Na scénu přichází Kurýr 2. A je ještě rychlejší a neúprosnější než v jedničce

Příznivcům Jasona Stathama nemusíme Kurýra 2 představovat. Ti už mají čtvrteční večer na Primě v programu červeně zakroužkovaný. A těm, kteří s kurýrem Frankem či jeho hereckým představitelem ještě neměli tu čest, doporučujeme: zapněte si Primu v sobotu ve

Frank Martin – fanoušci prominou – je trochu takový James Bond druhé kategorie. V podání britského herce Jasona Stathama to ovšem nevyznívá jako handicap, často právě naopak! Svérázný, samotářský, místo Porche jezdí v Audi, místo smokingu nosí oblek, s krásnými ženami většinou nespí, i když ne že by o to ony neměly zájem. Co se ale týče odhodlání, bojového umění a schopnosti vyváznout i z těch nejsmrtelnější karambolů pouze s lehce odřenou tváří, nemusí si oba pánové v ničem závidět.

Frank je bývalý speciální agent, který se v současnosti živí jako kurýr. Nechává se najímat k přepravě lidí či zboží, přičemž k jeho hlavním přednostem patří diskrétnost, spolehlivost, téměř nadlidské řidičské schopnosti a k tomu ke všemu je ještě velmi, velmi sexy.

Pro ilustraci těch téměř nadlidských řidičských schopností: v jedné scéně Frank zjistí, že je na spodku jeho auta umístěna bomba. Odmontovat ji bohužel nepřipadá v úvahu, proto Frank bleskurychle zhodnotí situaci, najede s autem v plné rychlosti na rampu, ze které se vznese, uprostřed skoku přetočí auto tak, že letí koly vzhůru, a přesně vypočítanou trajektorií to vezme pod jeřábem s pověšeným hákem, který bombu na poslední chvíli zachytí a detonuje, zatímco Frank v letu otočí své auto zase zpět, dopadne na všechna čtyři kola a elegantně mizí ze scény. Uff.

Pokud vám absurdní akční scény tohoto typu nevadí a jste ochotni přistoupit na to, že ve filmu je zkrátka možné všechno, budete se skvěle bavit!

Ve dvojce Kurýra musí Frank zachránit šestiletého Jacka, syna svého momentálního zaměstnavatele a vlivného politika, ze spárů drogové mafie. V patách mu je přitom policie, která se domnívá, že za únosem Jacka stojí právě on, i vražedkyně Lola, přítelkyně drogového bosse, která se na scéně zřídka kdy objevuje ve více než spodním prádle. Nikdo ovšem netuší, že objevením Jacka jejich noční můra nekončí, ale právě naopak. Nikdo kromě Franka, který má jen velmi málo času, aby odvrátil smrtelné nebezpečí.

Zajímavosti:

Herecká kariéra Jasona Stathama byla víceméně dílem náhody. Jason byl potápeč, člen britského národního potápěčského týmu, a na světovém šampionátu v roce 1992 skončil na 12. místě. Živil se rovněž jako model a právě skrze své kontakty v modelingu se dostal na casting svého debutového snímku Sbal prachy a vypadni. Tehdy se započalo jeho dlouhodobé přátelství s filmovým režisérem a producentem Guyem Ritchiem, které mu vyneslo role v Podfu(c)ku a mnoha dalších.

Pokud tedy máte rádi akční scény a rychlý střih, nezapomeňte se dívat v sobotu ve 20.15 na Primě na Kurýr 2.