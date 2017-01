Pusťte si 1. část případu Čarodějnice ONLINE. Buďte připraveni na jeho vyřešení v neděli

Jestli jste nestihli sledovat první část dvoudílného případu Čarodějnice z nové krimi série Temný KRAJ v televizi, pusťte si ji online hned v úvodu na Primě PLAY. Kdo stojí za otřesnými sériovými vraždami žen?

reklama

Nedělní premiéra dvanáctidílné krimisérie v hlavní roli s Lukášem Vaculíkem sklidila obrovský divácký ohlas! Temný KRAJ televize Prima se stal nejúspěšnějším pořadem nedělního večera. Jeho premiéru vidělo 1,58 milionu diváků. Děkujeme vám!

Druhý díl případu Čarodějnice vysíláme hned tuto neděli ve 20.15 na Primě.

Co se stalo v první části tajemného a mrazivého případu, napsaného na motivy skutečného případu?

Petr Kraj, odborník na sériové vraždy, odjíždí odpočívat na poklidný venkov na svou zchátralou chalupu, starou faru po strýci.

Dosavadní život Petra Kraje nečekaně nabere úplně jiný směr. Po verdiktu lékaře a když v lese najde opuštěného, zraněného psa. Kraj zároveň přijde na venkově na spojitost mezi svými rozdělanými případy v Praze a vraždami žen tady, které připomínají tajemnou pověst o čarodějnici.

Petrovo podezření, že jde o sériové vraždy se potvrdilo. A jak se zdá, našel i společnou řeč se svéráznou trojicí okresních policajtů, kteří s vyšetřováním vražd nemají zkušenosti.

Pokračování sledujte opět v neděli. Temný Kraj začíná ve 20.15 na Primě.

Poznáte už nyní, o jaký skutečný případ šlo a kdo by mohl být vrah?

Sledujte web k seriálu Temný Kraj, kde pro vás máme nápovědu.

Petr Kraj je samorost, říká o roli Lukáš Vaculík

"Celý život na kriminálce vyšetřoval sériové vraždy, pak se mu přihodí zdravotní problém a on přesídlí na venkov, kde se uvolní od všeho spěchu a shonu. Uvědomí si, že práce není alfou a omegou života, a to se myslím, týká každého z nás. A vždycky si to uvědomíme ve chvíli, kdy nastane nějaký problém. Tak je to v životě, ať se zdravím nebo ženami, až když člověk něco ztrácí, tak si uvědomí, že mu na tom záleželo nebo že to měl rád. V příběhu Petr získá čtyřnohého parťáka, psa Egona. A i když se na začátku tváří, že se vlastně moc nemusí, tak k sobě přilnou," představuje Lukáš Vaculík hlavní postavu Temného Kraje.

VIDEO: První místo činu. Na venkově to začíná "žít".

Podívejte se také na dalším VIDEU níže, co o seriálu prozradila Tereza Kostková. Herečku v novém seriálu uvidíte v roli majitelky venkovské veterinární ambulance:

Článek VIDEO: Lukáš Vaculík jako odborník na sériové vraždy. V seriálu Temný Kraj se to slavnými jmény jen hemží V kriminální minisérii z českého venkova se můžete těšit na celou řadu slavných hereckých jmen. Seznamte se se všemi a s charakteristikami jejich postav níže. V hlavní...

Článek VIDEO: Extra záběry ze zákulisí focení postav Temného Kraje Nechyběli jsme u toho, když se fotili představitelé ústředních postav nového seriálu Temný Kraj. Jaké to bylo? Atmosféru nejlépe vystihuje VIDEO hned v úvodu článku. Na...