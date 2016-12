Schází vám detektivové Beran a Bříza? PUSŤTE si je ve vybraných nej scénách

Letos ovládly obrazovky hned tři detektivní seriály z tvůrčí kuchyně televize Prima. Podle ohlasů a sledovanosti vás naše detektivky bavily. A nejen samotné případy vražd, ale i páni detektivové. Připomeňte si je ve vybraných scénách a užijte si konec roku s úsměvem na tváři.

reklama

Řady příznivkyň dvojice charizmatických herců Děrgela a Matáska se po sérii detektivních případů, které letos vyšetřovali na Primě, značně rozšířily.

Na video s deseti důvody, proč jste si zamilovaly Tomáše Berana, se podívejte v úvodu článku.

Patrik Děrgel bodoval v roli mladého detektiva Tomáše Berana v seriálu V.I.P. vraždy. Sebevědomý vrchní komisař z oddělení vražd byl trochu drzý rebel, mladicky urputný a prchlivý, odvážný, ale bez pudu sebezáchovy. Vyniká ve střelbě a v boxu, je přirozeně chytrý, se smyslem pro spravedlnost a morálku, přímý, pracovitý a přemýšlivý, ale také tvrdohlavý.

Ještě více komisaře Berana si můžete užívat při sledování V.I.P. vražd ONLINE na Prima PLAY TADY. Najdete zde všech 15. epizod.

Beran je také obyčejný kluk z paneláku, který vyrůstal bez otce, všechno si musel vydřít svou pílí a houževnatostí, je sportovně založený a zdravě soutěživý. Nedostudoval práva a raději se dal k policii, začínal na protidrogovém oddělení, pak dostal výjimečnou šanci na vraždách.

Polda. To byl něžný macho

David Matásek si vás získal postavou svérázného poldy ve stejnojmenném seriálu. (Poslední díly seriálu Polda s Davidem Matáskem ještě najdete TADY.)

Polda je chlapík, který jedná, jak momentálně cítí. Na žádné tanečky kolem „horké kaše si rozhodně nepotrpí. Je rozumně svůj a tím možná v dnešním světě sympatický až vzácný. Polda je prostě chlap:-)

Životní příběh Michala Břízy (David Matásek) je poněkud nezvyklý. Dvacet let strávil po přestřelce během zásahu v kómatu. Návrat do služby u kriminální policie snáší o něco hůř než běžný nástup do služby po dovolené. Svět se za tu doby dost změnil.

Vtipné momenty ze života poldy si přehrajte v ukázkách níže.

Když se do vyšetřování pustí poručík Michal Bříza, pak se člověk zasměje i u brutální vraždy.

Jako ve Star Treku

Přesně tak si připadá člověk, který se probere po dvaceti letech z kómatu. Polda pracuje spíš očima a instinkty, než aby si potřeboval všechno vygooglit. Když mu jeho kolega Andrej pomůže vstoupit do světa informatiky, zjistí, že internet není nepřítel. Naopak:

Chytrý telefon v rukách člověka, který nepoznal nic jiného než vytáčení pevné linky jedním prstem?

Vzpomínky na "dýdžeje":

Polda se uměl omluvit:

Správnej chlap má koule:

Na Primě PLAY nechybí ani Mordparta.