Jak šéf učil slovenské „dubové palice“ dělat halušky víc sexy

Je tady poslední z řady dílů toho nejlepšího z pořadu Ano, šéfe! Zdeňka Pohlreicha tentokrát pozvali do Slovenské koliby v Jasné v Nízkých Tatrách. Na začátku tady kritizoval nabídku opravdu těžkých jídel – moučné halušky s brynzou, všude pořádně mastný špek...

Navrhoval, že by to chtělo něco více sexy a hlavně lehčího. Pak ale zjišťuje, že lidé se sem vracejí právě kvůli těmto těžkým tradičním pokrmů a kořalce.

„Možná jsem vůbec nepochopil, kam jsme to vlastně přijeli,“ diví se šéf po druhé návštěvě koliby. Více bonusových videí i celé epizody najdete na webu Prima PLAY. Pusťte si je také.

Hospůdku provozují dva bratři Pavol a Tomáš Iglovi. A viditelně si dost věří. Oba třicátníci procestovali svět, mladší Tomáš hrál hokej v Kanadě i v Americe. Pavol zase dělal baviče v turistických resortech napříč Evropou. Jen se stále mračí a vše neguje.

Šéf se jim od začátku snaží trochu poradit, co by šlo zlepšit. Pokaždé se ale dozvídá, že „to už jsme udělali“. Jak uvidíte v premiérovém dílu ve čtvrtek večer na Primě, všechno, co mu bratři tvrdí, není tak úplně pravda. Koliba podle nich prostě nemá chybu, stačí, aby se o ní lidé dozvěděli a bude pořád plno.

