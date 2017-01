Online na Primě PLAY: Sledujte premiéru šéfa v kempu a v hospodě U Tlusťocha

V dalším premiérovém dílu kuchařské show Ano, šéfe! šéf porvé zavítal do kempu. A hned do největšího u nás. Pozvali si ho do hospody U Tlusťocha. Celý díl si nyní můžete pustit na webu Prima PLAY hned v úvodu.