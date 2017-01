Klaudie a Beran z V.I.P. vražd jsou od úterý zase parťáci. Znáte dva větší protiklady?

Tuto vtipně neslučitelnou dvojku opět uvidíte na Primě v oblíbeném detektivním seriálu V.I.P. vraždy každé úterý večer. Podívejte se, jak moc se Beran s Klaudií k sobě nehodí:-) Autorky seriálu si psaní charakterů těchto dvou vyloženě vychutnaly.

Napínavý ale odlehčený způsob vyprávění celkem patnácti detektivek na nedělní večery je bez potoků krve, neplýtvá akcí. Seriál V.I.P. vraždy spíš naznačuje a nechává diváka přemýšlet spolu s hlavními hrdiny.

Představujeme vám až výjimečně nesourodou ústřední dvojici, vzešlou z per autorek vydařeného scénáře k seriálu V.I.P. vraždy – sester Bártů. Vše, co by vás mohlo zajímat k novému seriálu V.I.P. vraždy najdete na stránkách pořadu TADY

Jak můžete vidět v 1. dílu už v úterý večer ve 20.15 na Primě, vlastně od prvního momentu jsou tihle dva v protikladu, místy díky rozdílnostem opravdu vtipným.

Mladý detektiv Tomáš Beran (Patrik Děrgel) versus Klaudie Wolfová (Soňa Norisová), známá spisovatelka kriminálních románů. Oba mají před sebou tajemství o své minulosti a nechtějí tomu druhému odkrýt nic o sobě a ze svého soukromí.

ONA vs. ON PŘEHLEDNĚ:



ona je spisovatelka - on je policista

je amatér - je profesionál

je zábavná - je suchar

je bohatá - je chudý

je vzdělaná intelektuálka - je pracovitý zaměstnanec

je z vyšší společnosti - je obyčejný z lidu

má konexe - má postupy

středního věku - mladý

protřelá životem - protřelý případy

zapojuje fantazii - se drží faktů

Komisař Tomáš Beran se představuje:

Jsou si vlastně přiděleni samotným šéfem mordparty. Klaudie se s ním dlouhá léta zná, takže jí umožní hledat inspiraci pro svůj nový román přímo v terénu. Přidělí ji právě mladému komisaři Beranovi, který je na oddělení vražd nejmladší a neustále hasí nějaké své průšvihy. Nového "parťáka" považuje tak trochu jako trest a pevně věří, že zvídavou Klaudii to na policii brzy přestane bavit a on se jí zbaví. Jenže ji to v terénu nesmírně baví a do všeho ráda mluví, plete se do vyšetřování a nabízí policii své teorie a řešení případů z pohledu spisovatelky.

Známá spisovatelka Klaudie Wolfová se představuje:

Co díl V.I.P. vražd, to známá tvář nejen televize Prima

Duo Wolfová Beran doplňují členové mordparty, které ztvárňují excelentní herci Jiří Dvořák, Miroslav, Vladyka, Jan Révai, Jana Stryková, Martin Myšička, Tomáš Měcháček, Jiří Hána. Hostujícími hvězdami seriálu jsou Ladislav Frej a Milan Kňažko.

V každém díle se diváci také mohou těšit na veřejně známé tváře, které si mnohdy zahrají samy sebe. V prvním díle si spisovatelka Klaudie Wolfová přizve jako kmotra své další knihy s názvem Nad propastí svého dlouholetého kamaráda moderátora Karla Voříška.

