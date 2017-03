Rodinné balení - výstava rodiny Hankeových v Czech Photo Centre

reklama

Rodina Hankeových, kam patří i čerstvý držitel druhého místa v soutěži World Press Photo 2017 Michael Hanke, představí svoje fotografie od 2. do 29. března v pražském multižánrovém prostoru Czech Photo Centre. Kolekce Rodinné balení přinese reprezentativní průřez všech sedmi členů rodiny, kteří se fotografii věnují.

Výstava Rodinné balení vychází z dlouholeté fotografické tradice rodiny Hankeových. Jiří Hanke na výstavě představuje výběr fotografií z cyklu Otisky generace, kdy na portrétech rodičů s dětmi sleduje rodové podobnosti i rozdílnosti. Syn Michael, který letos v únoru obstál v konkurenci více než osmdesáti tisíc fotografií profesionálů z celého světa v soutěži World Press Photo, kde získal v kategorii Sportovní reportáž druhé místo za sérií fotografií ze šachových turnajů mládeže, bude v Czech Photo Centre premiérově vystavovat kromě jiného též snímky z nového souboru Plesová sezóna.

Manželka Jiřího Hankeho, Jiřina, se bude prezentovat graficky pojatým souborem Totéž jako jiné, v kterém proměňuje s přirozenou jednoduchostí notoricky známé objekty. Dcera Lucie Halamíková bude zastoupena ukázkami ze souboru Hodiny baletu, v němž zachycuje vývoj tanečnic a tanečníků od prvních baletních krůčků až po přípravu profesionálních umělců. Fotografie ukazující neotřelým způsobem letadla budou pocházet od Dominika Hankeho, Michaelova syna, a snímky ze souboru Světla a záblesky od syna Lucie Halamíkové, Vojtěcha.

„Jiřímu Hankemu zjevně nestačilo, že je jedním z nejvýraznějších českých dokumentaristů, jehož soubor Pohledy z okna mého bytu velký guru filozofie fotografie Vilém Flusser obdivně analyzoval v prestižním časopise European Photography a Hankeho nazval fotografickým akrobatem. A zřejmě ho plně neuspokojila ani skutečnost, že je po čtyři desetiletí považován za významného galeristu, do jehož Malé galerie na Kladně se pravidelně sjížděla i celá umělecká Praha. Jeho žena Jiřina, básnířka a malířka, která i ve fotografii tíhne spíše k estetizujícímu výrazu, navíc působila na potomky kreativním pojetím tvorby a vyvažovala tak Jiřího bytostný dokumentarismus. Není divu, že oba vlivy jsou pak patrné v práci jak dcery Lucie, tak vnuků Dominika a Vojtěcha, ale především syna Michaela. Ten si ve svých čtyřiceti letech přidal po zásluze k pěti oceněním ze soutěže Czech Press Photo a dalším třem mezinárodním nyní i cenu ze světové soutěže World Press Photo,“ řekla k tvorbě rodiny Hankeových kurátorka výstavy Rodinné balení Daniela Mrázková.

Na letošním ročníku soutěže Czech Press Photo byl Michael Hanke oceněn nominací na 1. cenu za soubor fotografií Den na dostizích. Série z prostředí šachových turnajů mládeže byla mezi nominovanými na Cenu diváků v Czech Press Photo 2015. Vedle toho získal Michael Hanke ocenění na prestižních mezinárodních soutěžích Sony World Photography Awards 2016 a International Photographer of the Year 2015 a 2016.

„Czech Photo Centre od otevření svého provozu, k němuž došlo vloni v říjnu, již stačilo představit díla vybraných světových fotožurnalistů prestižní agentury VII, kam patří i mezinárodně úspěšný český fotograf Antonín Kratochvíl, následně také výstavu fotografií Sudety Jaroslava Kučery a zvlášť pro Pražany zajímavou kolekci snímků Martina Frouze z oprav památek. Jsme rádi, že budeme nyní moci veřejnosti ukázat jak fotografie čerstvě oceněného Michaela Hankeho, který uspěl v soutěži World Press Photo, tak i dalších členů rodiny Hankeových,“ dodává Veronika Souralová, ředitelka Czech Photo Centre a současně i soutěže Czech Press Photo.

Vstupné na výstavu bude 50 Kč a snížené vstupné pak 25 Kč. Czech Photo Centre je otevřeno každý den kromě pondělí od úterý do pátku vždy od 11.00 do 18.00 hodin, o víkendu pak od 10.00 do 18.00 hodin. Czech Photo Centre - Nové Butovice /bezbariérový přístup/ - výstup z metra směr Poliklinika Lípa, Na Zlatě 1.

Více na www.czechpressphoto.cz