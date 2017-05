Uvidíte možná největšího fanouška Lucie Bílé!

Další Prostřeno! se odehraje v Olomouckém kraji, kde jsou muži v mírné převaze. Nepřehlédnutelný je Honza, velký fanoušek Lucie Bílé. Přestože mu už táhne na třicítku, soupeřům připadá jeho nadšené fandovství poněkud adolescentní.

Ale i jako účastník soutěže se Jan chová občas nedospěle. I když dospěle přizná svoji nepokrytou touhu po výhře, po svém večírku se chová uraženě, nesnese totiž vůbec kritiku, je ukřivděný jako malý kluk. Je prostě přesvědčen, že uvařil vítězné menu. Je to pravda? Jeho favoritku Lucii Bílou mu připomíná černovlasá matka tří dětí Petra, která naopak tvrdí, že v soutěži pro výhru není, že si chce hlavně zpestřit život a poznat zákulisí soutěže. Přesto právě Petra se v pátek hodně snaží a o své hosty skoro vzorně pečuje. Karlovi dokonce běží pro pivo! Ten přišel na zajímavý trest pro hostitele, který se s jídlem moc loudá – návštěva mu mezitím vypije bar… Petra je pro někoho moc upovídaná a pro někoho i moc dobrá hostitelka – a tomu odpovídá i poslední bodování, místy velmi překvapivé… Jaký úkol týdne čeká milovníky syrečků z Hané? Je to balkánský sýr a mezi recepty nebude jen oblíbený „šopák“. Odér olomouckých syrečků se do jídelníčků však také dvakrát vloudí. Meníčka jsou pestrá, nálady proměnlivé, otevřenost, ale i mimikry některých soupeřů zajímavé, pokusy o zábavu místy ambiciózní. Kdo to nakonec vyhraje? Vyplatí se Moravákům tentokrát taktika? Sledujte olomoucké Prostřeno! od pondělí do pátku!

Pondělí: Paní Danuše (48) dobře uvaří, nervozitu zvládá a u stolu otevře téma „mama hotelu“

Paní Dana se v pondělí (i celý týden) tváří přívětivě a hosté se u ní cítí příjemně. První menu je pestré, některé chody záhadné. Předkrm s lososem, míchaným salátkem s celerem a fazolemi je lahodný, hádankou je hlavní chod „zelené maso s rýží basmati“. Není to maso zkažené, jak by si mohl někdo myslet, ale připravené na asijský způsob. Obsahuje kilo cibule a zelené kari, někteří hosté by ale klidně snesli ještě trošku ostřejší chuť, více chilli, ve výsledku je maso spíš nasládlé po cibuli než pikantní. „Česnečka po našem“ obsahuje i olomoucké syrečky, což je připomínka lokálně oblíbené suroviny. Další aromatický sýr je hlavní náplní úkolu týdne, jde o balkánský sýr, který paní Danuše hned zkraje týdne prozradí. A co ještě prozradí? Má tři dospělé syny, ale dva z nich jsou ještě doma, asi se o ně maminka prostě moc dobře stará – podobně jako o své hosty. Sladkou tečkou je povedená panna cotta, i ta se první hostitelce povedla a dobře ztuhla. Sama Dana je se svým výkonem vcelku spokojená a soupeře potěšila i svojí zábavou, výrobou originálního svícnu. První oťukávací večer proběhne v příjemné a přátelské atmosféře, hodně konverzace sama odmluví upovídaná Petra.

Úterý: Vyučený číšník Jan (26) žije v „mama hotelu“ a jeho pokoj je úplnou svatyní Lucie Bílé, kterou prostě miluje

Včera ještě celkem zamlklý Honza se považuje za přátelského, pochází z velké rodiny, žije v domě s rodiči a má hodně kamarádů. V pořadu prý proto podle vlastních slov určitě nehledá kamarády, ale přišel si pro výhru. Jan je velkým fanouškem Lucie Bílé, se kterou se dokonce setkal osobně. Hosté při šmejdění jeho fanouškovství vnímají až jako posedlost. A jak to Honzovi půjde v kuchyni? Během vaření se drží rad své maminky, ale ne všechno jde úplně tak, jak by mělo: stávkuje mlýnek na maso, připálí krutony a na hlavní chod se opravdu dlouho čeká. Honza je nervózní, potí se, přesto si věří, že připravuje vítězné menu. A někteří ze soupeřů mu i fandí, třeba Petře se ho při bodování zželí. Nebude toho dodatečně litovat? Honza totiž nesnáší kritiku. Žádnou. Přitom tatarský biftek na druhou (pravý a rajčatový salát) je přijat příznivě, to platí i pro hovězí vývar s knedlíčky a hlavně „filátko ze pstruha s petrželovými šťouchanými bramborami“, které soupeřům moc chutnají. Jen rádoby poslední, vylepšené tiramisu, které je kombinací italského dezertu a piškotové rolády, je větším zklamáním. Jan vezme návštěvu do zemědělského muzea, kde moučník podává. Cítí se trošku nedoceněný, hosté situaci nehrotí, ale Honza to tak vnímá, a přes noc se hodný Honzík promění v taktika. Ale i z Dany je větší kritička. A jak dopadne výzva, kterou bude sledovat i Lucie Bílá? Uvidíte!

Středa: Mladý tatínek Lukáš (28) miluje svoji rodinu a auta, kterým rozumí

Lukáš je rodinný typ a doma rád společně se svou partnerkou vaří. Ta mu věří, a proto Lukáše do soutěže přihlásila. Třetímu hostiteli ale jeho večeři určitě neulehčí taktik Honza, který dorazí celkem v ráži a chce se hádat a dělat dusno. Ale i ostatní mají spoustu výtek, a dokonce ani hostitel není se svým hlavním chodem či dezertem moc spokojený. Masové kuličky se sýrem a dresinkem mají střídavý úspěch, ale pro Honzu je předkrm vysušený. Špenátová polévka s krutony a slaninou je pro někoho nedochucená, pro jiného nahořklá, hosté se dohadují, zda je ze špenátu mraženého, či čerstvého. Honza rozvine debatu o tom, kdo si přišel pro peníze, a kdo je pokrytec, protože to nepřizná. Petra se jen diví a nechápe, Karel to jde na chodbu rozdýchat. Hostitel to ale zase až tak moc nevnímá, protože má hodně práce v kuchyni. Jeho brambory k hlavnímu chodu nejsou tak dobré jako včera a panenku prý Lukáš umí také lépe. Prostě smůla se mu lepí na paty, ne všechno se podařilo. Hru s otázkami a úkoly, které se týkají jídla, vaření, přípravy pokrmů a znalostí surovin, si hostitel pečlivě připravil. Dobře se zhostí i výzvy, která souvisí s péčí o jeho malou dcerku.

Čtvrtek: Karel (39) předvede, že umí bubnovat a na hlavní chod upeče husu, kterou vyhrál v tombole

Karel, rozvedený otec dvou dětí, je takový veselý chlapík, který si život užívá. Žije s přítelkyní, svůj profesní život dělí mezi obchodování a bubnování v kapele. V kuchyni si věří, dokonce se pustí do několika experimentů – třeba s bramborovým knedlíkem, karamelizovaným zelím. Ocení to jeho soupeři? Dámy se trochu diví, že z husy dostanou prsa a na pány zbydou stehýnka. Milovník piva Karel je totiž pozve na takovou národní klasiku: husičku, zelí a bramborový knedlík. Jenomže – kromě Petry, která ještě nikdy nejedla husu, to každý zná a je zvyklý na trošku jiné chutě. Potvrdí se, že „sto lidí, sto chutí“. Hostitel si vyhraje s hovězím vývarem, aby byl pěkně čirý a játrové knedlíčky měkké. Pustí se i do domácího pečiva, předkrmem je domácí veka a na ní dobrá tvarůžková pomazánka. Karel nepodceňuje ani servírování, na jeho jídlo se sbíhají sliny. A na konec budou ještě „Honzovy buchty s povidly“, náplně je ale v buchtách údajně málo. Karlovo jídlo se bude hodně rozebírat… Ještěže má hostitel u stolu spřízněnou duši Petru. Dokonce si říkají „brácha a ségra“. Jak dlouho jim to kamarádství vydrží? Zatím Karlovi Petra pomáhá. Zábava s karaoke a s bicími za zády zase všechny na chvíli stmelí, dokonce se nikdo ani nestydí. Zpívají všichni, třebas falešně…

Pátek: Petra (40) má tři děti, šťastné manželství, útulný domov, šikovné ruce a zajímavé menu. Bude to ale stačit na vítězství?

Jako poslední soutěžní večeři připraví Petra, která Karlovi připomíná Lucii Bílou. Petra má ke Karlovi nejblíž, během jeho večera mu pomáhala. Pomůže dnes Karel na oplátku Petře? Nebo si ji pošle pro pivo? Bohužel je to poslední večeře a taktizuje se ve velkém. Petra je totiž silná soupeřka, umí vařit a její jídlo krásně vypadá. Plánuje si moderní menu, ve kterém nechybí losos nebo krevety. Co tomu řeknou hosté? Nebude to na ně až moc moderní? Bohužel spíš připálené, krutony i krevety Petra připálí. A částečně za to může právě Karel, který si pošle Petru pro pivo. Kuchyní se valí dým, jak to kuchařka vybalancuje? Petra vypadá celkem v pohodě, přestože to nemá ve finále lehké. Do poslední večeře hodně investovala, předkrmová roláda z uzeného lososa je velkolepá, což platí i obloze prvního chodu, výraznou chuť má krémová polévka z uzeného parmezánu s tygří krevetou a krutónky z jemného italského toustového chleba. Na hlavní chod je maso dvou barev: kuřecí paličky a panenka na grilované zelenině. Podle Karla je to prý jídlo, které mají v každé „čtyřce“… Opravdu? Čokoládový fondán s malinami a přelivem není úplně podle představ pozorné hostitelky a upřímná Petra se k tomu ještě přizná. Moučník servíruje na zámku a jako zábava bude prohlídka a pokus o sabráž. Budou se sekat hrdla – naštěstí jen od lahví se sektem. Komu to půjde nejlépe?

Dojde k odhalení největšího taktika? Každopádně Honza si vyslechne své. A kdo to v Olomouckém kraji nakonec vyhraje a bude se smát naposled?

