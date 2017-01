Pusťte si premiérový díl VII. řady Ano, šéfe! na Primě PLAY. Poprvé z podniku, kam šéfa nezvali

První díl VII. řady byl unikátní! Pokud vám unikl v televizi, můžete ho nyní sledovat online na Primě PLAY. Najdete ho hned v úvodu článku. Níže pro vás máme ještě několik dalších zajímavých scén z chomutovské "Ameriky". Třeba zmařený zátěžák dodnes nemá jasné vysvětlení.

Za ta léta, co se oblíbená gastronomická show Ano, šéfe! natáčí a vysílá, už asi víte, že respektovaný šéfkuchař Zdeněk Pohlreich zachránil nejeden ke dnu klesající podnik. Ostatně proto si ho také mnozí majitelé restaurací zvou.

V pondělní premiéře šéf zamířil do Chomutova.

První honocení: Stojí to úplně za ho...

„Kvete tady obchod s bídou. Centrum moc nežije… Jsem zvědavej, co tady z toho vyleze," přemýšlí si nahlas šéf během první cesty na sever Česka. "I tady žijou lidi, kteří žijí něco, čemu by se dalo říci Americkej sen, strašně by si přáli úspěch a není jim vůbec zatěžko udělat, aby toho úspěchu dosáhli."

Bratři Humlovi jsou specialisté na vše podnikali snad už skoro ve všem, co právě neslo peníze. Nakonec se rozhodli, že si otevřou restauraci. A? Nevydělávají...Jejich America Grill & Bar nachází Zdeněk utopený na samém konci nákupní pasáže. Bez dlouhých řečí se pustí do ochutnávání z jídelního lístku. Jeho hodnocení? „Nic, nic, nic… Stojí to úplně za ho…“

Šéf je upřímný jako vždy: „Vy asi nemáte nějaký restaurační zkušenosti? Proč jste si mně vlastně pozvali?“ vybalí hned na majitele restaurace Marcela a Jaroslava Humlovi. Dva usměvaví motorkáři ho vzápětí odzbrojí nečekanou odpovědí: „My jsme vás nezvali.“

Cože? Šéf jako nezvaný host?

Skoro doslova. Vychází najevo, že šéfa si tentokrát skutečně nepozvali majitelé podniku, ale někdo jiný, neznámý, a majitelé jen ze zvědavosti „kývli“ produkci pořadu Ano, šéfe! a přistoupili na natáčení.

Bude šéf opravdu nechtěnou návštěvou? A jak to šlape v hospodě bez elektriky? Zrovna během zátěžového testu totiž všechny překvapí přímo infarktová situace: Podnik je obsazen do posledního místa a hosté čekají na své jídlo. V tom "vypadnou" pojistky a všude je tma.

