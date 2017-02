Sledujte šéfa v pražské restauraci U Kaštanů online na Prima PLAY

Nyní je celá pondělní epizoda k vidění online hned v úvodu. V tomto premiérovém dílu kuchařské show Ano, šéfe se Zdeněk Pohlreich podíval do pražské restaurace U Kaštanů. Spolužáci a kamarádi Jirka a Pavel pocházejí z Vysočiny a rozhodli se, že dobudou Prahu. Mají pocit, že se restauraci nedaří.

Více k dílu z restaurace U Kaštanů:

„Je to vlastně taková soudobá česká hospoda: čistá, s hezkým interiérem, bohužel to jídlo těžce pokulhává. Je to takovej trochu podprůměr toho, co by se očekávalo v hospodách, který vypadaj takto,“ prohlásil Zdeněk Pohlreich po první návštěvě jinak celkem prosperujícího podniku, kam se ale nemají lidé důvod vracet.

Během natáčení také postupně začínají vycházet najevo malé podvody a podrazy, kterých majitelé restaurace, kamarádi Jiří Háva a Pavel Andrle, využívali ke zviditelnění svého „šedého“ podniku.

Jiří, si pak například nepamatuje jména zaměstnankyň. Jednu z nich oslovuje univerzálně „Kiki“.

Podivná stáž na Novém Zélandu

Tvůrcům kuchařské show neunikne nic. „Zjistili jsme třeba, že pan majitel vydával svého kuchaře za neuvěřitelnou hvězdu, která na Novém Zélandu vedla nějakou super kuchyň v nějakém super hotelu,“ vzpomíná na až úsměvný podvůdek režisér aktuálního dílu Vít Klusák.

Kdo vlastně byl, nebo nebyl na Novém Zélandu, se bude v pondělním Ano, šéfe! ještě hodně řešit.

Takto proběhl šéfův návrat do restaurace U Kaštanů:

Více o záhadné stáži v pětihvězdičkovém hotelu prozradí video v článku níže:

(schneidy)