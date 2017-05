reklama

Jaro už je dávno tady. A s ním je tady i další vydání časopisu PANEL PLUS SPECIÁL. Stejně jako v předchozích letech má jarní speciál ambice přinést vám něco nového, originálního, co se v běžných číslech neobjevuje. Jaké jsou nové trendy bydlení, co nového se objevilo na trhu, jak si poradit s úložnými prostory v koupelně, jak nejlépe zrekonstruovat panelákový byt? To je jenom část otázek, na které naleznete odpovědi právě v jarním speciálu.

V posledních letech se vracíme k původnímu pojetí kuchyně. K trendům v bydlení, mimo jiné, patří spojování původně oddělených místností, určených pro různé činnosti, v multifunkční zónu s otevřenou dispozicí. V rámci možností se při pořizování nového nebo při rekonstrukci stávajícího bydlení kuchyň, jídelna a obývací pokoj proměňují v jedinou místnost, určenou ke společenským a rodinným aktivitám i v panelových domech. Další podrobnosti spolu s bohatou obrazovou dokumentací najdete v článku s titulkem Kuchyně podle světových trendů.

Vytvořte svým ratolestem koupelnu přizpůsobenou jejich potřebám. Značka Jika nabízí Baby set, který zahrnuje dětská umyvadla, umývátka a stojící klozety, doplněné duroplastovým sedátkem bez poklopu. Se setem Baby vykouzlíte koupelnu, kterou vaše děti budou milovat. A aby se jim v koupelně líbilo ještě vice, nezapomeňte stěny a podlahy oživit veselými barevnými obklady. Další informace v článku Dětské koupelnové království plné barev.

Trend velkých zážitkových sprchovacích zón trvá dál. Aby potěšení z vody bylo rozmanité, o to se zde často starají velkoplošné horní sprchy s různými typy proudů. S RainSelect nyní přichází do koupelny intuitivní a pohodlné ovládání víceproudých zážitkových sprch. Ovládací jednotka spojuje všechny funkce v jednom prvku, který se vyznačuje esteticky náročným tvarem a přímočarým, horizontálním designem. Podrobnosti v informačním článku Čistý požitek ze sprchování.

Panelové byty nedisponují právě velkými prostory, a proto se hledá každá možnost, jak si zvětšit místnosti. Jednou z nejjednodušších a i nejrychlejších variant je změna otočných dveří na variantu dveří zasouvajících se do stavebního pouzdra, lidově řečeno do zdi. Jde o řešení navíc bezbariérové, umožňující variabilní propojování a oddělování interiéru.Více se dozvíte v článku Zvolte úsporu místa i moderní design

Manželský pár, obývající byt 3+1 v panelovém domě na jednom z pražských sídlišť, po odstěhování dětí zjistil, že jejich bydlení již neodpovídá současným trendům. Na základě referencí se obrátili na společnost Nabastav. Po zaměření a vyjasnění požadavků na uspořádání a konečné vybavení, byla vypracována projektová dokumentace a kalkulace. Po jejíž odsouhlasení nezbylo nic jiného, než se pustit do díla. Další podrobnosti v reportáži Když děti vylétly z hnízda.

Tentokrát bylo úkolem Kateřiny Mlejnkové navrhnout rekonstrukci malého bytu pro dvě osoby, a to s menší úpravou dispozice. Především došlo ke zrušení uličky v chodbě, vedoucí k WC a koupelně. Díky tomu se koupelna zvětšila a toaleta byla přesunuta do vymezeného prostoru za vstupními dveřmi. A jak rekonstrukce dopadla? To se dozvíte v článku Celý prostor s minimem barev.

Ale to opravdu není všechno. Připravili jsme pro vás zajímavý a potřebný článek nazvaný Moderní domácnost si zaslouží kvalitní pojištění, právní poradnu a řadu dalších informací že všech oblastí, které s bydlením souvisejí. Také mnoho tipů a trendů a v neposlední řadě zajímavou reportáž z cyklu Jak se staví sen televize PRIMA s titulkem Přestavba bytu pro babičku i vnučku.

Více info na www.panelplus.cz.