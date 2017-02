Alkohol poteče proudem a bude opravdu veselo! Ve čtvrtek se ale vše změní!

Olomoucký týden, kde je převaha žen, začne poklidně, příjemně a přátelsky. Jediný muž týdne Jaroslav náladu určitě nezkazí, spíš naopak, stará se o zábavu a mezi ženami si to docela užívá. Prudké ochlazení přijde ve čtvrtek, kdy vaří servírka Renata.

Paradoxně nepokazí jídlo, vaří moc dobře, ale ne doma a hosty nechá prohlédnout svoje bydlení, kde praskla voda. Soupeři jí řeknou, co si o jejím bydlení myslí, a je oheň a střeše. Renata ztratí náladu, dokonce nakonec ani nepodá soupeřkám ruku, což Drahuše považuje za neslušné chování. Škoda jinak dobrého a zábavného týdne, plného chutného jídla i sladkostí, zábavných výzev a palačinkového úkolu týdne, o který se bude losovat. Kdo si odnese výhru 60.000 korun? Sledujte Prostřeno! od pondělí do pátku a dozvíte se to!

Pondělí: Mladá maminka Jana (23) je soutěživá, její menu ambiciózní i netradiční a její zábava oslnivá

První zastávkou týdne z Olomouckého kraje bude Prostějov. Blondýnka Jana, toho času na mateřské, pozve své zatím neznámé hosty do naklizeného bytu v paneláku, kde má svůj růžový pokojíček její dcera Nelinka. Jana Pečínková, co ráda peče, si připravila mezinárodní moderní menu bez polévky, zato se dvěma předkrmy. Když se jí při vaření vloudí nějaká chybička, Jana zůstane v klidu a směje se sama sobě jako malá holka. Ale těch chyb není moc, Jana spíš příjemně překvapit. Hostitelka je to pozorná a přes své mládí i dobrá kuchařka. Hosté si pochutnají už na předkrmu, slaném koláči s parmskou šunkou, což je v podstatě francouzský quiche. Zajímavá je kombinace druhého, teplého předkrmu – pečeného kachního stehna se švestkou ve slanině a s polníčkem. Ukáže se, že kdo opravdu nemusí zelené lupení, to je Jaroslav, jediný muž u stolu. Podzimní kotleta na hlavní chod je jehněčí, to je překvapení, k tomu bude chutně upravená kořenová zelenina a batátové pyré. Tahle nasládlá příloha nejvíce chutnala nejmladší Veronice, ostatní ho jedli spíše ze zvědavosti i s rozpaky. Nejvíce ovací asi sklidil piškotový dezert s kávičkou – vyvážený a lehký, horší už to bylo s vylosovaným úkolem týdne. Hostitelka má ale pro všechny ještě jedno velké poslední - projížďku limuzínou nočním Prostějovem!

Úterý: Jaroslav (47) se nenechá rozhodit. Soupeřky po něm chtějí, aby se svlékl do trenek a takto jim podával alžírskou kávu!

Dobrosrdečný lešenář Jarda z Olomouce si to ve společnosti žen užívá, ale na druhou stranu si myslí, že si ho dámy „rozeberou na součástky“. Bojí se, že na holky nemá… Potvrdí se to v Olomouci, kde se odehraje druhý večer? Má se Jarda vůbec čeho obávat? Doma prý vaří hlavně on, nebojí se ani pečení – sladké miluje a netají se tím. To ale není všechno, co má rád. Veselý milovník masa a „pivař už od sedmnácti let“ uvaří klasiku, rodinné menu podle receptů svých blízkých. Dámám úterní menu chutná i nechutná, něco je nedochucené, slíbené medailonky na předkrm jsou spíš malé řízečky, dezert je přeslazený. Ostatní chody včetně Jardovy bramboračky a dušeného hovězího podle babičky se šťouchaným bramborem soupeřkám chutnají spíš jako ze závodní jídelny. Jaroslav ale zvládne úkol týdne, jeho vylosované anglické palačinky budou možná lepší než jeho přeslazený dezert z esíček. Včerejší večer byl ještě docela oťukávací, avšak během úterní večeře se objevují nejrůznější dvojsmysly, v tom si Jarda docela notuje s Janou, která se dobře baví.

Středa: Paní Drahoslava (64), která na svůj věk nevypadá, zaujme více svým životním příběhem než svým menu

Středa bude patřit vyučené dámské krejčové Drahoslavě, které ostatní říkají Drahuška. Ta prožila část života v Americe, odkud se vrátila, aby se starala o nemocnou maminku. Třetí hostitelka má jídelníček zvláštních názvů a chutí. Hosté si lámou hlavu nad tím, co je to například hlavní chod „švejžužu“ a jak bude chutnat předkrm „sloní žrádlo“. Paní Drahuška se musí připravit i na pořádnou porci kritiky, ne všem se trefí do chuti. Atmostéru u stolu ale naštěstí zlehčují dvojsmysly i hostitelčino vyprávění. Drahoslava vsadila na oblíbené rodinné pokrmy, hutnou čočkovou polévku, „sloní žrádlo“ je salát, který si na cesty rád zabalí její syn, také světoběžník. A švejžužu, to je taková česká „čína“ z krůtího masa, navíc s typicky českými přílohami - bramboráčky a zelným salátem. Hostitelka každý chod prokládá paná

kem, Jarda dostane rovnou džbánek piva a dělit se o něj ani nemíní. S dortem Pohádka si hostitelka vyhrála a nakonec ho ozdobila banány, což každý neocení. Ještě více než středeční večeře hosty zaujme, že Drahuška měla v Americe o dvacet let mladšího partnera, a chtějí vědět, jaký má takový věkový rozdíl výhody. Zábavou jsou lampiony štěstí, hosté se nevázaně pobaví i ve středu a skoro to vypadá, že náladu už nemůže nic pokazit… Ještě ale není všem dnům konec.

Čtvrtek: Servírka Renata (44) dobře uvaří, ale hosty zaskočí její bydlení a v Renatě bouchnou saze

Ve čtvrtek se k plotně postaví servírka Renata. Ta hosty nepozve k sobě domů, protože tam probíhá rekonstrukce, a vaří u své nevlastní dcery, ani tam to ale není komfortní. Hostům ale nabídne, aby se k ní domů zašli podívat. Pošle je tam samotné, což asi neměla dělat. Hosté se vrátí a jsou zaražení z toho, co viděli. Podmínky, v jakých Renata žije, se jim nezdají dostatečné. Když se snaží o tom mluvit nebo zjistit, proč tomu tak je, narazí na odpor hostitelky. Renata špatně snáší kritiku, rozpláče se a nemůže přestat. U stolu, i když soupeři její jídlo chválí, si prý připadá jako se zákazníky: hosté se baví a jí si údajně nevšímají. „Pokud nemáš luxusní bydlení, tak mezi ně nepatříš,“ vidí to ukřivděná Renata. Soupeři si ale myslí, že je hostitelka přecitlivělá. Nálada u stolu už za nic nestojí, Renata částečně bojkotuje i výzvu pro pivaře - kdo vypije sklenici dříve – Jarda, nebo Renata? A v pití nepolevujeme, jako zábava bude míchání drinků s barmanem, Renata se toho ale neúčastní. Čekala snad, že ji soupeři politují, a když dobře uvaří, dají jí nejvíce bodů? A „kvůli takovým lidem se ani nebude trápit s úkolem týdne“, už se těší, až návštěvě uvidí paty. Přitom až na výtku, že některé chody byly slanější, její sváteční polévka s knedlíčky a domácími nudlemi, srnčí na víně s karlovarským knedlíkem a piškotový chlebíček byly výborné. Jenže k soutěži patří i chování k hostům a přátelská atmosféra… Škoda, že Renatě ruply nervy…

Pátek: Benjamínek týdne Veronika (19) umí v kuchyni velmi příjemně překvapit a ohnivá show je důstojným završením celého týdne

A konečně v pátek se u plotny představí nejmladší z olomoucké skupiny, středoškolská studentka Veronika. Poslední hostitelka stejně jako ostatní s napětím očekává, zda na večeři dorazí i Renata, která po včerejšku už nechce nikoho ani vidět. Ta sice přijde, ale dobrou náladou neoplývá, přestože má narozeniny. Odmítá komunikovat s Janou i Drahuškou, dokonce jim ani nepodá ruku. Nechá si Veronika zkazit svůj večírek? Přestože o sobě tvrdí, že kromě školy nejradši spí, něco od maminky v kuchyni pochytila. Její menu také obsahuje kachní prsa, tentokrát bude kachna na hlavní chod, k ní bramborové špalíčky a červené zelí. A tiramisu podle originálního receptu by mohlo být završením celé povedené večeře, která začne docela riskantně - červenou řepou s kozím sýrem. Po předkrmu, který ale neskončí fiaskem, následuje dobrá dýňová polévka, což je velké kulinářské překvapení pro Jardu. Ten se v průběhu večera snaží znepřátelené tábory udobřit. Podaří se mu to? Zábavu určitě nezkazí hostitelka Veronika, která lépe, než se od ní očekávalo, splní výzvu. Předvede oblečená v plné hokejové výzbroji skákání na balonu, také má ještě v záloze báječnou ohnivou show na zahradě. A nezapomene ani na úkol týdne... Jak se to odrazí v bodování? Jana už hodně kritizuje, je ji hodně slyšet, což nevnímá jen nepřátelsky naladěná Renata, ale i ostatní.

Kdo nakonec vyhraje krásných 60 000 korun? Bude výherce sám, nebo se bude muset o peníze dělit?