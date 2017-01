Kontrovertzní youtuber v Prostřeno! Dámy nevěří svým očím!

O tom, že jsme v Jihomoravském kraji, konkrétně v Brně a jeho blízkém okolí, nás hned přesvědčí zpěvavá mluva s typickými koncovkami. A tentokrát opravdu nuda v Brně nebude, naopak to bude ukázkové „žít Brno“. Sejdou se tři dámy a dva studenti, z toho jeden výstřední yuotuber.

Takže je to věkově i genderově pestrá partička. Naštěstí je to i sešlost velmi tolerantní, protože jinak by to mohlo ve finále také skončit ostrou konfrontací. Poněkud zlomyslný je i úkol týdne – Brňáci mají vytvořit nějakou pražskou specialitku. Vzhledem k tomu, jak moc se mají Brňáci a Pražáci rádi, je to taková malá provokace. Bude to také týden plný převleků, nejmladší Oldřich se rozhodl na večeře chodit v přestrojení za své oblíbené postavy, aby byla nějaká ta „bizarní“ show. A bude, masky se ujmou, přidají se i hostitelky, kterým to Oldřichovo blbnutí jinak leze občas na nervy, pokud je rovnou neděsí. Většinou se tomu ale naštěstí zasmějí… Zábava bude tvořivá, krmě vydatná a docela povedená, bodování zajímavé. Kdo se stane jihomoravským hostitelem týdne a odnese si lákavých 60 000 korun? Sledujte Prostřeno! každý všední den už v 17.35!

Pondělí: Karel (25) pozve své soupeře do zajímavého studentského bytu, hosty ale šokuje poslední příchozí

A je to hodně veliký byt, který s Karlem sdílí ještě sedm vysokoškoláků, úplný mozkový trust. Student žurnalistiky Karel leze do svého patra na spaní po štaflích, což je jedna z bizarností pondělního večírku. Tou největší je ale druhý muž týdne, youtuber Oldřich, který přijde v převleku za seriálovou postavu. Tu ale nikdo nezná, takže ve žluté pláštěnce připomíná spíš příchod neohlášeného deratizátora a u starších žen vzbudí minimálně rozpaky. Na očích má svářečské brýle, takže mu nikdo nevidí do očí, a stylizuje se do své postavy a nikdo neví, co je pravda a co fikce. A proč má na rukou rukavice? Je to gynekolog, jak si myslí paní Jarmila, nebo snad chemik? Hostitel Karel o sobě sice říká, že je introvert, ale nestydí se a první večeři ustojí se ctí. Hlavně vaření, protože po chutných variacích na carpaccio, kam hostitel vtipně schoval úkol týdne, si na Karlově hráškové polévce se slaninou a hovězím na víně s kaší všichni pochutnají. Bohužel do kaše zapomněl dát avizovaný pečený česnek, ale i tak je hlavní chod dobrý. Nejvíce potu a skoro i slz stál hostitele moučník – čokoládový fondán – u kterého se nejprve za vydatného klení spálil, pak mu nešel vyklopit, ale důležitý je výsledek. A ten byl podle podivína ve žluté pláštěnce „svinsky dobrý“. Jakou výzvu připraví soupeři prvnímu hostiteli? A jakou zábavu jim připraví kreativní hostitel, který si prý všechno nejradši vyrábí sám?

Úterý: Energická důchodkyně Jarmila (63) vsadí na domácí vydatnou kuchyni a upíše duši ďáblu

Po vařícím mladíkovi se vařečky chopí nejstarší a zkušená hostitelka Jarmila, která bydlí v domě se zahradou dvacet pět kilometrů od Brna. Mezi českomoravské speciality, pro které se rozhodla, musí zařadit také jednu pražskou. „Co ti Pražáci žeró?“ zajímá ráznou hostitelku. A najde si zase něco z masa, kterého je v jejím menu už tak dost. Poctivý jídelníček obsahuje většinu surovin domácích, včetně dvou kachen z vlastního chovu a samozřejmě vajíček, všechno zpracované poctivou ruční prací, sílu v paži Jarmila ještě má. A taky se nebojí legrace, včera ji zřejmě inspiroval Oldřich, dnes ona přivírá své hosty v masce upíra. Oldřich v úterý dorazí také jako upír, ale už je mu aspoň vidět do obličeje. U stolu se tak sejdou tři hosté a dva upíři. A to ještě není konec – paruky a převleky budou také součástí zábavy. Bude pít hostitelka svým hostům krev? Občas trochu ano, Jarka se totiž s ničím a s nikým nepáře. Ohledně příborů a skleniček je u stolu zmatek, na dně sklenic zůstal citron po přípitku, Kolem „sekyrkové polévky“ je spousta dohadů, zdá se, že tuhle pohádku nikdo moc nezná. Ani předkrm, ani chuť rustikální polévky „co dům dal“ hosty moc nezaujme. Hlavní chod s kachnou, cuketovým zelím a kynutým knedlíkem je dobrá pořádná porce, nejvíce problémů způsobí kuchařce dezert. Nejprve hledá Jarmila šlehačku a roláda, kterou peče už tolik let, nejde odlepit a srolovat. Sama nechápe, kde se vloudila chybička. Ztratily se i dva dezertní talíře. Mohou za to temné síly? „Tebe mi byl čert dlužen do domu,“ vynadá nakonec Jarka Oldřichovi. Jaké výzvě bude ještě čelit? Upíše svoji duši ďáblu?

Středa: Danuše (49) projeví svatou trpělivost s Oldřichem, smysl pro humor a hosté se u ní dobře pomějí

U stolu je opět jako poslední youtuber Oldřich, opět v novém kostýmu a jednou za sebe a jednou za oblíbenou postavu, pod kterou vystupuje během večeře. A kromě jeho vrstevníka Karla se v tom nikdo nevyzná. Oldřich zlobí, flirtuje s Karlem a perlí: z menu, na němž je jako první chod italská frittata, udělá „fritovaného tátu“, z babiččina vývaru „vývar z babičky“, na hlavní chod jsou podle něj „utopení řízci“ a ne utopené řízky s bramborovou kaší speciál a sladká tečka nakonec – to už je v jeho svérázné mimice jen taková poslední rána. Komu vadí tenhle morbidní humor? Paní Jarmile se z toho všeho potí stresem ruce, hlavně když Oldřich předvede u stolu amok uživatele drog. „Prostě magor,“ shrne to stručně paní Jana, kterou podobné radovánky s výstředním hostem čekají už zítra. Polévka s přídavkem šafránu a s jemnými noky je výborná, chutné jsou i nezvyklé hovězí obrácené řízky, na přílohu přišla paní Dana náhodou. Jednou měla málo brambor na kaši, tak je smíchala s dýní a ujalo se to. Ve středu má ale příloha k dokonalosti daleko, zato roláda s domácí zmrzlinou se k ní blíží. I úkol týdne je sladký a ze vší té nervozity, kterou má hostitelka za sebou se stávkujícím šlehačem i bláznivým hostem, se Dana podřekne a úkol týdne, který by jinak nikdo neodhalil, prozradí. Jaké „dobroty“ si pro ni soupeři připravili ve výzvě, ochutnávce naslepo?

Čtvrtek: Jana (38) není dokonalá kuchařka ani hostitelka, ale má smysl pro nadsázku a dobré nervy

Když se hosté sejdou, čtvrtá hostitelka projeví své básnické střevo – na všechny zrýmovala uvítací báseň, jeden z účastníků ale chybí. A opět je to Olda, na kterého se tentokrát čeká neobvykle dlouho. Jana uvaří moravskou polévku, kanadský hlavní chod a nebude chybět ani BBQ omáčka ke kuřecímu salátu se zeleninou, což je předkrm. A ještě před ním je svérázný úkol týdne: Jana byla v Praze už hodně dávno se školou a dala si tam kdysi párek v rohlíku – a ten také dostanou hosté jako pražskou specialitu. Jana, která je momentálně v domácnosti, vaří ráda a rychle. Co je ale BBQ dresink prý ani netuší, stejně jako neví, jak moc „kanadský“ je její hlavní chod podle receptu od sousedky. Každopádně je v něm hodně kečupu i cukru a je tudíž moc nasládlý, což většině hostů vadí. Šťouchané brambory jsou chutné, ale k tomuto jídlu by se asi víc hodila rýže, myslí si Jarmila. Kuřecím paličkám předchází vydatná moravská zelňačka, podle někoho spíš hustá bílá kyselica. Hostitelka měla zelí překrájet, protože polévka se skoro nedá jíst. Dezert s mascarpone a ovocem je odfláknutý, tenhle týden už Jihomoravané ochutnali chutnější sladké tečky. Olda dorazí až při předkrmu, tentokrát jako Bruno, pokreslený srdíčky a hned je po klidu. „Blázen dorazil a bylo po jídle,“ konstatuje suše paní Jarmila. A opravdu, tentokrát na hosty čeká bubnování do stolu a různé produkce vsedě i vestoje. Není toho už trochu moc? To už zábavnější je Janina školní hra zakončená panákem, které se účastní všichni, i výzva pro hostitelku, která má zatančit kozáčka. Vezme to s humorem a nadsázkou, Jana není žádná bačkora.

Pátek: Budoucí právník a youtuber Oldřich (22) je exhibicionista, veselá kopa, ctitel japonských hracích konzolí i kuchyně

V pátek vaří Oldřich, představí se nakonec ve své pravé podobě? Přivítá hosty konečně sám za sebe? To zajímá všechny Oldovy soupeře, kteří už odvařili, ale posledního kuchaře, v jehož rodinném domě se odehraje finále, vlastně pořádně ještě ani neznají. A také se trochu strachují, co je v pátek čeká. Olda je hlavně showman a vlastně prý ani moc nepředpokládá, že by jeho japonské menu mělo šanci na výhru v pořadu, kde lidé většinou upřednostňují české vaření. Pod obrázkovým písmem a cizími názvy se skrývá vegetariánské menu s předkrmem z tofu se zeleninou, dýňová polévka po japonsku, někteří možná rozluští a znají sushi a nakonec budou sladké vařené kuličky z rýžové mouky. Výstřední hostitel samozřejmě hlavně spoléhá na zábavnou show, kterou jako youtuber předvede se svým mladším bráškou, jenž s ním spolupracuje na jeho videích. Jak se soupeři pomstí prostřednictvím výzvy Oldovi, který je sice občas pobavil, ale spíš jim celý týden zatápěl a také je někdy pěkně a schválně mátl?

