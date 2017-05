Pohádkový Český Krumlov plný krásné hudby a letních zážitků

Letní prázdniny nás každý rok vyzývají ke spoustě zážitků. Ať už jsou to sportovní výkony, poznávání českých hradů a zámků, hudební festivaly nebo jen prosté užívání si letní atmosféry. Tohle všechno můžete zažít, pokud se vypravíte do Českého Krumlova. Od 14. července do 5. srpna tu navíc probíhá Mezinárodní hudební festival, což je jedinečná příležitost k návštěvě tohoto kouzelného místa a jeho okolí.

Mezinárodní hudební festival Český Krumlov se letos koná už po šestadvacáté. Jedna z nejvýznamnějších kulturních akcí u nás, která se stala i trvalou součástí evropského kulturního kalendáře, představuje významné tuzemské i zahraniční umělce. V rámci festivalu zazní na 19 koncertech klasická hudba, muzikál, šanson i crossover v unikátních interiérech a exteriérech Státního hradu a zámku Český Krumlov, ale i v dalších objektech města, zapsaného na seznam světového dědictví UNESCO.

Opera pod širým nebem

Největšími hvězdami letošního ročníku jsou bezpochyby operní diva Angela Gheorghiu a charismatický tenorista Ramón Vargas. Společně vystoupí na zahajovacím galakoncertě 14. července v Pivovarské zahradě za doprovodu PKF – Prague Philharmonia pod vedením Leoše Svárovského. Zazní světoznámé melodie z oper Nabucco, Traviata, Romeo a Julie, Madama Butterfly, Carmen, Tosca a dalších. Na stejném místě pod širým nebem zazní 4. srpna Verdiho Messa da Requiem, dílo, jehož každé provedení je svátkem a zároveň hlubokým obohacením.

Klasika na zámku

Tradičně jsou na programu festivalu koncerty klasické hudby v prostorách hradu a zámku Český Krumlov. Máte tak jedinečnou příležitost vyslechnout si krásné melodie v nádherných prostorách, které dohromady vykouzlí nezapomenutelný zážitek. Své violoncello v Maškarním sále rozezní Misha Maisky, vynikající svou expresivní hrou i charakteristickou bílou hřívou, za doprovodu mladé čínské klavíristky Shiran Wang. Dále zde vystoupí Škampovo kvarteto, Smetanovo trio, Cappella Mariana, Bohuslav Matoušek spolu s Jakubem Junkem, Jesús Castro Balbi a další. Další významnou osobností z instrumentálního světa, který letos na MHF vystoupí, bude „mág houslí a violy“ Julian Rachlin, který velký zájem vzbuzuje i svými dirigentskými aktivitami, a jako dirigent se uvede také v krumlovské Zámecké jízdárně. Po jeho boku a za doprovodu Jihočeské filharmonie vystoupí také talentovaná kanadská violistka Sarah McElravy. Klášterní kostel Božího těla se mezi festivalové lokace zařadil v loňském roce a letos se zde konají dva nedělní dopolední koncerty v podání souboru Schola Gregoriana Pragensis a trumpetisty Marka Zvolánka s varhaníkem Pavlem Svobodou.

Letní koktejl hudebních žánrů

Program festivalu netvoří jen tzv. „klasika“, nýbrž i letos nabízí koktejl hudebních žánrů. Svůj osobitý hudební styl předvede krumlovskému publiku v Maškarním sále Janoska Ensemble. Soubor spolupracuje s takovými umělci, jako jsou Anna Netrebko, Bobby McFerrin či jazzový kytarista Biréli Lagrène. Janoska Ensemble představí originální virtuózní kombinaci klasické hudby s příměsí jazzu, popu a tradiční hudby. Na rendez-vous s francouzským šansonem zase zve zpěvačka Radka Fišarová: „Základ našeho koncertu tvoří písně zpěvačky Edith Piaf, které díky představení Edith – vrabčák z předměstí zpívám již 17 let. Časem nás však s mými muzikanty zaujali i další interpreti a skladatelé, jako např. Charles Aznavour, Jacques Brel nebo Mireille Mathieu. Repertoár jsme rozšířili o jejich skladby a poté jsme také začali objevovat krásné české texty či zhudebněné básně Jiřího Žáčka.“ Pokud chcete autentický zážitek dopřát i dalším smyslům, zavítejte do Pivovarské zahrady, kde bude irským večerem s ochutnávkou irské whisky provázet skupina Altan. Nebude chybět ani americký muzikál v programu „Bravo Broadway“ v autentickém podání broadwayských muzikálových hvězd Chloe Lowery, Capathii Jenkins, Roba Evana, Hugha Panara a dirigenta Randalla Craiga Fleischera za doprovodu Severočeské filharmonie Teplice.

Iluminace na závěr

MHF Český Krumlov 2017 otevře své brány vedle tradičních festivalových lokací také zámecké zahradě, kde se uskuteční letošní novinka – závěrečný komponovaný večer s názvem „Noc barokních mistrů“. Pro návštěvníky závěrečného večera tu bude připravena „iluminace zahrady“, koncert souboru Barocco sempre giovane se sólovým trumpetistou Markem Zvolánkem a slavnostní ohňostroj.

Léto jak má být

Návštěvu hudebního festivalu můžete propojit i s dalšími letními aktivitami. Přijeďte do Jižních Čech na prodloužený víkend nebo na celý týden. Nudit se tu určitě nebudete. Český Krumlov i jeho okolí nabízí spoustu sportovního vyžití, od cyklistiky, pěší turistiky, in-line bruslení, po sjíždění Vltavy na raftu či kánoi. Určitě také neopomeňte prohlídku tohoto kouzelného města, hradu i zámku, které společně tvoří druhý největší komplex tohoto typu v ČR.

I v letošním roce předprodej vstupenek na MHF Český Krumlov probíhá ve dvou časových pásmech s odlišnými cenami, do 31. května 2017 jsou ceny vstupenek nižší, včasný nákup vstupenek tedy přináší možnost úspory.

Více informací o MHF Český Krumlov 2017 www.festivalkrumlov.cz.