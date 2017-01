Přežije Liam Neeson v mrazivé tundře Mezi vlky?

Bezmoc a zima na vás dýchne z obrazovky Primy v pátek ve 21.35. Liam Neeson se tu uprostřed aljašské sněhové divočiny utká v nerovném souboji na život a na smrt s hladovým a nebezpečným nepřítelem – s polárními vlky. Zdá se, že čas jejich odvety se nezadržitelně blíží...

Když se skupina ropných vrtařů vydává ze své rafinérie na zasloužený odpočinek domů, netuší, že skutečná zkouška jejich fyzických i psychických sil je teprve čeká. Cestou je totiž zastihne bouře, která způsobí zřícení jejich letadla někde uprostřed mrazivé aljašské tundry. Přežije pouze osm mužů (v čele s Liamem Neesonem) a ti se vydávají na dramatickou cestu domů. Kromě nedostatku jídla a teplot hluboce pod bodem mrazu se musí utkat ještě s mnohem nebezpečnějším nepřítelem – s aljašskými vlky. Liam Neeson alias Ottway, jehož úkolem na rafinérii bylo odhánět vlky z pracovní zóny, se teď sám ocitá v jejich teritoriu a cítí, že vlci si přišli pro odvetu.

Působivá roztřesená kamera navozující dojem boje, kdy v jednu chvíli zahlédnete vnitřek vlčí tlamy, ve druhé zkrvavený sníh a v další detail bezvládné či ještě lépe amputované končetiny jednoho z (ne)přeživších naftařů, podmanivá lyrická hudba a vytí vlků. Tenhle film vás prostoupí až do morku kostí. A když mu odpustíte trochu neohrabané dialogy a jisté vypravěčské schéma, budete na konci plakat. Nadšením, úlevou, strachem... U obrazovky vydržte až do konce závěrečných titulků, ať nepřijdete o to nejpodstatnější – kdo to nakonec vyhrál.

Zajímavosti:

Podle Liama Neesona dosahovala teplota v noci až –40°C. Natáčení začínalo obvykle v 7.30 ráno, kdy venkovní teploty nebyly o moc lepší, takže herci pod svými kostýmy museli nosit ještě speciální termo obleky. Jediné místo, kde se štáb i herci mohli aspoň trochu ohřát, byla malá kabinka traktoru.

Sněhové bouře ve filmu byly skutečné a nebylo pro ně použito žádných počítačových efektů.

Skutečnost je taková, že na území Prudhoe Bay, vyhlášené ropné pláně rozkládající se v severním cípu Aljašky, kde se odehrává úvod filmu s popíjejícími herci, žádný bar s tvrdým alkoholem nenajdete. Dokonce se zde nevyskytují ani vlci.

Aby se herci co nejlépe vžili do souboje s digitálními vlky, útočili na ně lidé s vlčí maskou.

Do hlavní role se původně počítalo s Bradleym Cooperem, nakonec jej ale nahradil Liam Neeson.