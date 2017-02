Prima bude rozdávat lásku během Prima Runu

reklama

Televize Prima pod hlavičkou kanálu Prima LOVE pořádá 13. května již druhý Prima Run, netypický běžecký závod pro zamilované páry a nově i jednotlivce pod heslem „Rozdej lásku během“. Registrovat se můžete již od svátku zamilovaných, tedy od 14. února, a užít si tak běh po boku slavných osobností. Výtěžek z dražby známých tváří navíc poputuje na charitu.

Patronem Prima Runu je sportovec a moderátor Zpráv FTV Prima Roman Šebrle, který se samozřejmě zúčastní samotného běhu. Mezi dalšími známými osobnostmi, které se s námi proběhnou Stromovkou, jsou například hvězdná moderátorka TOP STARu Eva Perkausová, moderátorka Zpráv FTV Prima Gabriela Lašková, herec, režisér a moderátor pořadu davinci Jiří Mádl, hudební trio Poetika, herci Marek Němec, Kateřina Kaira Hrachovcová či Martin Trnavský a mnozí další.

Novinkou pro letošní ročník je především to, že se běhu mohou účastnit i jednotlivci. Po dokončení registrace bude mít každý, kdo bude sám, možnost vyzvat své přátele prostřednictvím e-mailu nebo sociálních sítí, aby se k němu přidali a vytvořili s ním pár. Pro vyzvané jedince bude připravena ještě speciální cena startovného se slevou 111 Kč.

Krom toho je připravena série speciálních tréninků, které startují od 1. března ve Stromovce. Pod taktovkou profesionálních trenérů z Hello Runner a za účasti zmíněných slavných tváří získáte tolik potřebnou kondici, ale také třeba nového partnera nejen pro běh Prima Run. Pokud nebudete chtít běžet sami ani hledat partnera, budete mít těsně před akcí možnost zapojit se do internetové dražby a vydražit si k sobě do páru někoho z výše zmíněných celebrit, a společně tak pomoci dobré věci.

Registrace odstartují tematicky na svátek zamilovaných 14. února. A čím dříve se běžci zaregistrují, tím bude cena výhodnější. Párová registrace bude 14. února k zakoupení za 777 Kč. Nově i jednotlivci si v tento den budou moci zakoupit registrace se slevou 111 Kč, a to za 444 Kč. Následně bude cena registrací bez slevy za 888 Kč pro páry a za 555 Kč pro jednotlivce. Pro doporučené přátele do páru k registrovaným jednotlivcům bude ještě mimořádná sleva v hodnotě 111 Kč.

„V rámci letošního motta ,Rozdej lásku běhemʽ i letos věnujeme výtěžek dražby slavných tváří Nadaci Terezy Maxové dětem, s níž nás pojí dlouhodobá spolupráce například v rámci projektu TERIBEAR HÝBE PRAHOU aneb Prima DEN S MEDVĚDEM,“ řekl marketingový ředitel FTV Prima Aleš Pýcha.

Pětikilometrový závod se poběží 13. května v pražské Stromovce. Při tomto sportovním happeningu půjde o to doběhnout do cíle, ale také o to strávit čas společně, a oslavit tak „máj – lásky čas“ trochu jinak. Akce spadá do eventů primácké agentury SOLOOTIONS.

Více informací najdete na www.prima-run.cz.