Čistě pánská jízda! Vaří pět nezadaných mužů!

REPRÍZA V Praze a Středočeském kraji se kolem prostřených stolů sejde ryze mužská a také nezadaná pětka. A ačkoliv je to pánská jízda, skladba menu tomu příliš neodpovídá.

reklama

Bude to samé kuře, jednou pštros, panenka, dvakrát hrášková polévka, bramborová kaše, ale pořádné chlapské jídlo žádné. Zato se poprvé v historii pořadu budou podávat opravdoví šneci! A bez ulity… Roman nejí rajčata, ale tenhle týden se jich nají požehnaně, a dokonce je zčásti sám zařadí do svého předkrmu. Ani zábava není moc testosteronová, Roman dokonce nosí kolegům kytky, Jan je zase servíruje. Legrace bude ve finále, kdy Mikuláš slaví dvacáté narozeniny a boduje buď jedničkou, nebo desítkou. Žádné kompromisy. Přizná to svým soupeřům? V sobotu se tahle chlapská partička sejde znovu dohromady. Snaživý živočichář Martin, postarší homosexuál Roman, který pracuje jako uklízeč, kritický kurýr Jirka, nezaměstnaný mladíček Honza a lehce výstřední a nevyzpytatelný Mikuláš. Dojde na reparáty vaření, ale i detektor lži. Budou pánové v otázkách na tělo upřímní, anebo je detektor usvědčí ze lži?

Pondělí: „Heterák“ Martin (24), kterému Roman kvůli tomu výhru nepřeje, je sympaťák a uvaří pštrosa

První hostitel bydlí v docela velkém bytě, takže se u něj hosté netísnili, dokonce si na chvíli, než se dodělal hlavní chod, vyšli na procházku, kde se bavili slovními hříčkami. Pondělní večer je "oťukávací", pánové se ještě nevzpamatovali z překvapení, že budou jen v mužské společnosti. Zkoumají, kdo by mohl být největší taktik, kdo má jaké kuchařské zkušenosti, čím se živí. Pondělní hostitel Martin vypadá, že má vaření docela v malíku. Nepodcenil ani suroviny a přípravu večeře, jeho menu vypadá, jako by ho připravila nějaká snaživá mladá kuchařka – nebo trendy kuchař. Tomu odpovídá svěží salát s Caesar dresinkem, který si hostitel upravil dle svého. K salátu měla být jako příloha focaccia, která vypadala před tím, než ji Martin strčil do trouby, báječně, kdyby se ovšem nespálila na uhel. V meníčku naštěstí nebyla, byl to bonus, takže naštvaný je jen hostitel. Dýňový krém pokračuje v lehkém a zdravém menu, kde je snad pro někoho až moc smetany, ale je dobrý i hustý tak akorát. Steak z pštrosího masa je výborný a hostitel si s ním dal práci, chutné jsou i přílohy z mrkve a šťouchaných brambor. Čas na úkol týdne moc času nezabere, Martin ho vtipně včlení do své zábavy – přípravy sushi. A borůvkovým dezertem, do kterého si sám upekl piškot, hostitel nic nepokazí.

Úterý: Gay Roman (44) sice vaří s vášní, ale ne dokonale, navíc vsadí na dost podivnou zábavu. Hra na pravdu vypukne už v úterý?

Roman umí vařit, i když ve výsledku jeho jídlu malinko něco chybí, největší mezery má asi v servírování pokrmů. Jídlo je spíš takové obyčejné, co je ale výjimečné, že spoustu věcí si hostitel vypěstuje sám na svém malém žižkovském balkoně. Byt má malý, jak se tam všichni kluci vejdou? Úterní večeři zahájí bezmasý těstovinový salátek, kde je jen zelenina, spojený jen zakysanou smetanou bez majonézy. Výraznou chuť má jídlu dodat niva. Bez masa je i letní farmářská polévka s nočky, což je pro někoho nejslabší chod. Kuře v hořčicové omáčce rozpoutá malou lingvistickou debatu, ale jídlo je překvapivě dobré, jen rýže se bohužel nepovedla, mohla se dělat ještě o chvíli déle. Místo zábavy bude podivná „hra na pravdu“, jelikož hostitel se chce prý dozvědět o svých soupeřích co nejvíce. Rozváže pánům jazyk „opilý štrúdl“? Zda mu ale někdo odpoví například na to, zda v životě někdy fetoval a na podobně choulostivé dotazy, je ve hvězdách. Budou se kluci cítit u Romana komfortně?

Středa: Mladý hostitel Honza (20) sice pozve kolegy ke kamarádce, ale prostředí i jídlo stojí za to, takže nikdo nelituje

Honza svůj byt teprve dodělává, což se týká i kuchyňské linky a spotřebičů. Soupeře ale do svého bytu pozve, aby předvedl, že si nevymýšlí a nabídne náhradní řešení. Vezme kluky ke kamarádce do jejího luxusního domu, a protože mu počasí přeje, večeře se odehraje na terase velké zahrady. A šťastné je i moderní menu, které si Jan zvolil a překvapivě zvládl, i když tvrdí, že s vařením velké zkušenosti nemá. Bruschetta není složitá a důležitá je i prezentace jídla, což hostitel zvládá dobře. Hráškový krém je chutný, i když by mohl být možná ještě jemnější, ale všechny potěší opražená slanina, která druhý chod korunuje. Luxusní je také baby kuřátko s chutnou nádivkou, každý má pro sebe jeden kousek, přílohou je jen lehký míchaný listový salát, ozdobený jedlým květem. Pánové si mohou na vlastní kůži vyzkoušet pole dance, kamarádka má k dispozici správnou tyč, takže se všichni přesvědčí, že to není žádná „brnkačka“. To ale není hlavní zábava, tou budou míchané nápoje. Honza se pokoušel provozovat vlastní bar, takže o šejkru, ledu a koktejlech něco ví. Bohužel ale zapomněl na džus, takže musí docela improvizovat. Zvládne to se ctí? A co jeho malinový koláč? Bude důstojnou sladkou tečkou jeho vydařené večeře? Nejvíc brblá Roman, ale ostatní si pochutnají.

Čtvrtek: Kurýr Jirka (30) se snaží, ale je docela nervózní a pár věcí nevychytá. A jeho „minutka“ trvá hodinu a půl

Jiří pozve své hosty do uklizeného, na mužské poměry až načančaného malého bytu na Kladně. Vařit asi umí, o jídle také něco ví. Je ale nervózní a na hlavní chod se hosté načekají. Hlavní „minutka“ se protáhne na hodinu a půl, a tak se pánové vyjdou provětrat kousek od paneláku, kde se čtvrtá večeře odehrává. Jakých chyb se Jiří dopustí? Zaprvé připálí svůj předkrm (slaný závin à la pizza) a nevychytá úplně pyré k hlavnímu chodu, které se pak oprávněně stane – navíc u dlouho očekávaného jídla – docela velkým terčem kritiky. Z těch hutných a kašovitých jídel má prý Roman až průjem. Panenka a fazolky jsou přijaty o poznání lépe, i když hostitel snad půjde k řezníkovi maso reklamovat! Nějaké připomínky jsou, ale je to pořádný kus masa, na který se pánové po všech těch kuřatech docela těšili. Jaká bude polévka? Již podruhé mají soupeři na programu hráškový krém, takže je možnost polévku porovnat, což se také stane. I tiramisu se dočká kritiky, hlavně za to, že je „po česku“, rovná se z pomazánkového másla, které je prý v dezertu cítit. Úkol týdne nebude tak pálivý, jak by měl být, a zábava ne tak zábavná, jak by si chlapi u stolu přáli. Proto Mikuláš ovlivní výrazně svým svérázným bodováním i výsledek čtvrté večeře.

Pátek: Mikuláš (20) pozve soupeře do dejvické vily se zimní zahradou a terasou a finále bude dvakrát slavnostní. Miky právě slaví dvacetiny a místo úkolu týdne hostům pustí písničku od Red Hot Chili Peppers.

U Mikuláše jeden nikdy neví. Bude poslední večeře jedna velká recese, nebo to bude zážitková gastronomie? Poslední hostitel se pokusí o francouzsko-španělské menu. A těší se na něj hlavně Martin, zčásti i Honza, ten ale předkrmové šneky ještě s Romanem tzv. nedá. Proč si Miky vlastně vybral šneky? „Protože jsem byl zvědavý, jak se na to budou hosté tvářit.“ No všelijak… A španělská polévka je Mikulášova premiéra, dokonce je to vůbec jeho první polévka v životě! Včera si to ale prý vyzkoušel s mámou. Mikuláš si plete šalotku s pažitkou, bude to někomu vadit? V bylinkách, které rostou na terase, má tedy úplný hokej. Jak říká, „snídaně mu jdou“, s tím ostatním to bude slabší. Úkol týdne splní vtipně i neplánovaně, protože se mu na jeho kuřata po andalusku vysype omylem hodně velká nálož chilli. A když si čte recept na dezert a při tom „děkuje“ všem svým kamarádům, co ho do pořadu dostali, rozhodne se, že je to taková věda, že „dezert prostě nebude“. Ale zase si poradí… Je to prostě showman. Hlavní chod bude bohužel bez přílohy i bez pečiva a kuře bylo prý ještě poněkud tuhé. Miky si s tím ale hlavu neláme, vždyť má dvacetiny! Prostírat se bude na cibuláku a na terase, velikosti vily bude odpovídat i klukovská zábava – pánové si zahrají na honěnou…

Kdo v téhle mužské sestavě vyhraje? Bude jeden vítěz, nebo se bude výhra dělit? Sledujte Prostřeno! Každý všední den na Primě v 17.45 a v sobotu také Prostřeno! – Poslední večeře v 17.35, kde si to hostitelé definitivně vyříkají.