Zelenější akvárko jste ještě neviděli! Rybičky nejsou vůbec vidět!

Na Ústecku, často v Děčíně, jsou muži v totální přesile, jediná žena bude vařit v pátečním finále. Antonie však hned první večer předvede, že ženy u stolu neviditelné nebudou. Severočeská pětka je parta průměrná, nastanou chvíle legrace, napětí i hádek, ty se odehrají hlavně mezi Antonií a Václavem.

reklama

Ti dva se nemusí a ostatní je už od začátku považují za největší taktiky. Je to pravda? Kulinářsky jde o docela vyrovnaný týden a na jídlo se dlouho čeká, jednou si parta mezi chody dokonce zajde do hospůdky na jedno…. Povinným zadáním je kaše, což je široké téma. Mají z čeho volit, i když výsledek hosty většinou nenadchne. Jen zkušený Pavel úkol týdne zařadí vtipně do své večeře, ale pomůže mu to? Výzvy jsou spíš škodolibé a začne se s tím pěkně od pondělka u věčného optimisty Martina, kterého na chvíli přejde úsměv, možná se i zastydí. Jídelníčky jsou si podobné, čtyřikrát bude vývar, často vepřové maso, jde o hodně masitý týden. U stolu se dokonce řeší i teplota interiéru a tomu odpovídající oblečení, což nebývá obvyklé. Rozpoutá to Antonie, která chodí na večeře v mikině. Václav jí to oplatí, když k ní dorazí v pátek v kožichu a chce v něm sedět i u stolu. Vzhledem k lokalitě se většina večeří odehraje v panelákových bytech, takže nejen menu, ale i interiéry si jsou docela podobné. Ale vyhraje jenom jeden. Muž, nebo žena? Kdo se stane vítězem ústeckého týdne? Sledujte Prostřeno! od pondělí do pátku!

Pondělí: Vyčistí optimista Martin (30) své zakalené akvárium, jak mu to uloží soupeři? Snad ano, má na to pár dní a přinese důkaz.

Jako první soutěžní večeři připraví směnový technolog Martin. Ten pro hosty připraví kuřecí menu - kuře bude všude kromě dezertu. Martin si poradí i s úkolem týdne, který jako správný otec zvládne, krupicovou kaši podává jako první. Pak už se ovšem hosté mohou těšit na paštiku s brusinkovou omáčkou. Kuřecí vývar s domácí těstovinou je trošku zakalený, což neujde pozornosti ostatních, hlavně Antonii. Na hlavní chod jsou různé názory, většinu otazníků vzbudí příloha, což je slovenská tarhoňa a podle Vaška by měla být opečená do zlatova. Martin měl větší očekávání, dokonce si myslel, že „až hosté ochutnají hlavní chod, bude o vítězi hned rozhodnuto“. Má pravdu? Pro Antonii je omáčka skoro jako voda a ani francouzský dezert crème brûlée nemá dokonalou koncovku – problém je s neexistující krustičkou, hostitel nevlastní flambovací pistoli. Martin je ale rád, že je rád, protože večeře vcelku vůbec nedopadla zle a přitom mu na chvíli vypadly pojistky. Co si hosté stihnou o sobě říci a k čemu pondělního kuchaře vyzvou? Martin se zdráhá splnit okamžitě výzvu soupeřů, dostane totiž úkol, který by mu zabral většinu večera: má vyčistit své zakalené akvárium, kde rybičky určitě trpí.

Úterý: Pekař Václav (27) miluje uklízení a kvůli tomu nestihne skoro ani uvařit

Také v úterý zůstaneme v Děčíně. Byt, v němž včera kritický Václav žije se svým přítelem a kde přivítá své soupeře, je pěkně vypulírovaný a vydekorovaný. Vašek se na začátku své večeře tváří, že nemá vůbec nic hotového, každopádně předkrm určitě ne, ani dobré domácí bagetky k masovým kuličkám nejsou ještě hotové. Vašek je šikula, doma má sice neklizeno, ale časově prostě nestíhá. Hosté si při čekání na polévku začnou vyprávět vtipy – místo hlavního chodu bude zábava, což je zdobení perníčků, které bude i součástí výzvy. A Antonii je vedro, přesto se nesvlékne… Polévku s játrovými knedlíčky si má každý nabrat ze servírovací mísy sám, ale vznikne kolem toho tolik zmatků, že se toho hostitel raději zase ujme. Hostům se zdobení povedlo, povedou se hostiteli jeho bramborové pusinky a vepřové závitky s jablky a ořechy? Soupeři by si radši dali normální bramborovou kaši, šťávu k masu dostanou pěkně v omáčníku. Dezert - palačinky s horkými borůvkami a šlehačkou, se Vaškovi povede, ale s úkolem týdne jsou trochu problémy, protože ovesná kaše je skoro nepoživatelná a nikdo o ni moc nestojí, dokonce ani hostitel. Antonie kritizuje a Václav si myslí, „že je tak hloupá, že ani neví, co je to taktika…“ Vašek nevařil zle, ale to čekání a zmatky mu na bodech určitě nepřidají…

Středa: Sebevědomý podnikatel Pavel (27) si docela věří, má zkušenosti z ciziny a na surovinách nešetří

Ve středu předvede, co dovede, rozvážný a sebevědomý hostitel Pavel. Sází na jistotu – na pořádnou porci kvalitního masa. Toho se zdá někomu v předkrmu málo – jde o salát s masem, ale Pavel ví, co dělá, protože masa bude ještě dost. Bramboračka by mohla být příjemným zpestřením mezi všemi těmi vývary, ale její chuť je prý poněkud planá, přestože v ní plavou houby, je v ní vývar i domácí máslová jíška. Není to jen přehnaná kritika a taktika? Pavel si věří a mohl by to být silný soupeř. Ve „variacích grilovaného masa s variací příloh“ je pravá svíčková, kachní prsa a vepřová panenka, ta ale dopadne nejhůře. V tak velkém množství masa je dost složité všechny uspokojit ohledně stupně propečenosti, takže pro někoho jsou steaky krvavé, pro jiného vysušené a grilovaná zelenina, kterou nechal Pavel v troubě o něco déle, než zamýšlel, je moc přepečená. Další přílohou variabilního menu je úkol týdne – bramborová kaše s pórkem, ani ta prý ale „není žádná hitparáda“. Kvůli vaření musí hostitel trávit hodně času v kuchyni, a tak si ani nevšimne, co se děje u stolu. Václav s Antonií se pošťuchují a rýpou do sebe, antipatie mezi nimi narůstá. Pavel se snaží návštěvu mírnit, moc se mu to ale nedaří. U jídla se svěří i se svým soukromím – teprve před dvěma měsíci se vrátil ze Švýcarska, kde působil, a musí řešit nějaké partnerské neshody, které by rád ukočíroval a rodinu zase stmelil dohromady. Soupeři jsou nároční a zcela je neuspokojí ani osvěžující dezert s kupovanou zmrzlinou a ovocnou omáčkou, byli by radši, kdyby hostitel vyrobil vlastní zmrzlinu. U zábavy je nakonec srandy docela dost, i když trochu jinak než jak to Pavel zamýšlel, občas je to až kouzlo nechtěného.

Čtvrtek: Benjamínek týdne Matěj (19) to časově nevychytá, nakonec se ho ale někdo zastane – a žena to není

Matěj byl dosud spíš tichý a moc se u stolu neprojevoval. Své hosty pozve do celkem skromného rodinného prostředí a sám uvádí, že není moc zkušený kuchař. Ale snaží se… Ovšem i jeho doběhne čas, hosté opět na jídlo nekonečně dlouho čekají, dojde to dokonce tak daleko, že mezi chody stihnou navštívit i nedaleké občerstvovací zařízení, aby si ty chvíle ukrátili. Vašek a Antonie se zase tak moc nenudí, jsou pořád v sobě, tohle už snad ani není špičkování, opravdu se nesnášejí. Matěj chce mít všechno dokonalé, pustí se proto i do domácího pečiva, ale výsledek je takový, že Vašek si raději řekne o nějaké kupované, pokud Václav doma nějaké má. Naštěstí ano. Předkrm, což jsou dvě pomazánky se zmíněným pečivem, vyvolá i další debaty, protože jedna pomazánka je hodně česneková a ne prý sýrová, mnohem lepší je ta tuňáková. Už včera u Pavla se nejméně povedla panenka a dnes ji mají hosté na talíři opět. Těšili se na šťavnatou panenku se dvěma druhy omáček, těch je ale na talíři málo, k tomu ještě navíc sladká batátová kaše - ani tato příloha prý hlavnímu chodu moc nepomohla. A maso opět vysušené… Možná ano, možná ne. Nejchutnějším moučníkem týdne jsou prý ale poslední Míša řezy, ty se Matějovi povedly nejlépe, ovšem Antonie je nejí a Matěj toho má už všeho dost. Ale drží se… A aby mu to nebylo tak líto, zastanou se ho Pavel a Martin, kterým to nakonec nepřijde vůči němu fér.

Pátek: Vaří a podlahu pokládá trojnásobná maminka Antonie (26). Zejména Václav se těší, jak jí oplatí její úterní rýpání a na večeři přijde schválně v kožichu

Poslední slovo dostane v pátek jediná žena ústecké skupiny. Pánové jsou na Antonii opravdu zvědaví, moc k srdci si totiž spolu nepřirostli. I Antonie bydlí v paneláku, a protože v kuchyni tráví vařením pro své čtyři chlapy hodně času, měla by být zkušená kuchařka. „Myslím si, že Antonie je hráčka, poslední konfrontace bude mezi mnou, Antonií a Pavlem,“ očekává Vašek, kterého bylo včera u Matěje nejvíc slyšet. Václav a Antonie jsou na sebe někdy pěkně drsní. Muži si myslí, že poslední hostitelka se pustí do klasické kuchyně – a to je zčásti pravda. Nikdo už nemá chuť na vývar nebo omáčku, ale to všechno na jídelníčku bude. A bohužel ochucené jedním druhem polévkového koření. Antonie nesolí, ale koření, ovšem láska k polévkovému koření se jí nevyplatí. Všechno pak bohužel chutná stejně. Koření je v zeleninovém ragú i v posledním vývaru s tuhými domácími nudlemi a hlavně ve vepřové pečeni na víně se šťouchanými brambory. Pavel, který se v mase vyzná, vidí jako další chybu, že maso kuchařka před dušením v papiňáku nezatáhla, bylo by pak šťavnatější. Antonie drží nervy na uzdě, ale před dezertem se trochu hroutí a musí jít nabrat síly vedle. Přitom sušenková roláda, která roládou sice není, je chutný a úhledný dezert, který (skoro) všichni pochválí. Antonie nemá ráda kaše, přesto ještě musí uvařit krupicovou s jablky a položit kus plovoucí podlahy! To je totiž výzva týdne, která ji nemine, když se v pondělí tak holedbala…

Jak to Antonie zvládne? Kdo byl největší taktik a bodoval nejníže? A kdo to nakonec vyhraje? To vše a mnohem víc teprve uvidíte!

Sledujte premiérové Prostřeno! od pondělí do pátku v 17.35 na Primě.