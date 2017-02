Úvodní večeře jako ve Versailles! Takový luxus jste ještě neviděli!

V Královéhradeckém kraji, většinou v podhůří Krkonoš, se potkají a utkají tři ženy a dva muži. Dvě ženy už překročily šedesátku, a ač jsou si věkem a zkušenostmi v kuchyni nejbližší, je to jako „hot a čehý“.

Olga s Danou se projeví jako největší rivalky. Každá je totiž jiná, a o něco mladší Dana u stolu hodně mluví a kritizuje, což leze na nervy nejstarší Olze. Také to vypadá na parádní souboj vývarů s knedlíčky, ty budou na jídelníčku hnedle třikrát. Co ale všechny účastníky spojuje, to jsou četné zdravotní neduhy, handicapy i vážné nemoci, proto to u stolu místy vypadá jako v lazaretu, směje se Robert. Ten málem přišel o oči, jak uslyšíme. Někdo kvůli svým zdravotním potížím ani moc nejí, rozlišit ale, co je indispozice a co už taktika, to je spíš zadání pro psychologa. Dalším spojovacím článkem je úkol týdne – kynuté těsto –, o který budou soutěžící opět losovat. Snadné to rozhodně není, alespoň pro oba muže určitě ne. A kdo si v Královéhradeckém kraji povede nejlépe? Sledujte Prostřeno! od pondělí do pátku a dozvíte se to!

Pondělí: Vdova Olga (68) pozve soupeře skoro do paláce a v průběhu týdne to vypadá, že jí snad chutná jen vlastní jídlo. Je to taktika?

Nejstarší soutěžící Olga je už v důchodu a přes den pobývá v luxusním domě u své dcery a její rodiny, kam také soupeře pozve. Když k ní hosté dorazí, připadají si jako ve Versailles a žasnou nad tím přepychem. Pro pány je to až moc velký luxus, pak se ale dozvědí, že dům hostitelce nepatří, že v něm pobývá jen přes den, spát chodí do své garsonky. V kuchyni je vidět, že paní Olga opravdu ráda vaří a nebojí se pustit do výroby hned několika druhů těst. Proto ji ani nezaskočí úkol týdne – focaccia. Z těsta budou ještě domácí knedlíky ke svíčkové na smetaně a domácí houstičky k předkrmu, což jsou výborné šunkové rolky s křenovou šlehačkou. Olga se také vrhne na přípravu domácích nudlí, křehkého jablečného závinu s mandlemi, prostě zkušenou hospodyni u sporáku nic nerozhodí. Co ji ale rozhodí, to je její vrstevnice Dana, která má u večeře spoustu otázek a připomínek. Olze to připadá, že „všechno ví, všechno zná“. Svíčková na smetaně prý není dokonalá, chybí v ní karamel, a vývar je zakalený. Dokonce během zábavy, což je pokus o mlácení do boxovacího pytle, by si místo pytle hostitelka podle vlastních slov ráda představila Danu. Však ona Olžina chvíle na „oplátky“ ještě přijde…

Úterý: Jan (37) včera sliboval lukulské hody, ty se ale nakonec nekonaly. Místo toho si při flambování skoro podpálil byt

Druhou soutěžní večeři připraví invalidní Honza. Ten je po vážné nemoci, ale smysl pro humor mu nechybí. Vařit i hostit bude ve sparťanském tričku a dámám se jeho oblečení nezdá dostatečně slavnostní. Honza hostům už včera sliboval, že se u něho skvěle pomějí. Dodrží svůj lákavý slib? Ne vše se povede tak, jak si hostitel představoval. Bude se dost kritizovat a Jan z toho bude zaražený. Je vidět, že zkušenosti s vařením – až na kynuté těsto – má. Minimálně cibuli krájí bravurně, určitě si nemusí vypomáhat přístrojem jako včerejší hostitelka. Olga potom, co včera odvařila, není moc vstřícná, vlastní knedlíčkový vývar jí včera chutnal lépe, předkrmová paštika se jí prý dokonce až „hnusí“. Játra nemusí také nejmladší Kristýna, dnes se ale dozvíme, že si nedá ani kachnu. „Marinované drůbeží maso“ je hlavní chod a všichni očekávali kuře, dostanou ale kachní prsa. A bohužel prý dost suchá, přestože flambovaná. Flambování je vůbec asi Honzovo hobby, při jeho vaření zaplane a vypaří se dost alkoholu, whisky je dokonce i v paštice. A protože hostitelova školní hra moc zábavná není, zábavnější se ukáže výzva hostiteli, což je flambování ovoce, které si honem chtějí ostatní též vyzkoušet. Honzovi skoro chytne podlaha v jeho trutnovském paneláku, ale dobře to dopadne, což se dá říct i o posledním chodu, lívancích s domácí marmeládou.

Středa: Důchodkyně Dana (62) si už od pondělka moc nesedne s Olgou, která jí oplatí pondělní rýpání

Středa bude patřit paní Daně, která prodává v obchodě s oblečením. Energická důchodkyně ráda vaří a o jídle, kulinářských postupech a gastronomii hodně mluví. Některým se zdá, že moc rýpe. A tak se hlavně Olga s Robertem rozhodnou to Daně oplatit. Dana nachystá vydatnou večeři podle tradičních krkonošských receptů a dá si s ní dost práce, místy ale i jí dojde řeč, protože čelí až výsměchu. Přitom kromě těžkého předkrmu, což jsou bramboráčky s uzeným masem, které nedrží tvar, je její hostina zdařilá. Krkonošské kyselo je sice docela risk, určitě nechutná každému, hodně lidí ho nezná a plete si je tu s kulajdou, tu s kyselicou, ale Dana má tuto hutnou polévku „v paži“ a určitě ví, jaká má být. Proti hlavnímu chodu, což je krkovice s bramborovými špalíčky a červeným moravským zelím, nikdo neřekne ani popel, samozřejmě kromě Olgy, ta prý krkovici nejí. A sladká tečka na závěr – zlatavé české babiččiny buchty se švestkami – také nikoho neurazí. Jenže co je to platné… Kromě buchet a povinných šneků z kynutého těsta nakynul ve středu i pocit křivdy, a tak se uprostřed týdne prostě pečou i „oplátky“, přestože je Dana pozorná hostitelka a své hosty pozve ještě na prohlídku zámku ve Vrchlabí.

Čtvrtek: Zedník, řezník a tesař Robert (37) má obrovskou motivaci, výhrou by rád potěšit svou velkou rodinu

Robert ze Dvora Králové má kupu dětí, fůru práce a dost starostí. Hosty pozve do velkého bytu plného dřeva, jako zedník a tesař si většinu úprav dělal doma sám. Robertova motivace vyhrát je obrovská. Je vyučený řezník a uzenář, ale přiznává, že v kuchyni spojené s jídelnou vaří tak jednou za uherský rok. Hodně se bojí úkolu týdne, snad se ale včera u Dany naučil aspoň základům kynutého těsta. Hostitel je nervózní, docela citlivka, klepou se mu ruce. Přitom Robert není žádná třasořitka a umí vzít za práci, což dokáže při výzvě – štípání dříví. Na předkrm je místo ledového salátu, na který se už těší Dana, čínské zelí s kukuřicí, Robert si to prý nějak popletl. Kristýna si myslí, že se na ni snad všichni domluvili, protože ji v hovězí polévce čeká už třetí várka játrových knedlíčků, takže „skáče štěstím“. A hostitel se během svého vaření podělí s diváky o své smolné úrazy s očima, o které už skoro přišel. Smůlu má trochu i při výrobě polevy na perník, ten od něho nikdo ani nečekal, nakonec si ale poradí. A vršek málo sladkého dezertu ozdobí lentilkami, čímž chybu zčásti napraví. Robert hodně spoléhá na hlavní chod s panenkou s americkými bramborami, proto ho nepotěší hodnocení údajně vysušeného masa a dijonské omáčky, kterou se naučil v Irsku. Na tu je pyšný, proto ho nejvíce zklame Kristýna, z její kritiky je dost přešlý. A ještě ho čeká úkol týdne – buchty! Zvládne to? Každopádně snaha se cení…

Pátek: Mladou maminku Kristýnu (18), která má doma už dvouletého chlapečka, je u stolu docela slyšet

Ve finále se u plotny představí nejmladší účastnice podkrkonošské skupiny, která uvaří v Jičíně u rodičů. Kristýna byla po celý týden celkem výrazná, a když jí něco nechutnalo, tak to řekla naplno. Až to včera Roberta pěkně mrzelo. Dost jídel nemusela, hlavně ale játra. Sama se v kuchyni docela zapotí, i na slzičky dojde. Uvaří odlehčenou a moderní kuchyni s předkrmem z lístkového těsta s červenou řepou a sýrem, pórkovou polévkou se slaninou, panenku s hruškami a pečenými bramborami, takže bude možnost srovnání s Robertovým hlavním chodem. Bude maso na poslední večeři šťavnatější a růžovější než včera? A jak dopadne zajímavý recept na nepečený moučník se švestkami? V pátek nebude klid, během večeře Kristýna přijde s vážným obviněním. Olga se ale nedá a bude se bránit. Podaří se mladé hostitelce dokázat svá podezření? Kdo se ukáže jako největší taktik? Pokazí se chvilkou pravdy celý závěrečný večer? I ve finále se budou podávat „oplátky“ a veškerá kritika se Kristýně vrátí…

