Premiérové Prostřeno! je zpět! Tentokrát s bývalým pornohercem!

V hlavním městě a středních Čechách se u stolu sejdou čtyři ženy a jediný muž. Ženy to jsou vzdělané a z různých důvodů by si u stolu přály raději muže. Ten nakonec přijde jediný a i jeho společnost čtyř žen docela zaskočí.

Výrazný Josef se však mezi svými soupeřkami určitě neztratí. Parta je to klidná, se zajímavými osudy i jídelníčky, které nejsou jako přes kopírák. V pátek se ale stane, že poslední chutné menu je jakoby poskládané z jednotlivých chodů předchozích jídelníčků, bude tudíž co srovnávat. A kdo prý udělá první nepříjemnou scénu, zatancuje za trest u tyče nebo na stole. Dvakrát si Středočeši zahrají kroket, jednou dokonce potmě. Úkolem týdne jsou obložené chlebíčky, oblíbená specialita české kuchyně, která slaví sto let. Poslední hostitelka Tereza vysvětlí, jak se chlebíčky na naši tabuli dostaly, může za to prý sám prezident Masaryk. Sledujte premiérové Prostřeno! od pondělí do pátku, bude se vařit kuchyně česká, portugalská, středomořská i thajská, na své si přijdou milovníci koriandru. Body budou lítat a nakonec to někdo vyhraje. Žena, nebo muž? Kdo získá padesát tisíc korun? Dívejte se!

Pondělí: Týden odstartuje v pohodě u účetní Jany (46), hosté ale při rozbalování menu čekali přece jen něco víc

V Janině hezkém domku s krásným výhledem do udržované zahrady by se mělo vařit jedna báseň. A bude to moderní, odlehčená kuchyně. Jana by u stolu raději potkala muže, ženy podle ní příliš pletichaří, o ní to ale určitě neplatí. Už seznamovací večeře bude hodně o vztazích, Pepa prozradí, že má manžela, Karolína zase známost na dálku. Ale také půjde samozřejmě o jídlo. Jakou večeři vystřihne účetní Jana? Přestože je zkušenou hospodyní, na začátku je trochu nervózní a zapomene svým soupeřům prostřít lžíce, také jim kromě limonády nenabídne žádné jiné pití. Zajímavě servírovaný je tatarák z lososa, brokolicová polévka je spíš průměrná. Čekání na hlavní chod s panenkou, šťouchanými bramborami a pepřovou omáčkou nikomu nevadí, je co probírat. Nejzvědavější i nejsdílnější je Pepa, otázkám ohledně soukromí se nevyhne ani rozvedená Jana, matka dvou synů. Ta své hosty vytáhne ven na svůj anglický trávník a typicky britskou zábavu, kterou hosté ještě neznali – zkusí si kroket. A po pohybu na čerstvém vzduchu bude odměnou velmi chutný koláč s krémem mascarpone, čerstvými borůvkami a jahodami.

Úterý: Koňák Josef (52) pozve holky na koně, i když sám na koni také ještě neseděl, jak se ukáže

Nejstarší hostitel a jediný mužský účastník týdne dámy pozve do Zadní Třebáně, kde se stará o zvířata i penzion a kde také žije se svým registrovaným partnerem. Pepa neměl lehký životní start, jak se svěří, brzy se musel postavit na vlastní nohy. A přestože je nyní zamilovaný do svého partnera, lhostejné mu nejsou ani ženy. Soupeřky Pepu tipují na českou kuchyni nebo nějaký gril. Nemýlí se, a přestože se Josef považuje spíš za průměrného kuchaře, kritiku moc nebere. Trochu nervózní hostitel svoji dámskou návštěvu usadí na přípitek venku, jíst se ale bude uvnitř, i když byt je to stísněný a není moc útulný. Pod předkrmem, specialitou à la Pepáno, se skrývají gratinované kotlety se špenátem. Pepovi dává vaření zabrat, míchá ze všech sil a potí se u toho. Vepřové výpečky se zelím i vývar jsou ale maximálně tak průměrné. Knedlíky, které Pepa neumí, uvařil den předem jeho partner. Hostitel je před podáváním jen ohřeje v mikrovlnné troubě. Přizná se Pepa k tomu, že přílohu nedělal sám? Hlavní chod je megaporce, a zatím bez příborů. Největší problémy s ní má Zuzka, možná je to už ale taktika, podezírá ji Pepa. Myslí si o ní, že je nafrněná… A kdo ještě kritizuje jídlo? Karolína, ale prý jen proto, aby řeč nestála. Nejvíc to asi schytá rozmáčené a přeslazené tiramisu. Zábava je nejlepší, Josef pozve soupeřky na koně. Co ale bylo největším překvapením? Že Pepa na koni ještě neseděl! Napraví to v úterý?

Středa: Karolína (29) připraví středomořské menu a chce, aby si její hosté připadali jako na prázdninách u moře

Sympatická a sportovně založená Karolína má dobrodružnou povahu. Ke svému vaření před kamerou přistoupí celkem uvolněně a pokusí se o ucelený a vyrovnaný výkon se spoustou nápadů. Má ráda Portugalsko, kde nějaký čas pobývala, možná tam má i vzdáleného přítele, detaily ale neprozradí. Mnohem sdílnější bude ohledně svého vaření. Portugalský bude úvodní salát s tuňákem a fazolemi, který moc zachutná Pepovi, pak už tak nadšený nebude. Karolína svým chodům ale věnuje péči, upeče domácí pečivo i tyčinky, které zmizí hned ze stolu, obloží dva druhy chlebíčků, jedny s fíky a sýrem na sladko a druhé s rybičkami. Po tomatové polévce přijde hlavní chod, který by si ale zasloužil pobýt v troubě ještě o chvíli déle, hosté by ocenili na kuřeti se zeleninou a bramborech zlatavou kůrčičku. Karolína je dobrá hostitelka, přesto nastanou prodlevy, které si hosté zkrátí portugalským tancem – s tím tedy Pepa nemá vůbec žádný problém. Tvarohový malinový pohár s kávičkou je vtipně naservírovaný v zavařovačkách, bude dezert stejně tak dobrý, jak vypadá?

Čtvrtek: Střihačka Zuzana (32) nabídne soupeřům thajskou kuchyni, ale její orientální menu nikoho nenadchne

Brunetka Zuzana se rozhodla pro thajské menu. Karolína čekala od Zuzky něco víc, určitě větší tah na bránu. Pravda je, že Zuzana nemá doma nabroušené nože, potýká se s otevíráním konzervy kosového mléka, není stoprocentně připravená. Všem stále tvrdila, že moc nevaří, možná to nakonec bude pravda, a ne taktika, jak ji holky podezíraly. Už předkrm je zvláštní, i když originálně servírovaný v kornoutech se jmény soutěžících. Ale pražené kešu oříšky s kokosem soupeři přijmou s rozpaky a Pepa uprostřed večeře rovnou zavolá svému manželovi, aby mu doma nesnědl všechny knedlíky se špenátem a sýrem, protože už ví, že přijde domů hladový. A to ho pěkně štve, ostatně na hostitelku má „pifku“ už od úterka, kdy Zuzka kritizovala jeho večeři. A ani další chod nikoho nenadchne – thajská kuřecí kokosová polévka připadá soupeřům řídká a bez chuti, ať už thajskou kuchyni znají, či nikoliv. Moc to nenapraví ani hlavní chod – kuřecí maso po satajsku s arašídovou omáčkou a rýží basmati –, je prý suché. Pepa proto velmi ocení, když dostane aspoň thajské pivo. Nakonec všem nejvíc chutnají banány v čokoládě na špejli a Zuzana je z průběhu své asijské hostiny trochu smutná, i když věděla, jak moc riskuje.

Pátek: Mikrobioložka Tereza (33) má menu, jako kdyby ho poskládala z předchozích jídelníčků, i zábava je repete

Poslední hostitelka má ke všemu vědecký přístup a o skladbě potravin toho hodně ví. Ale také umí vařit a jídlu věnuje náležitou péči. A přes její profesní úspěchy si vyslechneme i Terezin nelehký příběh, který ji potkal před čtyřmi lety. V rodinném domě v Černošicích se spoustou květin, kde žije s rodinou, se hostům líbí a také jim tu bude chutnat. Karolína už v pátek ví, že její záhadná známost na dálku nevyšla, ale s pomocí nových kamarádů se z toho otřepe. Všechny pak překvapí i pobaví skladba posledního menu, které vypadá jako skládanka z předchozích jídelníčků. Je to náhoda, ale jako kdyby si Tereza vzala (kromě Josefa) od každého jeden chod a pokusila se o jeho modifikaci nebo rovnou reparát. Bude tatarák z lososa jako v pondělí, rajčatový krém jako ve středu, „pikantně lepkavé kuřátko“ vypadá jako z Asie a borůvkový cheesecake je nejpodobnější Janině moučníku, i když celý týden se podávaly podobné nepečené dezerty s tvarohem, ovocem a mascarpone, v tom panovala vzácná shoda. A vyvrcholením řetězce náhod je finální zábava, na trávníku se bude opět hrát kroket, tentokrát ale ve tmě! To samozřejmě přinese spoustu legračních situací a Zuzana zjistí, že má na tenhle sport zřejmě výjimečný talent.

Kdo ale nakonec vyhraje 50 000 korun a stane se hostitelem týdne?

