nejvýše položeným rumovým barem vás překvapí netradičně servírovanými specialitami pod vrcholem Chopku. Kulinářský zážitek slibuje i restaurace Von Roll v nadmořské výšce 1 670 m n. m.

Kam za teplem i v zimě? Léto v zimě – léto v každém počasí! Pojďte do největšího vodního světa, aquaparku Tatralandia, který vás pohltí tropickým podnebím, a překvapí dokonce i mořskou vodou v Tropical Paradise, nebo si vyzkoušejte umělé vlnobití a tradiční wellnes & spa v druhém aquaparku GINO Paradise Bešeňová.