Kachní hody v Prostřeno! Bude z kachny i dezert?

V dalším Prostřeno! z Prahy a blízkého okolí se utkají tři ženy a dva muži. Je to kultivovaná parta, která se zpočátku dokonce tváří, že jí o výhru téměř ani nejde, a docela jim to vydrží, i když malé pokusy o taktiku nebo drobné netaktnosti se i do této selanky vloudí.

reklama

Hlavně ze strany Ondřeje, který se hodně ptá a své dojmy si nenechává pro sebe, navíc se mu při vaření všechno nepovedlo, jak si přál. Protože se naši Pražáci zajímají o věci mezi nebem a zemí, dozvíme se, že všechny tři soutěžící ženy jsou snaživé Kozorožky, Ondřej ohnivý Beran, což mnohé vysvětluje, a puntičkářský student zpěvu Lukáš je Panna. Kulinářsky se všichni snaží, na svém jídle nešetří, gastronomické trendy a moderní vaření znají, jsou kreativní a většinou přátelští. Uvidíme zajímavé a inspirativní interiéry a podíváme se do jednoho z nejuklizenějších bytů, jaké jsme kdy s Prostřeno! navštívili. Nevšední bude i úkol týdne, který je zároveň výzvou, a Pražákům zamotá hlavy a donutí je ke spolupráci. Kdo to nakonec v Praze vyhraje a odnese si 60 000 korun? Sledujte Prostřeno! každý všední den od pondělí do pátku a dozvíte se to!

Pondělí: Milovnice sportu Aneta (24) vsadila vše na jednu kartu a připraví kachní hody

Sympatická vysokoškolská studentka Aneta pozve své soupeře na Sluneční vrch do Hostivaře, kde už rok a půl bydlí s přítelem. Aneta se považuje za pečlivou slečnu, což je vidět i na jejím čisťounkém bytě. Hosty u ní čeká kachní menu s paštikou, polévkou z kachních drobů a s pečenou kachnou s červeným zelím a bramborovými noky. K předkrmu bude domácí pečivo a hody zakončí a odlehčí italská panna cotta s jahodami. Přestože hostitelka tvrdí, že je v kuchyni začátečnice, vypadá to, že si při vaření ví rady! Síla a zároveň i slabina jejího menu je možná jeho monotematičnost, komu ale kachna chutná, pondělí si užije. Hostitelka se dopustí několika malých chyb, ale soupeři hodnotí její pondělní večeři převážně kladně, paštika je chutná, nakonec i polévka, byť bez drobů, kachna se jen rozsýpá, povedlo se i ručně krouhané zelí a bramborové noky. Aneta dobře vybalancovala zábavu s hádáním slov u obrazovky, i koncovku, lehký italský dezert je prý velmi povedený a nacpaní hosté ho ještě zvládnou. Úkol týdne je zároveň velkou výzvou a kolektiv, který si, zdá se, dobře sedne, stmelí.

Úterý: Zasloužilý otec Ondřej (34) se na Prostřeno! nedívá, přesto mu ale na výsledku záleží

Při včerejším zahřívacím večeru se hosté teprve oťukávali a bříška si naplnili až po okraj. O hostiteli Ondřejovi se dozvěděli, že má hodně dětí a další je na cestě. A dnes je Ondřej opravdu šťastný, protože se právě dozvěděl, že po samých klucích se mu narodí konečně holčička. Ondra soupeře pozve do Dolních Břežan do rodinného domu s obývací kuchyní a přiznává, že pořádek v domě, kde řádí tolik dětí, udržuje paní na úklid. V kuchyni je spousta přístrojů, které by měly pomoci kuchařovi, jenž tu určitě netráví každý den. Po včerejšku si hosté oddechnou, že nebude další kachna, ale převážně hovězí: rostbíf na předkrm a steaky na hlavní chod. Na dezert je tiramisu podle originálního italského receptu, hostitel je náročný a na surovinách mu záleží. Horší je to už s postupy, navíc ho před příchodem hostů ovládne nervozita. Ani teploměr na měření teploty masa nezachrání fakt, že rostbíf i steaky jsou až přepečené, spíš šedivé než růžové, hostitel se ani nezeptal na stupeň propečení, jaký si hosté přejí. Dýňová polévka je překořeněná a bohužel také studená, tiramisu je málo proleželé i krémové. Nejlépe se Ondřejovi vlastně povedl úkol týdne, který vtipně doplní jeho dezert. Zábava souvisí s hostitelovým koníčkem, vyloží všem tarotové karty, o kulturní vložku se postará Lukáš, který zazpívá italskou píseň.

Středa: Kreativní Simona (48) vaří s pejskem a kočičkou. I když výsledek bude lepší, než kdyby vařili jen pejsek s kočičkou, Ondřejovi přistane na talíři krvavé maso

Na Karlovo náměstí své soupeře pozve výtvarnice Simona, umělecká a tvořivá duše, která středeční menu zabalí do tajemných názvů. Při vaření jí pomáhají její čtyřnozí miláčci i maskoti. Hosté se bojí, aby je u stolu zase nečekala kachna, ale nemusí, na hlavní chod je sice drůbež, ale pro změnu libovější krůta nadivoko. U Simony doma je velmi útulno, hostům se v jejím bytě i ateliéru moc líbí. Při vaření se kuchařce vloudí chybička u přípravy „tvarohového koláče s cizími broskvemi“, kam zapomněla dát vejce, a to nad jejím moučníkem bděl i samotný Buddha. Pozná někdo, že v koláči vejce chybí? Fence Matyldě sladká náplň chutná – a to je podle hostitelky prý dobré znamení. Předkrm má dvě varianty – plněné klouboučky žampionů jsou pro ty, co mají rádi houby, pro ty ostatní Simona udělá ve stejné úpravě lilek, který je chutí houbám podobný. Přílohou jsou vlastní, ale zmrazené houstičky. Hosté nebudou ve výsledku jídlem tak nadšení, jako je hostitelka, která je třeba na neobvyklou a svěží chuť své tomatové polévky se syrovou okurkou zvyklá. Největší slabinou jinak chutné a originální večeře je maso na hlavní chod, bohužel krůtí křídla jsou místy nedopečná, skoro růžová, Ondřej si požádá o jinou porci a dostane ji. Ale nebude se mluvit jen o jídle; rodinné fotky vyvolají i vzpomínky na citlivé téma dětství.

Čtvrtek: Lukáš (23) si při vaření nejprve zpívá, ale nakonec si i popláče, Ondřej se ho totiž několikrát necitlivě dotkne

Lukáš, který studuje klasický zpěv na Pražské konzervatoři, bydlí se svým partnerem Michalem stylově v domě, kde žil také skladatel Emil Štolc, autor písně Šly panenky silnicí. Své hosty pozve do jednoho z nejuklizenějších bytů v historii pořadu Prostřeno! Trička ve skříni zařezávají do komínků, hostitel je totiž posedlý úklidem, jak sám přiznává. Kuchyně, kde bude hostitel kouzlit své dobroty, je sice malá, jenže Lukáš je zkušený kuchař. A jako první přiznává taktiku! Ale sympatickou – navařit co nejlépe, aby se nemusel stydět, a vytvořit uvolněný večer s pozorným servisem. Menu zní soupeřům lákavě, je inspirováno francouzskou kuchyní. Hlavním chodem je hovězí po burgundsku, marinované ve víně a dušené na cibuli a slanině, s mrkví a žampiony. Mrkev je také hlavní součástí Lukášovy polévky, mrkvového krému, předkrm si užijí milovníci lososa, který je smažený v podobě karbanátků, ne syrový. A sladká tečka je opět typicky francouzská, bude crème brûlée s ovocnou redukcí. Hostům se u Lukáše také moc líbí, v jeho jídelně si připadají jako na zámku, Simona je nadšená. Začátek večeře ale provázejí zmatky. Ondřej přijde pozdě, bez omluvy a pěkně nabroušený. U stolu telefonuje a holky ho podezírají, že je to hra. Nebo rovnou sabotáž soupeřova večera? Už u prvního chodu klade Ondřej nepříjemné otázky, pokračuje u polévky, rozhodí tím citlivého hostitele? Hlavní chod ale nakonec kromě stížnosti, že by mohl být osolenější, všichni včetně Ondry s chutí spořádají. Jak dopadne sněhová šlehačka, úkol týdne? K Lukášovi do kuchyně se všichni nevejdou, tak mu se šlehačkou pomáhá jen Lucie, avšak poněkud jim ujede ruka s cukrem. A mlsné jazýčky ani stoprocentně neocení poslední a moc hutný crème brûlée, bez očekávané krustičky. A přestože se Lukášovi zdá Ondřej nespravedlivý a vadí mu, že odflákne i jeho zábavu – malování na slepo – nakonec všechny příjemně překvapí…

Pátek: Úspěšná manažerka Lucie (31) uvaří italskou kuchyni

Všichni se už těší na pátek, kdy uvaří Lucie a někdo z nich se dočká šedesátitisícové výhry. Lucie je úspěšná a dost vytížená mladá paní, která si umí poradit nejen se svou kariérou, ale i se společenským tancem, což je její největší koníček, kterému se věnují s manželem. Soupeři jsou zvědaví, jak se sympatická hostitelka projeví v kuchyni a co si přichystala na poslední večeři i zábavu. Lucie své hosty pozve do třípokojového bytu s kuchyňským koutem, který sdílí se svým mužem a dvěma kocoury. Proto se trochu bojí, aby se do jejího menu nevloudil ani chloupek, takový Ondřej by ho jistě nepřehlédl! Jaký tanec v kuchyni Lucie nakonec předvede? Vsadila na lehčí a jednodušší italské menu, protože miluje těstoviny ve všech podobách. Na předkrm se rozhodla pro tataráček z lososa, takže po včerejší tepelně upravené rybě, bude v pátek losos syrový. Italská je i slavná polévka minestrone, která doplní bohatou nabídku zeleninových krémů a polévek tohoto pražského týdne. Kupované tagliatelle s cuketou a krevetami jsou hlavním chodem, moučníkem je oblíbené tiramisu, takže je možnost srovnání s Ondřejovým dezertem, který se, jak víme, úplně nepovedl. Sladká tečka večer korunuje až po tvořivé zábavě, ale všichni jsou už hlavně zvědaví, kdo to nakonec v Praze vyhraje. Kdo se stane hostitelem týdne a vyhraje lákavých 60 000 korun?

Sledujte premiérové Prostřeno! od pondělí do pátku v 17.35 na Primě.