Prima ZOOM dnes slaví 4. narozeniny

Tematický kanál Prima ZOOM přináší již 4 roky nejzajímavější dokumentární filmy a seriály ze světa i domova. Ve 14 rozmanitých tematických blocích najdou diváci nejlepší dokumenty od světových produkčních společností v čele s BBC, National Geographic, Discovery a ZDF, ale i oblíbenou českou tvorbu. Průměrný celodenní share Prima ZOOM je 1,96 %1 v CS 15–69 let. Kanál nejčastěji sledují muži nad 35 let se středoškolským vzděláním, podíl mužů mezi diváky Prima ZOOM tvoří 60 %.

„Připadá mi stěží uvěřitelné, že je Prima ZOOM na světě teprve čtyři roky, protože se z ní okamžitě stal divácky zavedený kanál. Na druhou stranu mě to překvapuje, že jsou to už čtyři roky, protože mám v živé paměti, jak jsme kanál připravovali a vymýšleli jeho skladbu a jak jsem vybíral první dokumenty. O to víc mě těší, že se za čtyři roky nemění přízeň diváků ani naše odhodlání přinášet jim něco zajímavého, objevného, působivého i zábavného,“ říká k výročí Pavel Němec, dramaturg Prima ZOOM.

Prima ZOOM začala vysílat 1. února 2013 jako čtvrtý kanál skupiny Prima. V tu dobu se jednalo o jedinou bezplatnou dokumentární stanici v České republice. Úvodní sledovanost i návštěvnost webu Prima-ZOOM.cz překonala veškerá očekávání.

Od roku 2013 Prima ZOOM spolupracuje s Nadačním fondem Neuron. V témže roce stanice začala kooperovat s nejprestižnější výstavou novinářské fotografie World Press Photo. Od roku 2016 je partnerem také české fotografické výstavy Czech Press Photo, v rámci které je vyhlašována Cena Prima ZOOM. V rámci partnerství Prima ZOOM aktuálně spolupracuje i se Zoo Praha, Botanickou zahradou hl m. Prahy, Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy a Krokodýlí ZOO Protivín.

Divácky nejúspěšnějšími pořady se v průběhu let staly filmy Miroslav Zikmund: Cesta stoletím, Rybí bojovník s Jakubem Vágnerem či Ostrov na severu Romana Pecha. V loňském roce byly poprvé na obrazovkách uvedeny ozvěny Ceny Neuron Prima ZOOM s nejlepšími krátkými českými vědeckými videi z ročníků 2014–2016 a seriál V kokpitu, který obdržel od Aeroklubu České republiky ocenění za popularizaci českého letectví.

Na podporu image Prima ZOOM běžela loni celorepubliková kampaň, která byla postavena na známých českých osobnostech vědy, přírody a cestování. Na působivém černém pozadí mohla veřejnost vidět kardiochirurga prof. MUDr. Jana Pirka, šéfredaktorku časopisu Lidé a Země Lenku Klicperovou a Miroslava Bobka, ředitele Zoo Praha.

Rostoucí oblibu si také drží server www.prima-zoom.cz, který plnohodnotně doplňuje dokumentární kanál množstvím zajímavých článků, fotografií, videí, reportáží a soutěží. Rekordním měsícem pro web Prima ZOOM se stal loňský prosinec, kdy jej navštívilo 767 693 reálných uživatelů (PC + mobil + tablet). Průměrně za loňský rok web navštívilo 282 958 RU z PC/měsíčně (8% meziroční nárůst oproti roku 2015). Nejčtenějším článkem se stal „Proč muslimové nejedí vepřové maso? Americký antropolog přišel na nečekanou příčinu“ (250 000 zobrazení). Online přenos z údolí slonů v Zoo Praha Slůně zaznamenal od dubna 2016 celkem 1 426 000 zobrazení. Úspěch zaznamenala také soutěž o nejdražší knihu všech dob – Sixtinská kaple. Facebookový profil Primy ZOOM sleduje přes 782 000 fanoušků.

A na co se diváci tematického kanálu mohou těšit letos? „Únor odstartujeme novým dokumentem a divácky oblíbeným tématem David Attenborough a obří dinosaurus. S pravěkými monstry se budeme objevovat na Prima ZOOM každou středu od osmi večer. V nové sérii Frank v Indii se vrátí populární dobrodruh a herpetolog Frank Cuesta, s Przemkem Kossakowským čeká diváky cestování Za hranice všednosti a známé tváře se objeví i ve výpravné sérii Divoký západ s Robertem Redfordem. Přichystali jsme špičkové tituly od BBC, jako je Žralok, Afrika či Život ve vzduchu. Fascinující kapitolu z historie rusko-amerických vztahů popíše dokument Apollo-Sojuz: Setkání ve vesmíru, ještě hlouběji do historie 20. století nás zavede Hitlerova jaderná bomba. Milovníci adrenalinu i pokročilých technologií pak ocení celovečerní podívanou 14 minut od Země, která poprvé odhaluje zákulisí rekordního seskoku z výšky 41 kilometrů. V neposlední řadě bych chtěl vypíchnout tři únorové premiéry českých dokumentů. Dva z nich spojuje vedle skvělého zpracování i anglický název a téma extrémních sportů: Gravitation a Choose Your Wave. Na extrémní příběhy zcela jiného druhu pak dojde 19. února v čerstvě dokončeném dokumentu Nezlomené, který přibližuje životy tří žen z Indie, Kamerunu a Afghánistánu. Prostě i pátý rok bude na zajímavé dokumenty úrodný,“ dodává Pavel Němec.

Nejoblíbenějšími tematickými bloky v roce 2016 byly – Úchvatná říše zvířat, Po stopách historie a Úžasné oceány. Nejsledovanější filmy a seriály překračují stovky tisíc diváků.

TOP 3 nejsledovanějších pořadů v roce 2016 (CS 15+):

Skrytý příběh Velké čínské zdi (25. 10. 2016) – 138 000 diváků

Eva Braunová: Hitlerova žena (22. 3. 2016) – 129 000 diváků

Stalinova dcera (18. 10. 2016) – 126 000 diváků

Zdroj: ATO – Nielsen Admosphere a NetMonitor

1 Měřené období je 1. února 2013 až 29. ledna 2017.