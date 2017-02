Mistrovství světa v elektronických sportech se vrací na Prima COOL!

reklama

Fanoušci her a e-sportu se také v letošním roce mohou těšit na přímé přenosy na Prima COOL z nejprestižnějšího herního turnaje světa – Intel Extreme Masters z Katowic. Světová herní špička bude po dva týdny plnit webové stránky a speciály. Diváci mohou sledovat přenosy také ve speciální aplikaci pro HbbTV.

Světové týmy budou na Intel Extreme Masters bojovat o celkový prize pool v hodnotě 650 000 dolarů, čímž se turnaj stává jednou z nejlépe dotovaných akcí tohoto roku.

„Jsem rád, že našim fanouškům můžeme přinést všechny zábavné i napínavé momenty ESL turnaje z Katowic. Chceme našim divákům předávat jen to nejlepší ze světa e-sportu, proto jsou pro nás důležité nejen přímé přenosy z vlastní ligy, ale také streamy ze zahraničních akcí. S naším tradičním partnerem Alza.cz chystáme kompletní odbavení turnaje Intel Extreme Masters,“ říká Dan Grunt, vedoucí FTV Prima online.

Turnaje v polských Katowicích se zúčastní týmy jako Ninjas in Pyjamas, Virtus.pro nebo Natus Vincere. V akci bude i jeden slovenský hráč, Ladislav "GuardiaN" Kovács. Oproti loňsku má tato akce speciální úpravu, kdy se hry Counter Strike: Global Offensive a League of Legends od sebe odtrhávají a jejich finále se odehrají týden po sobě. Jako první přijde na řadu celosvětově nejznámější hra League of Legends, jejíž přenosy můžete sledovat na stránkách portálu Prima COOL už od středy 22. února. Turnaj v CS:GO pak můžete sledovat na našich stránkách od 1. března, kdy se komentátorského řemesla ujmou profesionálové Damien "DeeThane" Dante a Ivan "Dev1" Lazarov. Veškeré přenosy mohou diváci kromě webu sledovat také na Twitch kanálu esl_czsk a HbbTV aplikaci.

Kompletní infoservis z turnaje naleznete na stránkách Prima-COOL.cz

Harmonogram LoL turnaje

Středa, 22. února

14:00 - ROX Tigers vs M19

15:20 - H2k Gaming vs EDward Gaming

16:40 - Kongdoo Monster vs Unicorns of Love

18:00 - G2 Esports vs Flash Wolves

19:20 - TBD

Čtvrtek, 23. února

12:00 - TBD

15:30 - TBD

19:00 - TBD

Sobota, 25. února

14:15 - TBD

17:45 - TBD

Neděle, 26. února

12:30 - #1 Semifinále

16:00 - #2 Semifinále

19:40 - Finále IEM Katowice