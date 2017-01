Premiérový Temný Kraj: Čarodějnice

Premiéra kriminální minisérie v hlavní roli s Lukášem Vaculíkem je tady. Jako odborník na sériové vraždy Petr Kraj odjíždí odpočívat na poklidný venkov na svou zchátralou chalupu, starou faru po strýci, kam neměl čas jezdit. Začínáme v neděli ve 20.15 na Primě!

Dosavadní život Petra Kraje nečekaně nabere úplně jiný směr. Po verdiktu lékaře a když v lese najde opuštěného, zraněného psa. Zároveň přijde na spojitost mezi svými rozdělanými případy v Praze a vraždami žen na venkově, které připomínají tajemnou pověst o čarodějnici.

Potvrdí se Petrovo podezření, že jde o sériové vraždy? Najde společnou řeč se svéráznou trojicí okresních policajtů, kteří s vyšetřováním vražd nemají zkušenosti?

Petr Kraj je samorost, říká o roli Lukáš Vaculík

"Celý život na kriminálce vyšetřoval sériové vraždy, pak se mu přihodí zdravotní problém a on přesídlí na venkov, kde se uvolní od všeho spěchu a shonu. Uvědomí si, že práce není alfou a omegou života, a to se myslím, týká každého z nás. A vždycky si to uvědomíme ve chvíli, kdy nastane nějaký problém. Tak je to v životě, ať se zdravím nebo ženami, až když člověk něco ztrácí, tak si uvědomí, že mu na tom záleželo nebo že to měl rád. V příběhu Petr získá čtyřnohého parťáka, psa Egona. A i když se na začátku tváří, že se vlastně moc nemusí, tak k sobě přilnou," představuje Lukáš Vaculík hlavní postavu Temného Kraje.

Více uvidíte v premiéře seriálu Temný Kraj v neděli ve 20.15 na Primě.

