Kojení přímo u večeře! Tohle miminko žije v neskutečném bordelu!

REPRÍZA V Moravskoslezském kraji se sejdou čtyři ženy a jeden mladý muž, což je poslední dobou častá sestava. Kdo si přišel pro výhru? Bez okolků se k tomu přizná Maria, která týden zahájí.

Maria je už prababička a má velkou rodinu. Ještě starší než Maria je důchodkyně Jarmila, ta ale děti nemá a s Jarmilou se nemusí. Severomoravská parta je rozdělená věkově, nejmladším a šestým hostem u stolu je holčička, které je teprve pár týdnů. Maminka Adéla chová a kojí svoji dcerušku i při jídle. A dokonce je tam s nimi i manžel, který také ochutná zbytky od stolu. Bude to někomu vadit? Miminko občas pláče, možná by raději spalo v postýlce. Zajímavé je, že Maria i Adéla jsou obě po bandáži žaludku, takže jídlu moc nedají. Úkolem týdne bude samostatný pokrm z rýže, kdo to zvládne a kdo to vzdá? A v sobotu se tahle partička soutěžících ze severu Moravy sejde na Poslední večeři, která začne pěkně zostra. Jarmila donese dárky všem kromě Marie. A oheň je na střeše. Pak se obě důchodkyně sejdou v jedné kuchyni a společně skládají reparát ze sýrové rolády. A uzavřou mír. Bohužel se záhy ukáže, že mír nebude trvalý. Jen do příští války. Dojde i na happy end? A kdo to v Moravskoslezském kraji vyhraje? Sledujte Prostřeno!

Adéla kojí u stolu

Pondělí: Paní Maria (60) nevaří romskou kuchyni, zato miluje vepřo knedlo zelo, které ochutná i manžel mladé maminky Adély

Týden v Maruščině uklizeném bytě začne poněkud netradičně, protože mezi účastníky Prostřeno! je i mladá maminka Adéla s třítýdenní holčičkou, kterou si nosí na večeře s sebou a miminko od prsu téměř neodtrhne. To v pořadu skutečně ještě nebylo, aby během večeře seděla u stolu maminka s kojencem u prsu! Hosté jsou poněkud v šoku. A kdyby náhodou došlo k nějaké výjimečné situaci, je v pohotovosti i Adélčin manžel, který čeká venku a také on ochutná to, co na něj zbyde. Bude mu u Marie chutnat? První hostitelka si v kuchyni počíná jako zkušená a vyvařená hospodyně, ale něco se přece jen zadrhne, proto se docela dlouho čeká. Marii vybouchla i romská zábava, takže musí improvizovat, to se bohužel týká i moučníku. Jak se Maria věnuje hostům, spálí v troubě domácí koláčky s tvarohem a mákem, a protože chce hodně vyhrát, ještě rychle připraví náhradní makový závin. Předkrmová sýrová roláda moc nedrží pohromadě, protože měla málo času na ztuhnutí, ale slepičí vývar je čirý a chutný, i vepřo knedlo zelo není špatné. Paní Jarmila si sice myslí, že knedlíky jsou koupené, ale to se mýlí. Maria se snažila, bude to ale stačit na maximální počet bodů?

Úterý: Radim (25) je sympaťák se zkušenostmi z Londýna, kde pracoval šest let v hotelu, a spoléhá na moderní menu

Radim je velká konkurence. Hosty pozve do komfortního bungalovu, a přestože soupeřům dobře uvaří, stará se o ně a nic nenechá náhodě, nálada u něj doma je méně vřelá než včera u Marie. Jde hlavně o hašteření mezi oběma staršími ženami, které si moc do oka nepadly. Jinak si ale ženy nemají na co stěžovat – snad s výjimkou polévky z pečené řepy, která je pro Mariu „zajímavá“, ale Jarmila rovnou řekne, že se podobných jídel najedla do sytosti kdysi v mládí, tehdy spíš z nutnosti, a dnes už je nevyhledává. Zato předkrm, což je křupavé kachní prsíčko se salátem a švestkovou omáčkou, i hlavní chod – steak se šťouchanými bramborami, pečenou zeleninou a pepřovou omáčkou – jsou dobroty. Steak z pravé svíčkové se hostiteli povedl, soupeřkám ho propekl podle jejich přání, není žádný důvod ke stížnostem. Slavnostní večeři korunoval „sladký sen s vanilkovou omáčkou“. A s jídlem tematicky souvisí i Radimova zábava, mladý hostitel nezapomněl ani na úkol týdne, který Maria třeba včera vůbec nezvládla…

Středa: Instruktorka fitness Kateřina (32) bojuje s pojistkami a zradí ji hlavní chod

Mladá dvojnásobná maminka z Třince své hosty také přivítá v příjemném a vkusném prostředí. Má ráda zdravou a lehkou kuchyni. Katka působí, že jí jde všechno od ruky a z ničeho se nehroutí. Přesto ji zaskočí, když jí dojde smetana a musí jí pomoci manžel, ale hlavně, když jí podle zákona schválnosti vypadnou pojistky. Je sice zvyklá na to, že elektřina v jejím bytě nezvládá příliš zapnutých spotřebičů, ale dnes se to fakt nehodí. Na upečení svých kachních prsou potřebuje stálou teplotu, možná i proto hlavní chod nedopadne nejlépe. Někdo má pocit, že je maso nedodělané, zvláštní je pyré z červeného zelí, bramborové šišky jsou fajn. Na předkrm je trochu neobvyklá kombinace restovaného lososa a kuskusu se zeleninou, což je pro někoho premiéra. První chod by si zasloužil hezčí prezentaci. Co ale Katku překvapí, je chvála jejího hráškového krému, s nímž sama moc spokojená není. Hosté jí trochu vezmou vítr z plachet, když v obýváku při šmejdění najdou paruky a obléknou si je už ke stolu, byly to ale rekvizity určené na zábavu – společné focení. Tahle kratochvíle s polaroidem se nakonec povede, soupeři pózují a hostitelčin přítel fotí. Všichni si od Katky odnesou hezkou památku.

Čtvrtek: U mladé maminky Adély (25) bude zima jako v Rusku, hosté na zahradě drkotají zuby a na jídlo se načekají.

Adéla bude vařit v mobilním domku, kde s manželem a dvěma dcerami žijí. Vzhledem k tomu, že miminko potřebuje pravidelné kojení, bude dokonce i u vaření. Adéla se dostane do časového skluzu a nepřeje jí ani počasí. Večeři se vzhledem k omezenému prostoru rozhodla podávat venku, kde ale prší, takže se společnost přemístí do domu jejích rodičů. Ovšem i tam zůstanou venku, naštěstí pod přístřeškem. Hosté tam doslova „klepou kosu“. A Maria se naváží do Jarmily – prý proto, „aby ji trochu povzbudila a rozhýbala“. Maria usíná u stolu vymrzlá a otrávená z dlouhého čekání. To nastane po předkrmu, což je plněná kuřecí roláda. V tomhle počasí by bodnul horký vývar, na stole ale přistane „letní osvěžující ovocná polévka“. Prý hrozně kyselá: „Jak já si na to vzpomenu – fuj to bylo kyselé, hotový humus!“ prohlásí o polévce bez servítků Jarmila. Je třeba rozpálit gril na živáňskou a uspořádat zábavu. Ta má dvě dějství: vykrajování ovoce, do toho se ale nikomu moc nechce, Katka se dokonce pořeže… A pak přijde ještě kulturní vložka a velké překvapení – Adélčin pěvecký výstup v kostýmech s manželem. Když konečně dostanou hladoví hosté pořádnou porci živáňské, vepřové není ještě úplně hotové. Grilovat se bude ještě ovoce na jehlách, k tomu bude zmrzlina a crème fraîche s ovocem. Zdá se, že Jarmila už má ve čtvrtek všeho dost: „Byl to kyselý večer,“ konstatuje, přestože se hostitelka snažila.

Pátek: Důchodkyně Jarmila (71) moc nemluví, když ale něco řekne, tak to stojí za to

Bezdětná vdova Jarmila z Hlučína je zvyklá na tvrdou práci, dokonce bourala maso. Místo bourání masa ale musí rozlousknout pořádný oříšek – urejpanou Mariu, se kterou si občas vyměňují drsné žerty v nářečí, kterému nebudou diváci asi ani rozumět. Dokáže Jarmila svou největší sokyni udržet na uzdě, nebo si od ní nechá zkazit celý večer? Maria přijde odhodlaná večer Jarmile narušit a nevěří tomu, že někdo nepřišel jen pro výhru jako ona. Uspěje Maria se svou taktikou? Také se pustí kvůli miminku do Adélky, až ji, chudinku, rozpláče, Co bude poslední hostitelka podávat? Vsadila na klasiku, i když její hlavní chod, vepřová plec na smetaně s domácím houskovým knedlíkem, není zase až tak frekventované jídlo. A na oplátku jí Maria zkritizuje knedlíky. Jarmila bude Marii konkurovat stejným předkrmem, sýrovou roládou, podobnou polévkou, tentokrát poctivým vývarem z hovězího žebra. A sladká tečka je také z rodných luhů a hájů – babiččina bábovka. Energii vloží i do úkolu týdne, rýžového pudinku – chce to jen nesplést si cukr a sůl… Jako zábavu si poslední hostitelka pro kolegy připraví hru na kytaru a písničky v podání svého kamaráda Petra.