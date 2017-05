Konference DIGIMEDIA bude už 25. května

reklama

Konference DIGIMEDIA 25. května v České televizi: ve znamení druhé digitální revoluce

DVBT-2: Druhá televizní digitální revoluce

Jak ji vidí Evropa? Martin Dawson / European Commission, AV Industry and Media Programmes

Je digitalizace kolbištěm veřejnoprávních a soukromých médií?

Kdo objednává, ten neplatí aneb: účet pro diváky 20 mld Kč.

Jak dopadne souboj satelitu, kabelu, internetu a pozemního vysílání?

HbbTV: sladká reklamní past na diváky…

Konference DIGIMEDIA, jejímž pořadatelem je Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace (AČRA MK), již dvanáct let mapuje aktuální stav digitalizačního procesu v České republice.

Ne náhodou má letošní ročník konference ve svém vizuálu římskou vlčici. Ta ale odchovává nejen Romula a Rema, ale celou řadu „miminek“... Hlavním tématem bude letos přechod na systém DVBT-2, který je s trochou nadsázky nazýván „druhou digitální revolucí“. Konference DIGIMEDIA 2017 nabídne odborníkům i veřejnosti pohled zahraničních expertů, kteří přijali pozvání pořadatelů: Martin Dawson, (European Commission Audiovisual Industry and Media Programmes, Deputy Head of Unit I3), Nicolas Bresou (in cc, Digital radio distribution Project Manager, RTBF), Leszek Bujak (General Manager, Sales CEE, SES Astra), Zsolz Nagy (CTO Towercom Slovensko) a Bartosz Witak (SVP General Manager CEE, VIACOM). Program konference přinese řadu otázek, na které se ne vždy najde jednoznačná odpověď: Je v ohrožení free to air vysílání a komu by tento stav vyhovoval? DVB-T v současnosti u nás preferuje šedesát procent domácností a zatím stále mírně roste. Jaká jsou očekávání diváků a posluchačů? Potenciál příznivců se ale může váháním při přechodu na DVB-T2 ztratit, protože se velice rozvíjí přenos rychlého mobilního internetu. Jaké jsou strategie soukromých a veřejnoprávních médií? Jakou roli mohou hrát v médiích big data? Budou vytvářet sledovanost a mohou také spoluvytvářet content?

V programu vystoupí mimo zahraničních hostů i přední odborníci naší mediální scény, byznysu i zástupců státní správy: Martin Gebauer (ČRa), Marek Singer (FTV Prima), Stěpán Peichl (TV Nova), Petr Dvořák (ČT), Štěpán Wolde (TV Óčko), Radim Pařízek (Digital Broadcasting), Michaela Vasilová (Atmedia Czech), Michel Fleischmann (APSV), René Zavoral (Český rozhlas) a další.

DIGIMEDIA se koná opět pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva kultury ČR, Českého telekomunikačního úřadu a Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Konference DIGIMEDIA je také ojedinělá svým formátem. Česká televize umožnila pořadatelům přístup do svých archivů a tak se hosté budou moci ohlédnout v čase. Zajímavé archivní sestřihy připomenou digitalizační proces uplynulých dvanácti let.

Registrace ZDE.

Program konference ZDE.

Více na: http://www.acra-mk.cz/