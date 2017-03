Je to hajzl, říká otevřeně Milan Šteindler. O kom?

Na další herecký kousek Milana Šteindlera se můžete těšit už v nedělním Temném Kraji. V detektivce si zahrál postavu inženýra Jeronýma, dost nesympatického pojišťováka, který si ujíždí na bylinkách. Co o roli i svém hereckém partu řekl v rozhovoru? Čtěte dál.

Jak byste představil postavu ing. Jeronýma?

Především je to člověk podezřelý. V Temném Kraji se dějí temné věci a on je jeden z těch podezřelých, navíc je to nesympatický člověk a tím spíš na něm podezření ulpívá, protože jednoduše řečeno – je to hajzl.

Souhlasíte tedy s tím, že takové role se hrají lépe než ty ryze pozitivní?

Jistě, jak říkal jeden z našich velikánů, myslím, že to byl Werich: Pro kladné role příkladů je málo. Já si to užívám, protože Jeroným je čirý zamindrákovaný hajzl. Když se vžiji do pocitu toho člověka, a vidím kolem sebe některé lidi, co znám a kteří se tak chovají, mám z čeho čerpat, on je takový jejich koncentrát.

V Temném Kraji vystupujete jako herec, nemáte tady a nebo i jinde tendenci do práce zasahovat jako režisér?

Ne. I když, občas se prokecnu, třeba že by kamerou měli jet zprava nebo tak něco. Ale hned si za to obrazně nafackuju, protože to dělat nejde. Já jsem z druhé strany rád, když mě někdo režíruje. Jednak nenesu odpovědnost za všechno, ale jen za sebe. Když se ptali Humphreyho Bogarta, čemu vděčí za svůj velký herecký úspěch, tak řekl: Za svůj herecký úspěch vděčím tomu, že jsem se vždycky dokázal dobře naučit text a uměl dojít na značku. To je přece jen míň úkolů a zodpovědnosti, než kolik jich má režisér.

Režisér Jiří Vejdělek, který v Temném Kraji také vystupuje jako herec říkal, že díky této zkušenosti bude na své herce hodnější. Máte to stejně?

Já tomu úplně rozumím, protože taky hraji, krom toho, že režíruji. Já mám ty svoje herce, kteří se uvolili pro mě hrát, hrozně rád a držím jim palce, aby jim to šlo. Hrál Režíroval jsem jeden seriál, do kterého přišel nový člověk a bylo vidět, že má ostych pohybovat se už v zaběhnuté společnosti. Tak jsem si ho vzal stranou a řekl mu, ať se na to vykašle, že mě má v zádech a že jsem na jeho straně. A on se uvolnil a šlo to. Je to trochu psychologická hra. Myslím, že režisér by měl svoje herce podpořit.

Máte rád seriály a čas se na ně dívat?

Mám je rád, ale nemám moc času se dívat. Občas se podívám na některý díl některého seriálu, ale nevidím to celé. A u seriálů, které nemají epizodické díly a jsou kontinuální, často nevím o co jde. Takže buď mě to chytne a snažím se dívat dál a nebo do toho nevpluju.

Premiérový díl seriálu Temný Kraj uvidíte v neděli ve 20.15 na Primě.

