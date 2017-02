Nepropásněte! Šéf v nikábu, svědkem střílečky U Holubů, pohřben v haldě sýra

Další premiérový díl Ano, šéfe! uvidíte na Primě dnes večer. Už ale rozpoutal bouřlivé diskuse. Kontroverzní majitel motorestu Ušák u Prunéřova, svéráz Erich, se netají svojí minulostí. Býval majitelem nechvalně proslulého pražského klubu U Holubů, odseděl si pár let v kriminále...

Nyní je z Ericha Szymaniece nový člověk – silně fixovaný na rodinu s malým synkem, pro kterou je odhodlán udělat vše!

Netají se svými vyhraněnými názory na současný svět a celou uprchlickou krizi. S partou kamarádů vyzývají k akcím proti islamizaci. V jeho motorestu například nejsou vítáni hosté, kterým není vidět do očí.

Šéf provokuje v rouše muslimské ženy

Toho se chytí autoři tohoto dílu Ano, šéfe! a rozhodnou se Erichovy zásady otestovat na samotném šéfovi. Vyšlou ho v oděvu muslimské ženy s obličejem maskovaným nikábem rovnou do motorestu.

"Islamizovaný" šéf si objednává – vepřový řízek. Tady ale celá provokace pro Ericha končí. Urostlý chlapík ho osobně a dost nevybíravě ze svého podniku vyvádí ven… Už teď se na celou scénu můžete podívat v předpremiéře TADY. Erich opravdu nic netušil, jak je vidět na konci scény.

Erich je prototyp chlapa staré školy, který mám rád

„V tomhle motorestu jsme se skutečně nenudili. Pro mě byl Erich prototyp chlapa staré školy, který mám rád. Chlap, který se na nic nevymlouvá, je akční a má přes veškerou kontroverzi, kterou může pro někoho představovat, obrovský srdce. Stará se o dítě, manželku, příbuzné i kamaráda," vzpomíná Zdeněk Pohlreich na svoji návštěvu v motorestu Ušák u Prunéřova.

"Navzdory hysterické politické korektnosti je třeba si připustit, že tu žijí i takovýhle lidi, kterých není zrovna málo, s úplně stejným právem na vlastní názory, ať se nám to líbí, nebo ne. Udělal na své hospodě neskutečný kus obdivuhodné práce v minimálním čase, a to je to, co se počítá,“ doplňuje.

Jak vám chutná, šéfe? Stálo to za ho...

Podívejte se na dalším předpremiérovém videu na šéfovu 1. ochutnávku v motorestu Ušák.

