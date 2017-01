Sin City: Ženská, pro kterou bych vraždil aneb Pořádně temná dvojka

Vítejte zpět v temném a zkaženém Městě hříchů, kde když zhasnou pouliční světla, ze stínů vystoupí slizcí gauneři, feťáci, mafiáni a prostitutky. Zkrátka podsvětí se dere nahoru na svět a člověka to na hodinu a půl naprosto pohltí. Černobílou lahůdku si vychutnejte v sobotu od 22.30 na Primě.

reklama

Pokud jste viděli jedničku, víte, co čekat. Pokud ne, připravte se na něco, co jste v životě neviděli. Druhý díl Sin City je zaručeně ten nejtemnější snímek, se kterým jste měli tu čest – a to je nejen co se týče děje, ale i po stránce vizuální. Černá a šedá barva pokrývají obrazovku v každém záběru zhruba z osmdesáti procent a sem tam poházené výrazné barevné prvky (třeba svítivě zelené oči, rudé rty či zlaté umělé oko) působí v té černošedé záplavě obzvlášť děsivě a ještě umocňují stístěný pocit.

Pro slabé povahy tenhle snímek zkrátka není, ale pokud jste obeznámeni s tím, že si nepouštíte žádný romkom a dobrovolně se vydáváte do brutálního světa komiksu, oceníte určitě animaci, která je hravá a vcelku nápaditá, a celkovou atmosféru.

Co jste možná nevěděli...

Celé natáčení strávili herci ve studiu obklopeni zeleným plátnem.

Eva Green a Marton Csokas hrají ve snímku manželských pár. Ve skutečném životě byli partneři v letech 2005 až 2009 a jejich vztah se tedy rozpadl pět let před uvedení snímku.

A o čem že tu tedy v kostce jde?

Je další horká noc. Bezvětrná a vyprahlá. Dwight (Josh Brolin) hloubá o tom, na kolik způsobů to v životě zvoral a co by dal za to, kdyby dostal šanci začít znova a s čistým štítem. Do toho mu zavolá jeho osudová žena Ava (Eva Green) s prosbou, aby ji ochránil před násilnickým manželem. Dwight však netuší, že Ava má ve skutečnosti úplně jiné úmysly...

Marv (Mickey Rourke) se probudí na dálnici, obklopen hromadou mrtvých těl a za nic na světě si nemůže vzpomenout, jak se tam vzal.

Sebevědomý gambler Johny (Joseph Gordon-Levitt) chce ve hře porazit největšího padoucha ve městě, senátora Roarka. Zahrává si ale s nebezpečným mužem a události se vymknou kontrole.

Striptérka Nancy se jen těžko vyrovnává se smrtí Johna Hartigana (Bruce Willis) a je odhodlaná jeho smrt za každou cenu pomstít.

Několik propojených povídek nás zavede zpátky do města hříchu plného jeho drsných a nelítostných obyvatel.