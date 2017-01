Mateřská dovolená: bláznivá jízda obyčejným dnem matky

reklama

Jak by vypadal běžný den žen na mateřské, kdybychom spojili jejich nejšílenější historky a okořenili je mateřskou demencí? Tento příběh je inspirován skutečnými příhodami maminek z Modrého koníka.

Ani nevím, kdy mi den začíná a kdy končí. Je neskutečné, jak mi naše miminko řídí život jako ten nejpřísnější šéf. Ze sna mě budí křik. Ema chce nakrmit. Se zalepenýma očima ji nabízím prso. Jenže ona se ne a ne přisát. Aha, snažím se totiž nakojit našeho plyšáka! Rychle měním medvěda za dítě a hned je klid. Mám ještě 2 hodiny do budíčku. Manžel vstává na ranní směnu do práce.

2 hodiny utekly jako 2 minuty. Mířím rovnou do sprchy. I s mytím vlasů vše zvládám pod 3 minuty. V tomhle trhám rekordy! Jen s ručníkem na hlavě mířím do kuchyně. Chtělo by to vynést odpadky. Otevřu dveře bytu a...koukám do očí našemu sousedovi. Úplně nahá!

Po snídani vyrážíme se starším synem do školky. Vstávání jsme zvládli neobvykle rychle, snad přijdeme i včas! Venku začínám mít divný pocit. Proč jsme v ulicích sami? Poloprázdný autobus je další znamení. Když se blížíme k zastávce školky, tak mi to docvakne. Ona je sobota!

Jsme zpátky doma a mě napadne, že bych se měla objednat ke kadeřnici. Beru mobil a volám: "Chtěla bych jen ostříhat a vykoupat." Kadeřnici ale nerozhodím: "Ale přebalíte se už sama, že jo?" Připisuju si bod na seznam trapasů.

Za dopoledne stihnu vyprat 3 pračky, umýt okna a vytřít! Vše za stálého odbíhání k malé. Dobré skóre, ne? Ale maraton pokračuje. Je nejvyšší čas na oběd. Za minutu 12 začínám vymýšlet dnešní menu. Co asi nabídne mrazák? Kromě masa objevuji nějakou zmrzlou bílou kouli. Nemám tušení, jak se to tam dostalo, ale je to zabalená použitá plenka. Dobrou chuť!

Klíče rachotí v zámku a manžel už je doma z práce. "Nešel bys vyvenčit psa?" "Běž ty, určitě jsi celý den jen spala." Napadá mě, že bych ho mohla zahrabat na zahradě a jít se udat. Když bych měla štěstí na soudkyni ženu, dostala bych mírný trest. V tu chvíli se z ložnice zase ozve řev naší Emy. Vítejte ve světě maminek! Vítejte ve světě Modrého koníka.

