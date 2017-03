Prima LOVE slaví šesté narozeniny

reklama

Prima LOVE si za posledních šest let prošla nejednou změnou, ať už se jedná o skladbu programu, cílovou skupinu diváků či změnu vizuální identity. Jedno ale zůstává – dnes, 8. března, slaví narozeniny, a právě díky výše zmíněným změnám, které sledovaly vývoj zájmů diváků, si tento tematický kanál drží u diváků již standardní oblibu.

„Velice nás těší, že se kanálu Prima LOVE tak daří. Průměrný celodenní share Prima LOVE je 2,43 % v CS 15–69 let. Ačkoli se s novou licencí a úpravou struktury programu, kde nyní dominují dramatické pořady, razantně zvýšil počet mužských diváků, kanál nejčastěji sledují ženy, jejichž podíl mezi diváky Prima LOVE tvoří 67 %,“ říká programový ředitel FTV Prima Roman Mrázek.

Nejoblíbenějším filmem v historii vysílání Prima LOVE se stalo drama Odsouzena za vraždu, kterou si 11. ledna 2014 nenechalo ujít 246 tisíc diváků starších patnácti let. Rekordmanem uplynulého roku je dnes už legendární snímek Titanic, jenž 15. dubna 2016 sledovalo 222 tisíc diváků starších patnácti let. Mezi seriálové favority již tradičně patří kriminální hity Sběratelé kostí (5,97 % share v CS 15+), Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně (4,67 % v CS 15+) či Castle na zabití (4,11 % share v CS 15+). V TOP 10 nejsledovanějších seriálů kanálu Prima LOVE se umístila i vlastní tvorba v čele s TEMNÝM KRAJEM (5,79 % share v CS 15+) a Ohnivým kuřetem (4,67 % share v CS 15+).

Prima LOVE je třetím kanálem skupiny Prima, jeho vysílání bylo zahájeno 8. března 2011 na Den žen s mottem „Mezi námi děvčaty“. Jméno kanálu LOVE vzniklo ze zkratky vytvořené ze slov: Láska, Osudy, Vztahy, Emoce. Prima LOVE byla původně zaměřena na všechny ženy ve věku 15–44 let, které se chtějí bavit při sledování těch nejlepších seriálů, pořadů a filmů, a to v časech, které jsou pro ně co nejkomfortnější. První vysílací schéma obsahovalo například seriály Chirurgové, Zoufalé manželky, Ally McBealová. V roce 2015 se positioning kanálu posunul na dospělé 15–65 let, a s tím na konci roku 2015 přišla i nová grafika a původní magentové logo nahradila fialová barva.

22. prosince 2016 získala FTV Prima pro kanál Prima LOVE novou licenci k provozování celoplošného terestriálního televizního vysílání, k tomuto kroku se společnost rozhodla přistoupit kvůli nedostatku kvalitní evropské tvorby pro ženy. Nové zaměření Prima LOVE je na dramatickou tvorbu, zejména mimoevropské provenience (především seriály, filmy). Licence platí na území České republiky.

Prima LOVE je od roku 2013 generálním partnerem charitativního AVON Pochodu. Této akce se každoročně účastní miliony lidí ve více než 58 zemích světa na důkaz podpory ženám s rakovinou prsu. Letošní pochod odstartuje 10. 6. ve 12.00 na Staroměstském náměstí a opět se půjde na ostrov Štvanice, kde čeká účastníky bohatý doprovodný program, včetně koncertů a Prima LOVE stánku s aktivitami pro děti i dospělé.

Od roku 2016 pořádá televize Prima pod hlavičkou Prima LOVE běžecký závod Prima Run – netypický závod pro zamilované páry a nově i jednotlivce pod heslem „Rozdej lásku během“. Výtěžek z dražby známých osobností putuje Nadaci Terezy Maxové dětem. Registrace byla spuštěna na svátek zamilovaných 14. února. Pětikilometrový závod se poběží 13. května v pražské Stromovce. Při tomto sportovním happeningu půjde o to doběhnout do cíle, ale také o to strávit čas společně, a oslavit tak „máj – lásky čas“ trochu jinak. Akce spadá do eventů primácké agentury SOLOOTIONS. Více informací najdete na www.prima-run.cz.