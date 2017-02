Působivá, lidská Železná srdce

Snímek „Čtyři v tanku a Pitt“ jednoznačně boří zažité klišé o tankistech jako o dobromyslných vyvoněných chlapících. Jeden z nejsyrovějších filmů z druhé světové války za několik dekád vás přikove k obrazovce a už nepustí.

Tak realisticky špinavý a neučesaný válečný snímek tady dlouho chyběl. S přidanou hodnotou v podobě fantastické výpravy a Pittem, který je chodícím ztělesněním charismatu, je to, řekli bychom, jeden z nejlepších filmů svého žánru. Trochu si to sice v závěru kazí poněkud přepísknutým heroickým výjevem, který by si svého času nelajsli ani Sověti ve svých hrdiných opusech typu „Osvobození“, ale na to, aby výsledný dojem ze snímku šel do kopru nebo spíš do bahna stopy po tankovém pásu, to naštěstí zdaleka nestačí. Ale abyste byli v obraze...

Duben 1945. Spojenecká armáda vede finální ofenzívu na evropské frontě. Válečný veterán, seržant Wardaddy (Brad Pitt) se ujímá velení tanku Sherman a s pětičlennou posádkou se vydávají na vražednou misi do týla nepřítele. Tváří v tvář zběsilé přesile a v doprovodu naprostého zelenáče, který se v jejich četě souhrou okolností ocitl, je Wardaddy se svými muži nucen získat štěstí na svou stranu a dovést útok na srdce nacistického Německa do úspěšného konce.

Věděli jste, že...

Režisér Ayer se podle svých slov snažil o dosažení co největší autenticity a klobouk dolů, vyšlo mu to na stopadesát procent. Tvůrci oslovili válečné veterány, kteří ve druhé světové válce sloužili a obsluhovali tanky během jedné z nejkrvavějších bitev války, a uspořádali jejich setkání s představiteli hlavních rolí.

Herci se před natáčením zúčastnili čtyřměsíčního přípravného procesu, do kterého patřila návštěva a trénink s řízením opravdového tanku či týdenní pochodový tábor s jednotkou Navy SEALs. Ayer také na herce naléhal, aby se spolu boxovali, což mělo za následek mnoho podlitých očí a krvavých nosů. Na vrchol k tomu všemu museli herci nějakou dobu společně žít v tanku, kde jedli i spali. Přípravu Ayer okomentoval slovy: "Já jsem jako režisér nemilosrdný. Udělám to, co si myslím, že je nutné k tomu, abych dosáhl toho, co chci."

Shia LaBeouf, který ztvárnil hluboce věřícího Boyda Swana, se stal během filmování křesťanem. Zároveň se během natáčení přestal sprchovat, zcela se odloučil od štábu a vytrhl si vlastní zub, aby se lépe vcítil do své role a aby se ztotožnil se životem v zákopech. Tímto chováním si ale znepříjemnil vztahy s ostatními herci a dalšími členy produkce. Nejvíce své kolegy šokoval, když vyšlo najevo, že jeho rána na tváři není dílem maskérů, ale že si ji udělal sám nožem a ránu stále znovu otvíral, aby zůstávala čerstvá.

Komparzisté byli bývalí i současní britští vojáci. V jedné scéně se jich naráz objevuje 350.

Bruce Crompton, který vlastní největší soukromou sbírku vojenských vozidel ve Velké Británii, půjčil štábu všechna svá vozidla, která mají hodnotu cca 7 milionů liber, tedy přibližně 243 milionů korun. Produkce musela zaplatit pouze za údržbu a dopravu. Crompton přiznal, že byl nadšený, že byl součástí projektu. Bruce Crompton je známý z dokumentárního cyklu Váleční kšeftaři: Druhá světová z druhé ruky (od r. 2014). Zapůjčení válečné techniky pro film se dokonce věnuje poslední díl seriálu.

Třetina filmu se odehrává uvnitř tanku, a tak byl pro potřeby filmování vytvořen o 10 % větší model, aby se v něm dalo lépe natáčet.

Jedním z největších problémů při natáčení byla logistika, protože se používaly skutečné tanky, které váží od 30 do 60 tun a takovou zátěž silnice málokdy vydrží. Přesunutí tanku je tak velmi nákladné a časově náročné. Často se vytvářely speciální cementové silnice, aby šedesátitunového Tigera a více než třicetitunové Shermany unesly.

Aby bylo docíleno co nejvyšší autenticity, byla většina kostýmů ušita ze stejných materiálů jako originály. Produkci se totiž podařilo sehnat vojenský kabát v bezchybném stavu, podle něhož se vyrobily stovky dokonalých kostýmů.

