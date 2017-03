Tento týden ve znamení dress codu! Martin nedá bez motýlka ani ránu!

V Jihomoravském kraji, kde proběhne další týden pořadu Prostřeno!, jsou muži v mírné přesile. Dva z nich se zajímají o moderní gastronomii, ale i o víno, nejstarší Laco je spíše na klasické vaření a u sporáku už strávil nějaký ten čas.

I obě ženy mají něco odvařeno, protože mají děti, poslední hostitelka Iva si ale hodně zakládá na úrovni servírování.

A nejen na estetice pokrmů si dává záležet, na večeře chodí elegantně oblečená, lodičky si vezme dokonce, když se jde na motokáry. A to naštve Laca, který na svoji akční zábavu hodně spoléhá… Jihomoravský týden bude i o tom, v čem lidé na večeře chodí, a sledování dress code začne hned od pondělka. Martin uvítá hosty v saku, košili a s (dřevěným) motýlkem pod krkem, což se dámám líbí a úvodnímu večírku to dá slavnostní ráz. Bývalý motorkář Laco se ale cítí lépe v tričku. Najde se mezi těmi estéty i nějaký taktik? Bude to Laco, kdo nejvíce kritizuje? Nebo nakonec Iva, která má pokaždé hodně připomínek? Úkol týdne nikdo neodhalí, téma „jídla z jablek“ je opět široké. Kdo bude v kuchyni největší louda? A kdo to na jižní Moravě nakonec vyhraje? Sledujte Prostřeno od pondělí do pátku a dozvíte se to!





Pondělí: Martin (26) je ajťák, ale i umělecká duše. Bez saka a svého dřevěného motýlka nedá ani ránu

Martin se kromě počítačů, které ho hlavně živí, zajímá i o focení a hudbu, což se mu bude hodit během zábavy a výzvy soupeřů. Je to kreativní člověk a to se také projeví na jeho menu. S přítelkyní prý mají domácí práce rozděleny tak, že ona uklízí a Martin raději vaří. Mohl by to být silný soupeř. Parta vypadá od začátku celkem v pohodě, větším kritikem asi bude Slovák Laco a blondýnka Iva. Když však Lacovi něco chutná, dokáže to pochválit. To platí hlavně o Martinově hlavním chodu, který se mu asi povedl nejlépe: vepřovou panenku na víně vychytal i díky teploměru, který při přípravě masa použil Přílohou – neuvedenou v menu – je rýže s hráškem, což je k minutce sice trochu nevšední, ale podle ohlasů nakonec dobře zvolená příloha. Úvod večeře je ale trochu rozpačitý. Jednak kvůli nervóznímu hostiteli, ale také proto, že předkrm, plněný sýr brie s domácím pestem, má v sobě až moc ořechů, a bramborový krém s parmazánovým chipsem se také netrefí do chuti všech. Dozvíme se, že Iva nesnáší česnek, což bude leitmotivem ještě mnoha stížností křehké blondýnky. Nakonec si ale hostitel se vším poradí včetně úkolu týdne, hosté se u něho cítí fajn a nic nepokazí skutečnou sladkou tečkou. Posledním chodem je crème brûlée, udělaný opravdu tak, jak má být, i s křupavou krustičkou.

Úterý: Servírka Marie (35) příjemně překvapí nejen hosty a diváky, ale hlavně svoji dceru, kvůli které se do pořadu přihlásila

Marie se o svoji jedenáctiletou dceru stará sama. Jak se bude umět postarat o své hosty? Bude se kritizovat i chválit. Návštěvu překvapí už tím, že žije v Břeclavi v domečku, tipovali ji na byt. I druhá hostitelka je tvořivá bytost, ráda kreslí a vaří. „Začala jsem vařit brzy“, říká, „protože mi umřela maminka, když mi bylo šestnáct. Zůstal mi starší bratr a tatínek, a tak jsem měla pocit, že se o ty chlapy nějak musím postarat, i když zezačátku to byla tragédie,“ přiznává sympatická Marie. Vybrala si menu s nádechem francouzské kuchyně, což platí pro králíka na hořčici, víně a smetaně i pro kořeněný čokoládový koláč s hruškami, ten svojí chutí hosty překvapí i zaskočí. Předkrmový tortillový košíček zase míří do Mexika a hostitelka na to jde šikovně i s lehkostí. Zato úkol týdne – žemlovka, kterou si vylosuje, je podle ní pěkně pracný. Předkrm doplněný úhledným zeleninovým špízem má úspěch, celkem i vývar s kapáním, i když polévka je pro někoho studená, pro jiného trošku nedochucená. Úspěch má ale králík, kterého sní i Iva, přestože v dětství chovala zakrslého králíčka. Ke každému jídlu je speciální víno, k čemuž má malé výhrady jen vinař Jiří, který by si asi uměl s vínem poradit ještě lépe než servírka Marie.

Středa: Vinař Jiří (29) podává víno ke každému chodu, ale zapomene na normální pití, má prodlevy a zmatkuje

Laboratorní technik Jirka si dává na svém večeru hodně záležet, náležitě se připravil a chtěl by mít vše dokonalé. Jenže… Už při vaření mu začne hořet kabel od mixéru a zariskuje s předkrmem. Ačkoliv muži u stolu považují uzený hovězí jazyk za velkou lahůdku, dámy k němu mají dost rezervovaný vztah. Vloží ho vůbec do úst? Mladý otec Jirka nabídne v břeclavském panelákovém bytě, kde žije s rodinou, ke každému jídlu, dokonce i k polévce, speciální víno, což je chvályhodné, ale třeba Iva, která nepije, to moc neocení, možná ani Laco, který je spíš na tvrdé. Jiří ale kvůli tomu zapomene na normální pití a hosté žízní. Květáková polévka je sice udělaná s péčí a láskou, ale je to krém, který moc nezaujme. Skvělý je hlavní chod, což jsou telecí líčka na pivu s dýňovým pyré. Maso se jen rozsýpá, ale jídlo by mohlo být teplejší. Brownies s višněmi je hodně aromatický a sytý dezert, takže ho dámy nemohou ani dojíst, ale ještě je čeká sladký a opět pěkně matoucí úkol týdne. Kolem vína se točí i zábava a výzva, na tu se Laco už moc těší. Pozná sommeliér Jiří, jaké víno ve sklenici je odrůdové a jaké je jen krabičák? Neudělá si ostudu?

Čtvrtek: Slovák Ladislav (48) řečený Laco uvaří slovenské menu, pro někoho moc obyčejné, ale přichystá neobyčejnou zábavu

Brněnský údržbář Ladislav alias Laco hosty už předem upozorní na to, že ve čtvrtek se žádná elegance neočekává, mají přijít ve sportovním, jen ne žádné šatičky či motýlky. A moderní odlehčenou gastronomii nahradí slovenská krajová kuchyně, občas s lidovým názvem, který hostům moc neřekne. To se týká hlavně hlavního chodu – „schovávačka pod babou“, velmi překvapí ale i dezert „ovoce v pyramidě“. A je jasné, že kritik kupovaného pečiva Laco upeče k předkrmovému „sýrovému tajemství“ domácí pečivo, polévka nebude žádný krém, nýbrž poctivá slovenská – co? Kapustová polévka, nebo jarní zelňačka? Taky je v menu malá zrada a další překvapení pro soupeře. Co se skrývá pod hlavním chodem? Dost napoví, když hostitel upřesní, že bramborové placce se u nich doma říká „baba“. Vůně smažení se rozvine celým bytem, takže hosté se už mohou těšit na nějakou obdobu plněného bramboráku. Laco kvůli Ivě trochu řeší česnek, té se ale stejně nezavděčí, polévka ani hlavní chod jí moc nechutnají, přijdou jí obyčejné a bramboráky nedopečené. Co ale hostitele nejvíc mrzí, že se Iva nezúčastní ani zábavy, dokonce přijde na motokáry v lodičkách! Iva se prostě kolektivu poněkud straní a hostitel to vnímá jako osobní urážku. Ostatní zato čtvrteční zábava úplně nadchne!

Pátek: Iva (34) uvaří zdravé menu a ke stolu pozve i svou nemocnou dcerku

Jihomoravské klání o šedesát tisíc korun vyvrcholí v novém domě u blondýnky Ivy, která holduje zdravému životnímu stylu a potrpí si na úhledné servírování. Všichni už jsou zase elegantně oblečení, jen Laco přijde opět ve sportovním. A přestože je od včerejška naštvaný, k Ivě dorazí, ale chce si to s hostitelkou vyříkat. A pokud ona viděla jeho jídlo jako jednoduché, dopadne tak sama, protože dýňová polévka je už obehraná deska a nikoho moc nepřekvapí. Iva je hlavně estét a „vyřádí“ se zejména na předkrmu: úvodní tučňáčci vypadají sice jako živí, hosté jsou ale spíš zklamaní, přestože v polévce plave oranžový květ. I po druhém chodu jsou hladoví, nasytí je konečně zdravé kuřátko s bramborovým pyré a se zeleninou? Kaše je zelená, napůl mixovaná s vařeným hráškem. Podle Laca ale také lepkavá a kuře nedopečené. Jsou to oplátky za jeho včerejší bramboráky? Na zábavu, což je znalostní kvíz o jídle, si Iva pozve svoji dcerku, která se chtěla pořadu zúčastnit, a protože je onkologicky nemocná, maminka jí to chtěla dopřát. Iva si vylosovala dětský (a nevděčný) úkol týdne, jablečnou přesnídávku, bude mít větší úspěch její jablečný štrúdl z kupovaného lístkového těsta? A teprve páteční výzva ukáže, jak moc je hostitelka opravdu citlivá na česnek…

Podaří se Ivě ve finále hladové krky nakonec zasytit, nebo si to s nimi bude chtít spíš vyříkat? Kdo tento týden vyhraje na jihu Moravy šedesát tisíc a stane se hostitelem týdne?

Sledujte premiérové Prostřeno! od pondělí do pátku v 17.35 na Primě.