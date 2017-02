Dva soutěžící budou vařit ve vypůjčeném bytě! Co skrývají?

Tentokrát se v Moravskoslezském kraji, zejména v Ostravě a okolí, setkají tři ženy a dva mladí muži. Není to konfliktní parta a celý týden se hodně točí kolem jídla i úkolu týdne, který našim soutěžícím pěkně zamotá hlavy.

Nejzkušenější a nejstarší amatérskou kuchařkou je čtyřicetiletá Marcela, která ale názorně předvede, jak to také může dopadnout s ambiciózní večeří, když si na hostitele sedne smůla, bojuje s nervozitou, časem a také s nespolehlivou troubou. To Nikol na to jde odjinud, ta spoléhá na svůj nepřehlédnutelný dekolt. Ocení to ale soupeři? Někteří diváci určitě… Dva soutěžící nevaří doma, ale zdá se, že tentokrát to soupeři řeší méně než jídlo. A v tom se někdy nevyznají: pletou si moravského vrabce se španělským ptáčkem, nevědí, co je to kaldoun a v technologii konfitování také dost tápou. Už snad ale nikdy nezapomenou, odkud k nám přišel tatarský biftek. A každý den čelí rozličným výzvám a úkolům mléčného týdne, mezi nimiž je třeba i výroba domácího sýra! Dá se to všechno vůbec stihnout?

Kdo to na Ostravsku zvládne nejlépe a v slzách štěstí se nakonec překvapeně raduje nad výhrou 60 000 korun? Sledujte Prostřeno! od pondělí do pátku a dozvíte se to!

Pondělí: Prodavačka zeleniny a ovoce Barbora (28) vaří ve vypůjčeném bytě

Barbora ráda vaří a jí, ale kvůli nemocnému strýci vaří v kuchyni půjčeného bytu a je docela nervózní z toho, jak to v cizím bytě zvládne. Znervózňuje ji papiňák, to ale není v tomto týdnu sama, stejnou hrůzu z tlakového hrnce, navíc také ve vypůjčeném bytě, má i Nikol, jak později uvidíme. Hostitelka bude ve stresu a při vaření bez zástěry si ještě zamoučí slavnostní oblečení, což jí také nepomůže. Bára se rozhodla pro menu, které kombinuje tradiční i moderní vaření, a přestože ráda vaří a dokonce je vyučená kuchařka, byť se vařením nikdy neživila, překvapí, že dělá poprvé tatarský biftek z lososa a játrové knedlíčky do polévky. Předkrm i vývar se jí ale povedou, jen David brblá, že je v předkrmu až moc polníčku. Hladoví hosté se už těší i na hlavní chod. Moravský vrabec s noky doprovodí listový špenát, kterého musí být opravdu hodně. Kluci sice pořádně nevědí, co jim na talíři přistane, zda ptáček, či vrabec, ale strávníci jsou nakonec celkem spokojení, jen závěrečné tiramisu se jim zdá moc rozmočené. Hostitelku zaskočí úkol týdne, domácí sýr, a zadání mléčného týdne je natolik široké, že Bára soupeře dokonale zmate. Jak si s tím vším hostitelka nakonec poradí? Pondělní večer je zatím hodně oťukávací.

Úterý: Zdeněk (23) neprozradí nic ze svého soukromí a dvakrát ukecá výzvu soupeřů

V úterý se k plotně postaví kreativní barista Zdeněk, který hodně cestoval, vystřídal docela dost profesí a věří si zejména ohledně dezertů, které často připravuje i v práci. V úterý si vybere suflé, které mu dá sice poněkud zabrat, ale raději obětuje vlastní porci, než by zkazil celý výsledek; zásada „dvakrát měř a jednou řež“ se mu vyplatí. Horší je to s jednoduchým předkrmem opět z lososa, nevšední a jednoduchou kombinaci s grepem soupeři moc neocení. Zdeněk též zariskuje s hodně pálivou dýňovou polévkou a naštve ho kritika hlavního chodu od Marcely, která se k jídlu vyjadřuje nejvíce a soupeři ji proto považují za hlavní taktičku. Vadí jí málo růžová panenka na červeném víně s gratinovanými bramborami, ale zde platí, co člověk, to názor. Zdeněk si myslí, že moderní gastronomii kritici moc nerozumějí. Rozladí ho i dotazy na jeho sexuální orientaci, to zajímá Nikol, která se sice nebojí zeptat, ale nic se nedozví. Zdeněk si své soukromá přísně střeží, také se možná stydí. Proto nechce soupeřům ani zatancovat, byť prý léta závodně tančil, ani zahrát na kytaru a zazpívat, proto jim nakonec – byť bez šejkru – umíchá aspoň pár drinků. V bytě se spolubydlícím prý bydlí teprve krátce, proto prostředí druhého večírku působí poněkud stroze a hostitel v kuchyni občas zazmatkuje. Ale péct umí, to dokáže i nejlépe zvládnutým úkolem týdne – bábovkou z podmáslí. A nakonec se u něj hosté i docela pobaví a dobře pomějí.

Středa: Zkušená kuchařka Marcela (40) zklame nejen čekající soupeře, ale hlavně sama sebe

Rozvedená Marcela pracuje léta v automobilovém průmyslu a ráda vaří a v kuchyni si docela věří. I proto vsadí na časově náročné menu, chce soupeře ohromit něčím nevšedním. Takový je i začátek, začneme zábavou, prohlídkou výrobny klobouků a focením na památku. Další průběh večera pak provází nekonečné čekání, kuchařka nestíhá, smůla se jí lepí na paty a ještě ji zradí nespolehlivá trouba. Marcela se rozhodne pro netradiční slané špenátové muffiny z pivního těsta, ze stejného těsta je i nejvíce problematický chod – prý téměř nepoživatelná kapsa plněná zelím, což je příloha ke konfitovaným husím stehnům. Ta potřebují na přípravu hodně času a velkým tématem u stolu se díky tomu stane konfitování. Hostitelka a Nikol mají na tento postup odlišné názory a Marcele se také zčásti vrací její včerejší kritika Zdenka. Ten nemusí vývary a kaldoun je vlastně také drůbeží vývar, jen zahuštěný a s drůbky. Ty ale v téhle polévce nenajdeme, protože nervózní Marcela je prostě nemůže doma najít. Polévka je naštěstí silná i tak. Spraví Marcelinu smůlu aspoň kokosovo-pudinkový koláč? Nebo v něm bude pro Zdenka málo kokosu, který má tak rád? Prostě středeční večer budou provázet převážně kritické poznámky, jak se s tím hostitelka, která měla velkorysé plány, vyrovná? Bude se umět kritice postavit čelem?

Čtvrtek: Vyučená servírka, asistentka a mladá maminka Nikol (28) vsadí na obrovský výstřih a klasické menu

Ani Nikol, kterou baví dekorování interiérů a prodlužování vlasů, nepozve hosty k sobě domů, ale k příbuzným, jejichž byt pomáhala zařizovat a prý ho zná jak své boty. Občas ale stejně tápe, hlavně některé suroviny jí při vaření chybí a musí docela improvizovat. Nikol se ráda baví a parádí a v podobném duchu proběhne i čtvrteční večeře. Hostitelka nabídne hostům i divákům pohled do svého omračujícího potetovaného výstřihu. Jednou se jí to skoro vymkne a David neví, kam s očima. Hostitelka musí improvizovat, i co se týče zábavy, která jí na poslední chvíli vybouchne. Původně pozvaný kouzelník se nedostaví a Nikol zvolí náhradní hru, jejímž pravidlům však moc nerozumí, naštěstí jí s tím pomohou tolerantní soupeři. A nakonec si u Nikol docela pochutnají. Úspěch má úvodní domácí kuřecí paštika s bagetkou a brusinkami, Zdeněk přežije další, tentokrát kuřecí vývar s domácím kapáním. Hovězí na žampionech s jasmínovou rýží vypadá dobře, ale Nikol naštve, že hlavní chod je pro Marcelu „moc obyčejný“. Ona roštěnky za obyčejné rozhodně nepovažuje. A návštěva se dočká ještě dezertu s malinami, kávičky i lívanečků, což je úkol týdne.

Pátek: Poněkud klackovitý teenager David (19) se zatím moc neprojevil. Překvapí ve finále a naučí se, jak sbalit holku?

Jak si v kuchyni poradí benjamínek týdne? Středoškolák David se docela stydí a trochu drmolí, někdy je těžké mu rozumět. Může překvapit, nebo zklamat, nikdo v pátek neví, co od něho může čekat. Poslední večeře bude plná zmatků, přestože nejmladší kuchař vsadí hlavně na oblíbené rodinné recepty. Mezi ně patří první chod - kuřecí salát s celerem a ořechy, hosté ale nejsou nadšeni ani celerem, ani kusy jablek. A nenapraví to ani moravská cibulačka, na kterou se docela těšili. Je to jen další hustý vývar, jen v něm plave navíc hovězí, cibule, houby a vejce. Zdeněk polévku už prostě „nedává“, stejně jako podivně vyhlížející úkol týdne. Mladý hostitel je ale pro každou srandu, papiňáku se rozhodně nebojí a brambory před pečením suší fénem - originální postup, který v Prostřeno! ještě nebyl. Brambory jsou přílohou k „vepřovému rošťákovi“ z krkovičky. Výzva soupeřů hostiteli bude tak trochu naopak. Naučí Davida Zdeněk, jak sbalit holku? Radost z toho moc nemá… A co se dozvíme během chvíle pravdy? Kdo se k čemu přizná?

Co všechno se během finále zamotá a kdo se bude radovat jako poslední a opláče to? Dívejte se!

Sledujte premiérové Prostřeno! od pondělí do pátku v 17.35 na Primě.