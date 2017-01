Chůva v akci aneb Jackie Chan jako Špion odvedle

Klasická rodinná komedie s přiměřeně drzými a vynalézavými dětmi a tajným agentem CIA, Jackie Chanem, který jako narychlo sehnaná chůva naprosto selhává, ale když jde o krk, mění se ve špičkového mistra kung-fu. Na chvíli vypněte mozek a zapněte Primu. V pátek ve 21.35.

Podle názvu i obsazení – hlavní roli tu kromě agenta CIA hrají děti ve věku čtyři, devět a třináct let – se chtě nechtě musíme připravit na jistou dávkou infantilnosti. Ta nás sice nemine, ale kromě ní se tu vyskytuje i dostatečné množství vtipných scén a pro fandy Jackieho Chana i jeden dva obstojné kung-fu zápasy. I když co naplat, nikdo nemládneme a Jackiemu bylo v době natáčení již pětapadesát. Pokud ale nebudete moc přísní – a to byste v pátek večer nemuseli – budete od obrazovek odcházet příjemně pobavení a zrelaxovaní.

Nenápadný Bob Ho (Jackie Chan) miluje svou sousedku Gillian, svobodnou matku tří dětí – puberťačky Farren, mladšího Iana a malé Nory. Gillian má Boba taky ráda, ale své děti miluje nade vše a ty mámina nápadníka bohužel příliš nemusí. Bob to ovšem nevzdává. Kvůli Gillian je rozhodnut se usadit a na hřebík pověsit i profesi špičkového agenta CIA. Jeho poslední akcí je dopadení ruského teroristy Poldarka, které sice dopadne úspěšně, ale při převozu do věznice se teroristovi podaří uprchnout.

Krátce poté se na Boba obrátí jeho bývalý kolega s prosbou, zda by mu nepomohl dešifrovat soubor z Poldarkova počítače. V zápětí za ním s jinou prosbou přijde Gillian. Ta Boba žáda, aby jí na pár hodin pohlídal děti, protože musí nutně odjet z města a nemá, komu je svěřit. Bob chce vyhovět oběma a to má samozřejmě „nečekané“ následky.

Co jste možná nevěděli...

Za název od nás čeští distributoři dostávají velký palec dolů. „The Spy Next Door“ doslovně znamená „Špion odvedle“ a to zní, uznejte sami, nesrovnatelně lépe.

Co se ne úplně povedlo...