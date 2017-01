Nejkrásnější tatranské lyžování

reklama

Dopřejte si nezapomenutelnou dovolenou plnou zimních dobrodružství a zažijte pohádkové Tatry s nejkrásnější slovenskou lyžovačkou. Lyžujte v top střediscích v Tatranské Lomnici, na Štrbském plese a v Starém Smokovci na 24 km sjezdovek, užijte si nejmodernější 15místnou lanovku na Skalnaté pleso, sjezdovky s překrásnými panoramaty a fantastickou atmosférou a nechte se unášet vírem aprés-ski zábavy nebo relaxujte v tatranských wellness a aquaparcích. Vyvezte se pozemní lanovkou na Hrebienok a podívejte se na jedinečné dílo vysekané z čistého ledu – Tatranský ledový dóm, který ožívá každou neděli hudebními koncerty.

Tatranskému ledovému dómu – největší turistické zimní atrakci na Hrebienku – vdechl život český sochař Adam Bakoš, který z 90 tun čirého ledu vytvořil originální chrám v nadmořské výšce 1 275 m n. m. Unikátní mistrovská práce uchvátí návštěvníky svou dokonalostí a zamilovaným párům nabídne prostor pro zásnuby či svatební slib.

Lyžařský ráj v nejmenších velehorách světa

Překrásné prostředí vysokotatranských lyžařských středisek nabízí v zimě jedinečnou atmosféru. Pokud se rozhodnete užívat si nezapomenutelné okamžiky na svahu a radost z jízdy, stačí si obout lyžáky a vydat se na oblíbené sjezdovky v Tatranské Lomnici, kde bude tuto zimu možnost zalyžovat si až z výšky 2 190 m n. m z Lomnického sedla. Pro rodiny s dětmi připravilo středisko denní službu Family Ski Babysitting, kde je o děti na Skalnatém plese profesionálně postaráno a rodiče si mohou bezstarostně zalyžovat. Další kilometry sjezdovek jsou pro lyžaře i na Štrbském plese, kde si začátečníci užívají nejkrásnější a největší lyžařskou školku Maxiland. Nenáročné sjezdovky jsou pro rodiny s dětmi i ve středisku ve Starém Smokovci na Jakubkovej lúke.

Po lyžování aprés-ski zábava a oddech v termální vodě

Ti, kteří nejsou s lyžemi kamarádi, ale rozhodnou se pro výlet lanovkami nebo si čas krátí na túrách po okolí, mají na výběr i bohatý aprés-ski program. Každé úterý, pátek a sobotu se vyplatí vzít si do ruky sáňky a vydat se na cestu po zábavné, 2,5 km dlouhé sáňkařské dráze z Hrebienka do Starého Smokovca. Vyvést svoje chuťové pohárky k oblakům a objevit výjimečnost pečlivě připravovaných jídel si mohou gurmáni vychutnat každou středu a sobotu na Tatranské večeři zážitků ve středisku Tatranská Lomnica. Pravá aprés-ski party v lyžácích na svahu nebo bez nich s nadílkou hudební produkce začíná vždy v sobotu v apres-ski bare v Tatranské Lomnici. Pro všechny klouzání chtivé děti je připravená dětská aprés-ski skluzavka. Bližší informace k dennímu apréski-ski programu na www.vt.sk. Ti, které dostatečně neunaví ani tatranské kopce, se mohou protancovat do proslulého apres-ski klubu Humno Tatry v Tatranské Lomnici, kde se o zábavu postarají světoví DJ za mixážními pulty přímo ze zaparkovaného ratraku. Po mrazivém dni na svahu je nejlepší zahřát se, zregenerovat a načerpat sílu v nedalekých aquaparcích nebo zrelaxovat v hotelových wellness. Jen 40 minut autem z Vysokých Tater je největší slovenský aquapark Tatralandia, kde se zimní atmosféra rozplyne už při samotném vstupu. Tropical Paradise je kouskem tropického ráje nejen pro malé, ale i velké. Živé palmy, kokosovníky, zralé banány, obrovská maketa pirátské lodi ve středu kryté haly, 4 bazény se slanou mořskou vodou, šnorchlovací bazének pro děti, stylové restaurace, koktail bar, wellness centrum s keltským světem, tobogány a termální voda, to všechno a ještě mnohem víc nabízí přímořský ráj Aquaparku Tatralandia. Při vícedenním pobytu si mohou návštěvníci svůj nevylyžovaný den v Tatrách vyměnit za tropický výlet pod palmami v liptovském Aquaparku Tatralandia, v Aquacity Poprad nebo v aquaparku Gino Paradise Bešeňová.

S Gopassem se nečeká v řadě, ale jde přes turniket přímo na svah

Tatranský pobyt se skipasem si lyžaři rezervují pohodlně z domova přes e-shop www.gopass.sk. Stačí si jen kliknout a vybrat produkt lyžování, výletu lanovkami, vstup do Tatralandie nebo lyžařskou školu či doplňkové sportovní potřeby. Prostřednictvím gopass konta získají uživatelé výhodnější skipasy, ale hlavně nečekají v řadě na pokladnách, ale rovnou z auta jsou lyžovat na svah.

Vysoké Tatry:

- 3 lyžařská střediska Štrbské pleso, Tatranská Lomnica a Starý Smokovec

- 24 km sjezdovek

- 20 vleků a lanovek, z toho nejmodernější, nová, 15místná gondola

- 29 sjezdovek

- 60 km běžeckých tratí

- Kamzíkovo – zábavně-naučné centrum na Skalnatém plese pro děti ve výšce 1751 m n. m.

- GOPASS e-shop

- 6 sportovních obchodů

- 4 půjčovny lyží s lyžařskou školou a servisem

- díky technickému zasněžování garance sněhu 5 měsíců v roce

- možnost nočního lyžování, sáňkování

- profesionální péče v lyžařské škole, půjčovna kvalitních lyží a výstroje

- skibus – regionální doprava

- vícedenní skipasy v Tatrách s bonusem lyžování v ostatních střediscích

- pobytové ski balíky se slevami na skipasy

- vícedenní skipasy umožňují nevylyžovaný den využít na koupání v aquaparku Tatralandia nebo Gino Paradise Bešeňová

Kde se ubytovat? Výjimečnou polohu má horský Hotel FIS*** přímo pod svahy a skokanskými můstky na Štrbském plese. Historickou atmosféru nabízí tatranské grandhotely: Grandhotel Starý Smokovec**** a Grandhotel Praha**** v Tatranské Lomnici.

Kde se zabavit? Pokud vás lyže dostatečně neunavily a máte chuť „žít“ i po lyžování, aprés-ski bar a disco klub a v Tatranské Lomnici vám zaručí zábavu až do rána.

Kde se dobře najíst? Navštivte moderní samoobslužnou restauraci Slalom Club přímo pod svahem Interski na Štrbském plese nebo restauraci Pizza&Pasta Štart s italskými pokrmy v budově stanice lanovky Štart v Tatranské Lomnici.

Kam za teplem i v zimě? Léto v zimě – léto v každém počasí! Pojďte do největšího vodního světa, Aquaparku Tatralandia, který vás pohltí tropickým prostředím, a překvapí dokonce i mořskou vodou v Tropical Paradise.

Informace o aktuálním stavu sjezdovek, výšce sněhu a provozních dobách lanovek, kalendář akcí, informace o půjčovnách a trendových obchodech s kontakty podrobně na www.vt.sk.