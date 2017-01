Krev, stres, skleróza tento týden v Prostřeno! Nově o 60 000 Kč!

V Prostřeno! se nově soutěží o 60 000 korun! A začínáme už v 17.35.

S premiérovými díly pořadu Prostřeno! zůstáváme v Praze a Středočeském kraji, jinak se ale několik věcí mění. Nadále budou mít hostitelé úkol týdne, tentokrát to bude kulinářský oříšek v podobě „domácího pečiva bez použití mouky“, přibude ale jedna zábavná kategorie. Je jí „výzva pro hostitele“, na které se soupeři během večeře společně dohodnou. Může to být vědomostní úkol, dovednost, odpověď na nějakou delikátní otázku či něco, co vyplyne ze situace. A co bude tou nejpříjemnější a nejlákavější změnou? Nejlepší hostitel si odnese rovných 60 000 korun! To už stojí za nějaké to úsilí a snahu v kuchyni! Kdo ze tří soupeřících mužů a dvou žen poprvé dosáhne na novou snovou výhru? Snaživý benjamínek Jirka, smíšek Tereza, živelná a obětavá Radka, šikovný stavitel krbů Vlastimil nebo barman a tak trochu všeználek Filip, který si nejvíce „poměřuje svaly“ s Jiřím a špičkuje se s Terkou? Ve středočesko-pražském týdnu bude soupeřit moderní a tradiční kuchyně, mladí vsadí na krémové polévky, z toho dvakrát špenátovou, porovnávat bude možné i líčka ve dvojím provedení. A také se bude střílet, naštěstí jen do terče… Kdo si uprostřed Čech poprvé odnese šedesát tisíc korun a stane se hostitelem týdne? To uvidíte na Primě od pondělí do pátku – nově už od 17.35! Nezapomeňte!

Pondělí: Student gastronomie Jiří (18) je šikovný, ale protože co není v hlavě, musí být v nohách, docela se naběhá

Jiří žije s přítelem v příjemném vlastním bytě a přes své mládí toho o vaření docela dost ví. Je evidentní, že ho gastronomie baví a zajímá. Skoro by mohl vést kulinářský kurz, tak vyrovnaně působí jeho vaření, kde klidně pokračuje krok za krokem… Kdyby ale nezapomínal na suroviny a nemusel pro ně odbíhat tu k sousedovi, tu do sklepa, a kdyby ho přece jen nepřepadla nervozita. Jirka, který asi nejlépe zvládne úkol týdne, se soustředí na moderní gastronomii, která se mu dost povede, jen přílohu nezvládne na sto procent, možná ani na padesát. A trochu ho zradí domácí pečivo během předkrmu, naštěstí má v záloze včerejší variantu, kterou bude hostům podávat. Přizná se? Bude právě toto první výzva od soupeřů? Domácí bruschetty jsou přílohou k parmské šunce a chutné domácí rajčatové salse. Jirkova špenátová polévka je naštěstí o moc lepší než ta, na jakou si s hrůzou pamatuje Radka ze školní jídelny. Dobrá jsou i líčka na červeném víně, ta se jen sypou, bohužel je nejí Vlastimil, ale hlavně se mladému kuchaři nepovede jeho pastinákovo-bramborové pyré. Zábava – dlabání dýní – je pracná, naštěstí se nikdo neřízne, a tiramisu příjemně zakončí zdařilý večer.

Úterý: Vysokoškolačka Tereza (23) se ráda směje, nejvíc ale vlastní nešikovnosti

V úterý je veselo, vládne uvolněná nálada, ale dost se na jídlo čeká. Druhá hostitelka také studuje gastronomii. Své soupeře pozve do strašnického bytu, kde žije se spolubydlícím. I Tereza se rozhodla pro špenátový krém, soupeři tudíž budou mít s čím srovnávat. Nesnáší zahušťování moukou, nakonec je ale špenátový krém hustý až až. Kdo má polévku lepší? Jirka, nebo Terka? S cezením vývaru si Tereza docela užije, stejně jako s těstem při pletení a pečení domácích housek, kvůli nimž prohodí i pořadí chodů. Cedění přes velký cedník do úzké nádoby kuchařku rozesměje skoro k slzám, v některých věcech si není moc jistá, to se týká třeba stahování kůže z lososa na tatarák. Je vidět, že hostitelka není moc zkušená kuchařka, věci jí občas padají z rukou, asi nemá v úterý před kamerou svůj den. Nakonec to ale s nadhledem nějak „vybere“, tatarák s kapary a koprem chutná kupodivu všem. Hlavní chod dal Tereze také zabrat, ale i panenka se švestkami a pyré s cizrny a bazalky se povede, prý je dokonce vynikající. Hostitelku během večeře potěší, když všeználek Filip neví, co je to želatina. A jeho asi zase potěší hostitelčiny mezery během výzvy. Co si soupeři vymyslí na Terezu, studentku hotelové školy? Bude muset vrátit index?

Středa: Vedoucí sociální služby a lektorka Radka (35) pozve své hosty do Kladna, posadí je k hrnčířskému kruhu a uvaří jim zdravou večeři

Radka je zkušená hostitelka. Nebojí se ani tance, zpěvu, je spontánní a žádnou zábavu nezkazí. Miluje bylinky, které si také hojně pěstuje. Včera překvapila svými nebesy nad postelí Tereza, dnes zase překvapí svou ložnicí Radka. Doma má velkou sbírku bot a má je vystavené dokonce v ložnici v čele postele! Hostům to během šmejdění samozřejmě nemůže uniknout.

I Radka připraví jedno opáčko – hlavní chod bude skoro stejný, jako měl v pondělí Jirka. Módní líčka jsou opět na scéně. A bude se konat velké porovnávání. Jaká líčka budou lepší? Jirkova, nebo Radky? Vlastíkovi to je jedno, každopádně to rozsoudit nemůže, protože líčka, byť sebelepší, jíst nebude. Je mu to proti srsti z etických i estetických důvodů. Když vidí líčka na talíři, představuje si ty oči, které má „kravička hned nad líčky.“ Další chody jsou ovlivněné tím, že Radka má ráda zeleninu a bylinky. Takže jako první se podává pečená plněná paprika se sýrem, následuje řeřichový krém a Radčinu zdravou hostinu ukončí mrkvový dort. Třetí hostitelka je tvořivý člověk a pro své soupeře má připravenou kreativní zábavu – pozve je do keramické dílny.

Čtvrtek: Nejstarší soutěžící Vlastimil (56) umí překvapit a překvapuje celý týden

Do pořadu Prostřeno! Vlastíka „ukecali“ kolegové, jak se přizná. Asi věděli, co dělají, protože Vlastimil umí vařit. A také překvapit. „Šťastně rozvedený“ stavitel krbů a zemědělec se o sebe umí postarat. Zaujal už v pondělí svým tanečním uměním, hrou na klávesy a ve čtvrtek hned při příchodu příjemně šokuje svým bydlením. Kdo ho už viděl v nějakém ponurém a zašlém venkovském stavení se staromódním zařízením, nestačí se divit. V jedné věci se ale mladší soupeři nemýlili. Tipovali ho na klasickou českou kuchyni, což je fakt a nakonec i docela příjemná změna. V komfortně zařízené vkusné kuchyni hostitel rozehraje svůj kuchařský koncert. Vůbec se nebojí přípravy několika těst, a i když i jemu se občas nějaká chybička vloudí, dokáže si poradit. Jen úkol týdne neuhlídá, je skoro na uhel. Vlastimil vsadil zejména na kvalitní domácí suroviny. Domácí je smetanový sýr, vajíčková pomazánka i housky na předkrm, hovězí vývar má v sobě obávané drožďové knedlíčky, nakonec ale chutnají všem, na hlavní chod je španělský „bezděkovský“ ptáček z mladého býka s knedlíkem. Celou tu sytou hostinu korunují dva druhy závinů! Ty má Vlastík v malíku, prý je dělá často, a přestože mu došlo droždí, nahradí kvasnice práškem do pečiva. Vlasta prostě umí nejen u sporáku, ale hosté se u něj také dobře cítí. Najde se někdo, kdo to vidí jinak? Najde!

Pátek: Barman a číšník Filip (25) si hodně věří, ale finále je náročné, hektické a hostitele handicapuje úraz

V pátek se konečně předvede chytrolín Filip. Nebo tak ho alespoň hosté vnímají, hlavně Tereza. Přestože se Filip po celý týden velmi často u stolu vyjadřoval, a to i kriticky, on to vidí jinak. Všichni jsou tedy zvědaví, jak se Filip předvede. A očekávání jsou to opravdu veliká. Budou naplněna? Filip se u vaření hodně zapotí. A hlavně se mimo plán ošklivě pořeže. A tak běhá nahoru dolů po velkém domě svých rodičů, se kterými bydlí, a mezitím se na plotně pálí jeho menu. Už při příchodu si hosté zraněného prstu hned všimnou a také to komentují. Během večeře se Tereza neubrání, aby si Filipa trochu nevychutnala. Tak jako on si podal ji při její večeři v úterý. Menu – carpaccio z červené řepy, bramborový krém se slaninovým chipsem a petrželkovým olejem, filírovaný hovězí steak s hráškovým pyré a brambůrky na rozmarýnu – bude velmi moderní a zakončí jej vanilková zmrzlina s pistáciemi a mléčnou čokoládou. Bude ale hostům Filipova večeře také chutnat? Všichni jsou zvědaví, zda zvítězí moderna, nebo klasika. Ještě je tu ale úkol týdne, výzva a zábava. Po střelbě ze vzduchovky hosty ve finále čeká střelba z luku. Kdo bude největší Robin Hood?

Napínavé to bude až do konce, protože kluci jsou soupeřiví a protože se tento týden poprvé hraje o rovných 60 000 korun!

Sledujte premiérové Prostřeno! od pondělí do pátku v 17.35 na Primě.