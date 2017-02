Prima startuje další ROG COOL ligu

reklama

Po první úspěšné podzimní akci HearthStone COOL Lize přichází Prima na jaře hned se dvěma herními akcemi. Ve čtvrtek 16. února odstartuje první kvalifikace do soutěže League of Legends, od pondělí 20. února pak poběží liga Counter Strike: Global. Obě akce vyvrcholí na tradičním eventu COOL DAY – a to v sobotu 1. dubna 2017. Vítězům turnajů budou celkem vyplaceny prize money 100 000 Kč.

Prima COOL se v rámci turnaje chystá poprvé v historii českých a slovenských turnajů využít i unikátní Swiss formát, jenž je dle herní praxe tím nejspravedlivějším herním formátem. Týmy, které se zapojí do bojů o titul šampionů, budou bojovat o honosných 100 000 Kč, což ze soutěží dělá jednu z nejprestižnějších a nejlépe dotovaných akcí roku. Kromě stránek Prima-COOL.cz mohou diváci celou událost sledovat v aplikaci XXL Streamer na HbbTV, což se v minulém ročníku velmi osvědčilo.

„V letošním roce pokračujeme v našem strategickém cíli – a to propojit značku Prima COOL s herní komunitou. Rádi bychom prokázali, že v Česku patříme ke špičce, a proto nový rok startujeme hned se dvěma herními ligami v League of Legends a CS:GO," prozradil Daniel Grunt, vedoucí online FTV Prima.

Premiérově se na stránkách Prima COOL bude hrát jedna z nejoblíbenějších a nejvíce rozšířených her, League of Legends, která dobývá světové žebříčky sledovanosti. Partnerem akce je ASUS Republic of Gamers, díky čemuž Prima COOL mohla zařadit i druhou herní ligu, a to Counter Strike Global Offensive, která vévodí světovým turnajům ve sledovanosti.