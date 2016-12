VIP Prostřeno! u Kateřiny Kristelové a její sestry

Finále vánočního VIP Prostřeno! se odehraje ve čtvrtek v Hostivaři, kde v novostavbě bydlí moderátorka Kateřina Kristelová. Doprovázet ji bude její sestra, tanečnice Adéla Bučková, která si musí občas odskočit, aby nakojila svého malého chlapečka.

reklama

V třípokojovém bytě nežije moderátorka dlouho a nová kuchyně toho prý ještě moc nezažila. A vařit se tu začne už hodně brzo ráno, protože večer mají dvě z dam představení. Katka po poradě se sestrou vynechá polévku, zato budou dva předkrmy, jeden studený a druhý teplý. Sestry zaskočí úkol týdne, nakonec si ale také poradí. Mají totiž v plánu ukázat výrobu pralinek a ty zase nemají k cukroví až tak daleko…

Poslední menu návštěvě moc neřekne, skrývá se totiž v jinotajích jako „Vánoční ozdoby“, „Jezulátko v peřince“ nebo třeba „Rodinný adventní jihočeský poklad“, což není kapr, jak se obává Alice Bendová, ale králík v kořenové zelenině. A ten nesmí v rodině Katky a Adély na sváteční tabuli chybět! Najde se někdo, kdo králíka nepozře? Pokud si snad Agáta myslela, že králičí ještě nikdy nejedla, maminka ji vyvede z omylu.

Agáta a králík

Nejpracnější je hraběnčin jablečný koláč se skořicí, moučník z rukou Adély dopadne na jedničku. Na návštěvu přijdou dámy najednou, ale nemůžou se dozvonit ani dovolat. Proto budou pod okny i vyzpěvovat, než je Kateřina uslyší. Sestava bude velmi rozverná, prostor trochu stísněný.

Kristelová neovírá!

Agátu potěší, když v hostitelčině knihovně najde i knížku, co sama napsala. „Lidé, kteří si myslí, že jsem přečetla tak maximálně slabikář, budou asi překvapeni,“ říká před svou velkou knihovnou vášnivá čtenářka Katka. Ani Veronika Žilková nečekala, že se u Kateřiny budou bavit o literatuře. „Katka i Agáta jsou milé a chytré a obě jsou tak trochu obětí novinářů,“ myslí si herečka. Každá z dam přidá u stolu pár rozverných historek, až se rozesmějí jako malé holky a ne a ne přestat. Pobaví i znalce vína, který přišel dámám doporučit pití k hlavnímu chodu.

Šmejdění

Dámy až do poslední chvíle netuší, o co vlastně soutěží. Kdo vyhraje zájezd do pětihvězdičkového hotelu v Turecku? Invalidní Iveta Pešková si krásnou nadílku určitě zaslouží a konečně se dozví, komu vděčí za to úžasné překvapení, jenž jí vítěz přenecháním své výhry připravil. Sledujte vánoční VIP Prostřeno! ve čtvrtek ve 20.15 na Primě.